2026-05-06 08:33 女子漾／編輯ANDREA
網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
有時候比起開盲盒看新劇，更讓人想一看再看一些神級陸劇！這次就幫大家精選了6部網友公認「永遠看不膩」的陸劇片單，從極致拉扯的古裝虐戀、輕鬆下飯的甜寵劇，到治癒人心的現代浪漫通通有～快來看看你的私藏清單有沒有上榜吧！
推薦1. 古裝宮鬥天花板：《甄嬛傳》
說到看不膩，這部絕對是霸榜第一名！《甄嬛傳》已經不僅僅是一部劇，更像是一門「顯學」，娘娘們的明爭暗鬥、超犀利的台詞金句，每一次重刷都能發現導演埋藏的新細節。不管從哪一集開始切入看，都能無縫接軌，絕對是配飯必備的神級之作。
推薦2. 宅鬥與生活美學：《知否知否應是綠肥紅瘦》
如果說《甄嬛傳》是轟轟烈烈，那《知否》就是細水長流。看著明蘭從隱忍退讓到當家作主的過程，充滿了為人處世的智慧。劇中關於家庭瑣事、婚姻經營的刻畫非常寫實，溫馨的煙火氣息讓人看著看著心裡就平靜了下來，是一部越嚼越香的佳作。
推薦3. 宿命感的極致拉扯：《寧安如夢》
喜歡看極致推拉和宿命感的人，絕對會在坑裡躺平！張凌赫飾演的帝師謝危，那種帶著偏執與瘋狂的深情，配上姜雪寧重活一世的清醒，兩人的對手戲真的張力拉滿。每一次看他們在愛恨邊緣試探，都會被那種「非你不可」的情感深深擊中，二刷依然超上頭！
推薦4. 零負擔療癒小甜餅：《卿卿日常》
生活壓力大時，就需要這種純度100%的小甜劇來回血！田曦薇的甜美笑容加上靈動的演技，簡直是行走的維他命。這部劇最棒的地方在於「拒絕狗血雌競」，女孩們互幫互助的閨蜜情誼溫馨又搞笑，輕鬆幽默的節奏讓人嘴角就沒放下來過。
推薦5. 純愛戰神的心動圖鑑：《偷偷藏不住》
現代甜寵劇的重刷首選！段嘉許和桑稚從暗戀到雙向奔赴的過程，細膩地拍出了少女情竇初開的悸動與酸澀。沒有多餘的誤會和虐心，只有滿滿的寵溺與溫柔，每次重看，都還是會被那種純粹的初戀氛圍精準爆擊，少女心直接氾濫。
推薦6. 給心靈放個長假：《去有風的地方》
被譽為現代劇中的「精神桃花源」！唯美的雲南大理風景，搭配慢節奏的鄉村生活，男女主角成年人之間成熟又克制的愛情超級好嗑。當你覺得工作疲憊、生活遇到瓶頸時，點開這部劇，就像是跟著主角群一起給心靈放了個長假，治癒指數滿分。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower