【心理測驗】你其實超會忍？選「下班後第一件事」測隱藏崩潰指數。女子漾AI製圖

有些人平常看起來超穩定，工作、生活、人際全都處理得很好，但其實很多情緒只是「沒有爆炸而已」。尤其長大後，越來越多人習慣把壓力吞下去，白天裝沒事，晚上才默默崩潰。快來測看看「下班行為心理測驗」，你到底是高壓忍耐型，還是其實早就快撐不住了？

題目：累了一整天，下班回家後你第一件事會做什麼？

【心理測驗】你其實超會忍？選「下班後第一件事」測隱藏崩潰指數。女子漾AI製圖

A. 直接躺床滑手機

B. 先洗澡清空自己

C. 狂吃東西療癒心情

D. 完全不想講話

選好了嗎？以下開始解析。

心理測驗解析A. 直接躺床滑手機：情緒逃避型人格

選A的人，通常都很會撐。你白天能量開很滿，不管工作、人際還是情緒，都習慣先處理別人的需求。

但其實你早就很累了。滑手機對你來說，不只是娛樂，而是一種「暫時逃離現實」的方法。你不是懶，而是腦袋已經 overloaded。

你最大的問題，是太習慣忽略自己的疲憊。很多時候，你明明壓力很大，卻還會跟別人說：「我沒事啊。」

心理測驗解析B. 先洗澡清空自己：高敏感自我修復型

圖片來源：譚松韻微博

選B的人，很需要自己的空間。你對情緒與環境感受度很高，所以每天回家後，都需要一段「重新切換狀態」的時間。

你看起來成熟穩定，但其實很容易累。尤其碰到情緒消耗型的人際關係，你會特別想逃。你最大的優點，是很懂得自我療癒；但缺點則是太容易一個人默默承受壓力。很多人都以為你很獨立，卻不知道你其實只是習慣自己消化。

心理測驗解析C. 狂吃東西療癒心情：壓力爆吃型人格

選C的人，情緒和食慾連動非常明顯。你平常可能很理性，但一累、一煩、一委屈，就會特別想吃東西。

對你來說，美食不只是食物，而是一種安全感。尤其當生活壓力太大時，你很容易透過「吃」來補償情緒。你其實很會照顧別人，但不太會照顧自己。很多時候，你不是餓，而是太需要被安慰。朋友最常對你說的一句話，大概就是：「妳最近是不是又壓力太大了？」

心理測驗解析D. 完全不想講話：高壓沉默型人格

圖片來源：趙露思小紅書

選D的人，通常是壓力值最高的一群。你不是情緒少，而是已經累到沒力氣表達。

很多時候，你白天其實一直在忍耐。忍工作、忍情緒、忍社交，等回到家後，大腦只剩一個想法：「不要再有人煩我。」你最大的問題，是太習慣自己扛。別人可能以為你很冷淡，但其實你只是已經沒有能量。你真正需要的，不是更多安慰，而是能好好喘口氣。