2026-05-06 11:20 女子漾／編輯許智捷
GPT圖片可以直接編輯了！Canva整合功能教學一次看 文字、配色都能編輯
過去用 ChatGPT 生成圖片，最大困擾往往不是「生不出來」，而是「改不了」。只要文字有誤、配色不合或版面比例不理想，多數情況只能重新下指令，但實際操作時，使用者常難以精準描述修改需求，加上生成次數有限，反覆嘗試不僅耗時，也增加使用成本。 近期隨著ChatGPT與Canva整合功能上線，這一流程已出現明顯改變！
這篇直接教你怎麼把「AI生成圖片」變成「可編輯設計稿」。
1.完成ChatGPT與Canva連結
這一步是整個流程的關鍵，沒有連結就無法開啟後續編輯功能。
操作方式如下：
打開 ChatGPT 對話介面
左側點擊「＋」
選擇「探索應用程式」
進入後找到 Canva
點擊並依指示完成帳號連結
完成後，代表你的ChatGPT已經具備串接Canva的功能。
2. 開啟圖片編輯入口
連結完成後，回到對話畫面進行下一步：
再次點擊「＋」
選擇已連結的 Canva
在對話框輸入：Magic layers
送出指令
此時畫面會出現「圖片上傳入口」，這就是進入編輯流程的關鍵。
3. 上傳圖片並進入Canva編輯
接下來就是整個功能最核心的體驗：
上傳你要修改的圖片（AI生成或一般圖片都可以）
系統會顯示「Customize this design」
點擊後直接跳轉到 Canva 編輯畫面
這一步完成後，就不再是靜態圖片，而是一個完整可調整的設計檔！
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