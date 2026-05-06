日常順暢小幫手【機本生活 Voelkel黑棗汁】輕鬆營養補給，滿滿膳食纖維。營養師推薦解秘救星，忙碌生活中的順暢補給新習慣。

2026-05-06 10:10 鍾小殷的幸福玩樂趣

現代人的生活節奏，大部分都是非常忙碌，被時間推著走吧?

嗯嗯不順這件事，其實比想像中更常發生。

老實說我自己以前是順暢一族，完全沒有這方面的困擾。

現在可能隨著年紀與工作的增加，

平常工作久坐，飲食又不太規律，

代謝力下降，居然偶爾也出現了排便的問題。

這次體驗來自 機本生活 的Voelkel黑棗汁

主打幫助消化、順暢補給，

也是傳說中孕婦寶寶的解秘救星。

機本生活 品牌介紹

在介紹黑棗汁以前，先介紹機本生活這個品牌。

它不僅僅是一個品牌，更是一份自然與安心的堅持。

因為仔細看看機本生活O'Life的產品，幾乎都是圍繞著天然、生機。

它獨家代理了德國許多知名生機食品，

包含byodo 德國生機油品與調味料，NATURATA 德國生機食品，

以及Voelkel 德國生機果汁領導品牌。

而我這次喝的黑棗汁，就是來自Voelkel 德國生機果汁。

機本生活 Voelkel黑棗汁 產品開箱

說起來這款Voelkel黑棗汁，其實還真的頗有來頭。

來自德國已有80多年歷史的品牌，取得歐盟生機認證，

甚至還有多數產品符合Demeter標章。

我一次入手兩瓶，純粹因為兩瓶有打折XDD

一瓶約750ML，採用玻璃瓶罐裝。

整體設計走簡約自然風格，拿在手上很有質感，以為在拿紅酒?

玻璃瓶的好處是不易殘留氣味，能更完整保留黑棗汁本身的風味與品質。

開封後要冷藏保存喔!

它的瓶蓋蠻特別，因為是環保設計，

轉開後瓶蓋與鐵環不會分離。

不知是不是錯覺，我自己是覺得，

這樣的瓶蓋，用起來比較不會有卡卡或外漏的問題。

機本生活 Voelkel黑棗汁 實際食用

我一開始是照建議每天喝約200ml，

成人可以直接喝沒問題，

如果是嬰幼兒或小朋友，以1:1比例加水稀釋後飲用。

其實成人要喝稀釋過後的也是OK，

我自己嘗試過，感覺是變得更清爽。

很適合夏天冰在冰箱裡，取代一般飲料。

有上班的日子，我通常都在早餐搭配飲用，例如配麵包或水果。

最近我早餐只吃一顆水煮蛋，就喝一杯黑棗汁，

黑棗汁富含膳食纖維、鐵質，

還可以增加飽足感。 

不誇張，我只是喝了連續幾天，

明顯感受到整體順暢感變得非常穩定。

機本生活 Voelkel黑棗汁 推薦原因

Voelkel黑棗汁在原料上使用非基因改造的黑棗，

而且無額外添加糖、防腐劑或人工化學物質。

其實第一次喝的時候，一入口的口感，就讓我知道它真的沒有亂添加其他東西。

比我預期中更順口，帶有淡淡果香與自然甜味，

真的不是人工調味出來的甜喔!

最讓我推薦的地方，不像一般市面常見的濃縮黑棗精華，

它可是實實在在100%黑棗提取。

每200mL就含有46g黑棗乾，保留了更多原始風味與營養。

如果不愛喝水，喜歡喝飲料，卻又有排便不順的困擾，

你真的非常適合黑棗汁。

不僅能夠幫助消化，促進腸道蠕動，

也比喝人工添加物過多的飲料來得健康。

產品原料來源天然，也有經過檢驗，

不含重金屬、防腐劑，

才能讓孕婦或寶寶都安心食用。

機本生活 Voelkel黑棗汁 相關資訊

跟我一樣是久坐上班族、生活忙碌飲食不固定的人，

一個溫和、自然的順暢補給方式，

不彷嘗試把機本生活 的 Voelkel黑棗汁列入日常裡吧!

機本生活 官網：

https://www.olifefood.com/

 Voelkel黑棗汁 商品連結：

https://olifeshop.com/kolprunejuice/cetustar

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#孕婦 #健康保養 #健康食譜 #好物推薦 #健康飲食

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

TOP 10《成何體統》

王楚然丞磊主演的黑馬古偶！這部完全不是一般流水線的套路劇，男女主角竟然都是「穿越者」，第一集就毫不拖泥帶水地識破彼此身分並攜手合作。劇情推進超快又充滿笑點，智商在線的男女主互動讓人大呼過癮，絕對是下班後的紓壓首選！

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TOP 9《人間驚鴻客》

朱正廷與盧洋洋上演戰火中的絕美愛戀。八年前的救命恩情，讓少年將軍在亂世中死心塌地守護隱姓埋名的神醫。 這種雙向奔赴的感情線細膩又好哭，戰火紛飛中的亂世情愫真的讓人揪心又上頭。

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TOP 8《寧安如夢》

由白鹿與張凌赫主演的重生大作。

張凌赫飾演的「謝危」真的太瘋太帶感啦！白鹿的重生逆襲之路也是百看不厭，不管刷了幾次，兩人之間那種充滿張力的危險禁忌感，依舊讓人心跳加速。

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TOP 7《鋼鐵森林》

井柏然化身犯罪心理學教授，與蔡文靜聯手追查連環凶案。喜歡燒腦劇的女孩千萬別錯過！劇情反轉再反轉，井柏然的斯文敗類感帥出新高度，跟著主角團一起飆智商，每一集都毫無冷場。

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TOP 6《危險關係》

成年人專屬的極致拉扯！男女主角之間那種危險又迷人的曖昧氛圍營造得太完美，每一場對手戲火花都快要溢出螢幕，讓人一看就完全停不下來。

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TOP 5《冰湖重生

黃楊鈿甜與李昀銳接棒詮釋新一代的諸葛玥與楚喬。墜入冰湖後的兩人因誤會而分離，展開相愛相殺的揪心故事。終於等到後續了！李昀銳演繹的深情公子有夠虐心，看著他們在權謀中堅守彼此，眼淚真的會不自覺掉下來。

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TOP 4《愛你》

溫潤中醫與失眠社畜的「新中式養生戀愛」

張凌赫四月真的霸屏啦！這次化身溫潤如玉的中醫師，主動出擊拯救徐若晗這個失眠社畜。看這部劇就像喝了一碗熱湯，被男主那種成熟、尊重又堅定的愛給深深治癒了。

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TOP 3《逐玉

說到四月最火，絕對少不了這部！雖然《逐玉》早早就已經播完，但那種強大的後勁真的讓全網女孩都出不了坑。田曦薇的靈動可愛配上張凌赫的霸氣深情，兩人的CP感簡直是顏值天花板級別，絕對是今年古裝劇的經典必刷之作！

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TOP 2《佳偶天成

任嘉倫與王鶴潤攜手打造奇幻命定世界。男主為了轉生為人，必須承受換骨換血的極致痛楚，卻意外與女主結為夫妻。任嘉倫的古裝氣場從不讓人失望！雖然開局男主的設定有夠虐，但兩人從試探到生死相依，「先婚後愛」的劇情就是香，保證讓妳邊哭邊嗑糖！

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TOP 1《蜜語紀

熟齡職場逆襲與清醒的成年人愛情

凍齡男神鐘漢良搭檔朱珠，這對熟齡CP的化學反應太絕了！看女主從絕望主婦化身清潔工，再一路逆襲成銷售精英，與霸總強強聯手對抗渣男與綠茶。不只愛情線超有魅力，搞事業的劇情更是看得人大呼痛快，難怪能穩坐第一名寶座！

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2026-04-27 12:44 女子漾／編輯張念慈
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖
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很多父母都希望，孩子不一定要大富大貴，但至少能健康長大、穩穩發展，擁有自己的成就與人生方向。而在生肖命理的說法中，有些生肖天生就自帶「爭氣體質」，不僅從小學習能力強，長大後在職場上也更容易脫穎而出，甚至成為家中的驕傲，讓父母真正感受到「養兒防老」的幸福感。

其中，屬兔、屬龍、屬蛇這3個生肖，常被認為是特別容易出現「高成就型子女」的代表。他們不只聰明、有責任感，更懂得感恩與回饋，往往能在成年後反過來照顧父母，讓一家人的生活越來越穩定。

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編輯推薦

從小優秀孩子1：生肖兔

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

屬兔的孩子，通常給人一種安靜乖巧、懂事貼心的印象。他們從小就展現出不錯的學習能力，尤其在理解力與觀察力方面相當突出，不需要父母過度催促，也能自動自發完成自己的目標。

這類孩子不一定是最愛出風頭的類型，但往往是老師眼中的穩定型優等生。不論是課業、才藝還是人際相處，都能拿捏得恰到好處。長大進入職場後，屬兔的人也因為細膩、可靠、做事周全，常常成為主管最信任的對象。

更重要的是，他們非常重視家庭。即使工作再忙，也不會忘記照顧父母的需求，屬於那種「嘴巴不一定很甜，但行動很實際」的孝順型子女。

從小優秀孩子2：生肖龍

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬龍的孩子，自帶一種讓人無法忽視的氣場。從小就有很強的主見與企圖心，不甘於平凡，也總希望自己能做到最好。這種個性讓他們在求學階段就很容易脫穎而出，不論是成績、比賽還是團體活動，都有機會成為核心人物。

他們具備天生的領導能力與決策力，面對挑戰不容易退縮，反而越挫越勇。這樣的特質，也讓屬龍的人在職場上更容易快速晉升，甚至有機會自己創業、開創事業版圖。

對父母來說，屬龍的孩子雖然小時候可能比較有個性、不太好管，但長大後往往最有能力扛起家庭責任。不只是經濟上的支持，更是一種讓父母感到安心的存在。

從小優秀孩子3：生肖蛇

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬蛇的孩子，通常屬於「安靜型實力派」。他們不愛張揚，但內心非常清楚自己想要什麼，也有極強的執行力。一旦設定目標，就會默默努力，不輕易放棄。

從小他們就對知識有很強的好奇心，喜歡鑽研細節，也很懂得獨立思考。這樣的特質讓他們在學業上常常有不錯的表現，尤其適合需要專業度高、耐心強的領域。

進入社會後，屬蛇的人憑藉敏銳的判斷力與穩定的抗壓能力，往往能在競爭激烈的環境中站穩腳步。他們不一定高調成功，卻常常是最能真正累積實力與財富的人。

而且屬蛇的人很懂得感恩，尤其對父母的付出記得很深。等到自己有能力後，也最願意默默回報家庭，讓父母過上更安心的生活。

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母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

2026-04-30 08:00 J.T

▋先說那個沒人敢說出口的感受

收到那200萬的時候，你心裡第一個念頭是什麼？不是「謝謝媽媽」。是一種說不清楚的悶。不完全是為了錢。是那種被定了價、被秤了斤兩的感覺。妹妹得到房子，你得到200萬，母親覺得這樣「差不多」了。但你心裡清楚，那棟房子根本不只值200萬，而且，那200萬也從來不是重點。

重點是，你被排在了後面。

這件事，很多姊妹都經歷過。有時候是因為照顧父母的分量不同，有時候是因為婚姻、距離、性格，有時候根本沒有理由，就是偏心。母親不一定意識到她在傷人，她只是覺得「這樣處理比較乾淨」。

但沒有人告訴她，這樣處理，往往最不乾淨。

▋財產糾紛從來不是從法院開始的

真正的裂縫，在更早的時候就出現了。可能是某次父親病重，妹妹說「她比較近，她來照顧就好」，你在外地沒辦法常回來。可能是某年過年，父母在飯桌上說「妹妹比較體貼」，你沒說什麼，但記住了。可能是母親老了，需要人陪，妹妹搬過去住，你繼續過你的日子。後來房子給了妹妹，200萬給了你。

母親覺得她在「回報」妹妹的付出。但從大女兒的角度看，她得到的不是錢，是一個確認：她在這個家，排在後面。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。

▋法律能給你回來財產，但給不回來那個感受

台灣民法第1223條保障了大女兒的特留分。假設房子1200萬、兩個繼承人，大女兒的特留分是300萬，母親給了200萬，差了100萬，可以向法院主張。法院可以幫你把那100萬要回來。但法院要不回的，是母親為什麼願意讓你拿少一點。

很多人打贏了官司，姊妹從此不相往來。很多人選擇不打，把那200萬收下來，此後每逢過年，飯桌上的空氣比以前更沉。沒有一種選擇是真正「好的」。只有你自己才知道，你爭的到底是什麼。

▋如果你是那個母親，現在還來得及做3件事

如果你正在閱讀這篇文章，而且你手上有財產要分，這裡有幾件真的值得做的事。

第一件事：說清楚你的理由。不用公開，不用辯解，但讓每個孩子都知道你怎麼想的。「我把房子給妹妹，是因為她照顧了我三年」，這句話很難說出口，但比200萬更有力量。財產可以不平分，但「為什麼」不能缺席。

第二件事：用對工具，讓意願有法律支撐。生前贈與、保險給付指定受益人、信託規劃，這三種方式各有優缺點，但有一個共同點：都比你死後靠遺囑強得多。生前贈與一旦合法完成，特留分管不到；保險金指定受益人，原則上不列入遺產；信託則可以精細設定傳承條件，讓你的意願被確實執行，而不是身後讓孩子在法院裡替你詮釋。

第三件事：盡早啟動，不要等到身體出狀況才開始想。很多家庭的財產糾紛，源頭是父母在最後那段時間，神智不那麼清楚的時候，被某個孩子影響了決定。提前規劃，不只是保護你的財產，也是保護你自己的清醒和尊嚴。

財產怎麼分，其實是你在告訴孩子，你怎麼看待他們。

這件事，值得你比遺囑更認真地想清楚。



我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是法律專家，但有些想法，想跟你分享。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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