【心理測驗】朋友其實有點怕妳？選聚餐座位測出妳的隱藏氣場。女子漾AI製圖

有些人明明沒生氣，卻自帶「不要惹我」氣場；有些人看起來很好相處，但其實一句話就能讓全場安靜。尤其朋友聚餐時，大家最習慣坐的位置，往往也默默暴露了一個人的性格、社交模式，甚至是隱藏版氣場。快來側測「聚餐座位心理測驗」，看你在朋友圈裡，到底是氣氛王、觀察者，還是讓大家不敢亂開玩笑的存在？

題目：和朋友聚餐時，你最習慣坐哪個位置？

A. 最角落

B. 正中間

C. 靠門口

D. 靠窗位置

選好了嗎？以下開始解析。

【心理測驗】朋友其實有點怕妳？選聚餐座位測出妳的隱藏氣場。女子漾AI製圖

心理測驗解析A. 最角落：安靜系高氣場代表

《賭金》劇照。圖片來源：Disney+

選最角落的人，通常不是害羞，而是很習慣先觀察環境。你不一定話少，但比起搶焦點，你更喜歡掌握全場狀態。

很多人第一次認識你，都會覺得你有點距離感，甚至不太敢主動搭話。因為你身上有一種「很有自己世界」的氣場，看起來不太容易被影響。你其實不是冷淡，只是不喜歡過度社交。真正熟的人會知道，你私下超有反差，甚至比想像中更搞笑。但不可否認的是，你確實有種「朋友其實有點怕妳」的神秘感。

心理測驗解析B. 正中間：天生主角型人格

《宇宙MARRY ME?》劇照。圖片來源：Disney+提供

選正中間的人，通常都是聚會核心人物。你不一定刻意想當主角，但大家很容易自然把注意力放到你身上。

你很會聊天，也很懂帶氣氛。朋友聚餐如果少了你，常常會突然變得安靜。你最大的特色，就是有很強的存在感。但你的氣場有時也會讓人不自覺產生壓力。尤其當你認真起來、突然變嚴肅時，大家都會瞬間收斂。你其實沒有惡意，只是你太有領導感，所以別人很容易把你當成「不能亂惹的人」。

心理測驗解析C. 靠門口：照顧型控制人格

《21世紀大君夫人》劇照。圖片來源：Disney+

選靠門口的人，通常責任感都很重。你很習慣照顧大家，也會下意識注意很多細節，像是誰還沒到、誰需要幫忙、誰情緒不太對。

你看起來親切隨和，但其實內心非常有原則。一旦有人踩到底線，你翻臉速度也會讓人嚇到。很多朋友其實很依賴你，因為有你在，事情總會被處理好。但同時大家也會默默有種感覺：「她平常很好，但真的不能亂踩雷。你的氣場不是強勢，而是一種很成熟的大人感。

心理測驗解析D. 靠窗位置：氛圍感距離型人格

《再婚皇后》劇照。圖片來源：Disney+提供

選靠窗位置的人，通常都很重視自己的情緒與舒適感。你喜歡有氛圍的環境，也很在意當下感受。

你給人的第一印象通常很好，看起來溫柔、有品味，也不太會主動和別人衝突。但其實你內心界線超清楚。你不喜歡無效社交，也很討厭消耗型關係。很多時候，你不是不合群，而是太知道哪些人值得靠近。朋友對你的感覺，常常是：「她人很好，但有種很難真正走進去的距離感。」