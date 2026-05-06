誰的童年也有他？Miley Cyrus 推出《孟漢娜》二十週年紀念單曲〈Younger You〉！

via Miley Cyrus' YouTube

Hi there，前陣子經典的Disney電視劇《Hannah Montana (孟漢娜)》(2006)，在自家的平台Disney +上，上架了二十週年的特別節目《Hannah Montana 20th Anniversary Special》(2026)，首播日期是3月24日，也正好是電視劇在20年前開播的日子，一切都這麼地剛好、這麼地讓人懷念起那個席捲全球的青少年喜劇。在特別節目中當然少不了飾演主角的Miley Cyrus，同時像是Billy Ray Cyrus、Noah Cyrus、Slelena Gomez也都驚喜現身節目當中，只要是當初有跟上孟漢娜風潮的大家一定都會覺得滿滿的回憶就這樣襲來。

因應了這樣富有紀念意義的節目，Miley 也特地發行了一首紀念單曲〈Younger You〉(2026)，用現在顯然相當成熟的嗓音去詮釋關於當初節目的情懷，出自於同一位歌手，但比起當時更沙啞一些、更有閱歷的歌聲，也算是給了當時觀眾一個青春的交代，電視劇的幾季下來帶給大家的無限回憶，在二十年後也算是讓長大後的大家有個美好的回顧了。

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在二十週年特別節目宣布之後，我就知道屬於孟漢娜的那股懷舊感會多麼強烈，但沒料到〈Younger You〉這首歌給人的感概會這麼地深。一開始我覺得這首歌跟 Miley 自己前兩年的〈Used To Young〉(2023) 有點像，其中對於自己年少輕狂的回望是很類似的，不過在聽了幾遍〈Younger You〉之後就發現這兩首歌還是有不同之處的，即便帶給大家的那種時間流逝感非常相似，不過在裡頭和自己的對話是不同件事的。

在歌曲裡頭是 Miley 標誌性的磁性嗓音，他在〈Younger You〉裡沒有炫技、沒有侵略性，有的只是想要紀念過往那段時光的誠懇，即便在這樣的情況下他的聲音仍然非常有力量，就好像依舊像當初那樣地衝勁十足。歌曲裡他也提到了關於親情、初心等情緒，別忘了家人、別忘了初心，不管自己走了多麼遠，希望不要忘記這些讓自己成長起來的基礎，這也像是他在對 Disney 這間公司對話，一路走來儘管自己風波不斷，但還是一步一步地邁過來了。

MV 很簡單，有 Miley 自己開車、在野外漫步的畫面，搭上最初《Hannah Montana》的畫面，最後再加入幾幕這次特別節目的鏡頭，整體就好似現在的 Miley 跨約時空，和二十年前的自己對話，沒有檢討、沒有歡喜、也沒有什麼特別的情緒，自己和自己是最了解彼此的至交，即便已經經過了二十年，但其中關於自己的特別情感是只有自己知道的。因此在 MV 安排的這種巧思，著實讓許多人看了很有感觸，因為這不僅是 Miley 的回首，更是許多觀眾、聽眾帶到自己身上的那份回望。

Miley Cyrus 的這波情懷可以說是喚回得恰到好處，在前兩年經歷了〈Flowers〉(2023) 的全球爆紅，帶動了專輯《Endless Summer Vacation》(2023) 的成功，但又在推出下張專輯《Something Beautiful》(2025) 時面對了商業失利；這些種種對於 Miley 來說都是必須正面迎戰的過程，而在這一切之後在自己的事業起點《Hannah Montana》達到二十週年這個時間點，拋了一首〈Younger You〉出來，像在為自己的職業生涯做了個小小的統整，我想在這個逗點之後的 Miley 一定還能再繼續給出精彩作品的吧！

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🎧〈Younger You〉官方收聽連結：mileycyrus.lnk.to/YoungerYou

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