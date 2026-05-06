2026-05-06 10:10 鍾小殷的幸福玩樂趣
日常順暢小幫手【機本生活 Voelkel黑棗汁】輕鬆營養補給，滿滿膳食纖維。營養師推薦解秘救星，忙碌生活中的順暢補給新習慣。
現代人的生活節奏，大部分都是非常忙碌，被時間推著走吧?
嗯嗯不順這件事，其實比想像中更常發生。
老實說我自己以前是順暢一族，完全沒有這方面的困擾。
現在可能隨著年紀與工作的增加，
平常工作久坐，飲食又不太規律，
代謝力下降，居然偶爾也出現了排便的問題。
這次體驗來自 機本生活 的Voelkel黑棗汁，
主打幫助消化、順暢補給，
也是傳說中孕婦寶寶的解秘救星。
機本生活 品牌介紹
在介紹黑棗汁以前，先介紹機本生活這個品牌。
它不僅僅是一個品牌，更是一份自然與安心的堅持。
因為仔細看看機本生活O'Life的產品，幾乎都是圍繞著天然、生機。
它獨家代理了德國許多知名生機食品，
包含byodo 德國生機油品與調味料，NATURATA 德國生機食品，
以及Voelkel 德國生機果汁領導品牌。
而我這次喝的黑棗汁，就是來自Voelkel 德國生機果汁。
機本生活 Voelkel黑棗汁 產品開箱
說起來這款Voelkel黑棗汁，其實還真的頗有來頭。
來自德國已有80多年歷史的品牌，取得歐盟生機認證，
甚至還有多數產品符合Demeter標章。
我一次入手兩瓶，純粹因為兩瓶有打折XDD
一瓶約750ML，採用玻璃瓶罐裝。
整體設計走簡約自然風格，拿在手上很有質感，以為在拿紅酒?
玻璃瓶的好處是不易殘留氣味，能更完整保留黑棗汁本身的風味與品質。
開封後要冷藏保存喔!
它的瓶蓋蠻特別，因為是環保設計，
轉開後瓶蓋與鐵環不會分離。
不知是不是錯覺，我自己是覺得，
這樣的瓶蓋，用起來比較不會有卡卡或外漏的問題。
機本生活 Voelkel黑棗汁 實際食用
我一開始是照建議每天喝約200ml，
成人可以直接喝沒問題，
如果是嬰幼兒或小朋友，以1:1比例加水稀釋後飲用。
其實成人要喝稀釋過後的也是OK，
我自己嘗試過，感覺是變得更清爽。
很適合夏天冰在冰箱裡，取代一般飲料。
有上班的日子，我通常都在早餐搭配飲用，例如配麵包或水果。
最近我早餐只吃一顆水煮蛋，就喝一杯黑棗汁，
黑棗汁富含膳食纖維、鐵質，
還可以增加飽足感。
不誇張，我只是喝了連續幾天，
明顯感受到整體順暢感變得非常穩定。
機本生活 Voelkel黑棗汁 推薦原因
Voelkel黑棗汁在原料上使用非基因改造的黑棗，
而且無額外添加糖、防腐劑或人工化學物質。
其實第一次喝的時候，一入口的口感，就讓我知道它真的沒有亂添加其他東西。
比我預期中更順口，帶有淡淡果香與自然甜味，
真的不是人工調味出來的甜喔!
最讓我推薦的地方，不像一般市面常見的濃縮黑棗精華，
它可是實實在在100%黑棗提取。
每200mL就含有46g黑棗乾，保留了更多原始風味與營養。
如果不愛喝水，喜歡喝飲料，卻又有排便不順的困擾，
你真的非常適合黑棗汁。
不僅能夠幫助消化，促進腸道蠕動，
也比喝人工添加物過多的飲料來得健康。
產品原料來源天然，也有經過檢驗，
不含重金屬、防腐劑，
才能讓孕婦或寶寶都安心食用。
機本生活 Voelkel黑棗汁 相關資訊
跟我一樣是久坐上班族、生活忙碌飲食不固定的人，
一個溫和、自然的順暢補給方式，
不彷嘗試把機本生活 的 Voelkel黑棗汁列入日常裡吧!
機本生活 官網：
Voelkel黑棗汁 商品連結：
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