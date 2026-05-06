2026-05-06 08:00 廖嘉紅
【商周提醒：台灣大繼承潮來了！你以為留下房子是愛，孩子擔心的卻是遺產稅誰來繳】
📢【商周提醒：台灣大繼承潮來了！你以為留下房子是愛，孩子擔心的卻是遺產稅誰來繳】
最近看到商業周刊一支關於「台灣大繼承潮」的影片
商周從房市與社會趨勢，提醒大家：台灣正在進入史上最大規模的財富移轉時代。但R姐看完後，心裡更在意的不是房價會怎麼走。
而是很多家庭接下來真正會面對的問題：👉 父母留下的房子，孩子真的接得住嗎？
很多人一聽到「繼承房子」，第一個反應是：「那不是很好嗎？」「父母有房，孩子至少不會太辛苦吧？」「現在年輕人買不起房，有房可繼承很幸福啊！」
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但實務上，繼承房子不一定是財富自由。
有時候，是稅金、現金流、共有糾紛、老屋修繕、手足關係，一次全部壓到孩子身上。
很多台灣長輩，一輩子靠不動產累積財富。
他們相信：
「房子不要賣，放著就會漲。」
「土地留著，才是真正的資產。」
「貸款要付利息，不划算。」
「我把房子留給孩子，就是對他們好。」
這些想法，R姐完全理解。
因為過去幾十年，台灣不動產長期增值，確實讓很多家庭累積了資產。
但大繼承潮來了，問題已經不是：
👉老年化與少子化趨勢， 房子還會漲嗎？
更嚴峻的是：
👉 孩子將來接不接得住？
1️⃣ 房子很多，不代表孩子接得住
有些家庭看起來很有錢。名下好幾間房子。土地價值很高。帳面資產很漂亮。
但真正的問題是👉 現金很少
父母不願賣房，總覺得房子還會再增值。
但在高齡化、少子化、空屋增加的時代，房市真的還會像過去一樣一路向上嗎？
長輩也常捨不得貸款，覺得付利息很可惜。
但有時候，適度運用房產價值，不是浪費，而是重新設計退休現金流與傳承稅源。
平常現金少一點，也許省一點還過得去。
但繼承一發生，孩子面對的就不是帳面資產，而是現金壓力。
「遺產稅要用現金繳，錢從哪裡來？」
用不動產實物抵繳遺產稅|=3折賣房產給政府，你甘願嗎?
「兄弟姊妹意見不同，誰願意先拿錢出來？」
「如果急著賣房籌稅，會不會在議價不利的情況下出售？」
「共有的老屋還要修繕、繳稅、管理，誰負責？」
所以R姐常提醒：
👉 房子會增值，不代表家庭有現金流。
👉 資產很多，不代表傳承一定順利。
2️⃣ 真正痛的，不一定是房價，而是現金流
很多家庭最大的誤會是：以為「把房子留下來」就是愛。
但孩子真正擔心的，常常不是有沒有房子，而是：
房子要怎麼分？
稅金要怎麼繳？
現金從哪裡來？
誰要住？誰要賣？
如果有人不同意，怎麼辦？
尤其現在正在辦理繼承的人，很多是 40～60 歲的中壯年。
這個年紀其實最辛苦。
自己房貸還沒繳完。
孩子教育費還在燒。
退休金還沒完全準備好。
突然又要面對父母留下的房子、土地、存款、股票、保單和遺產稅。
父母以為留下的是禮物！
孩子接到的，可能是一場家庭痛苦的壓力測試！
👉 房子是資產，但現金流，才是家庭傳承順利的關鍵。
3️⃣ 真正的傳承，不是「分錢」而是「對話」
商周引用研究指出：60% 的傳承失敗，是因為溝通破裂。
父母怕孩子吵所以不講，孩子怕被說貪所以不問。
商周告訴我們：
1️⃣不怕做決定，只怕不做決定
2️⃣先動起來
3️⃣讓子女主動參與規劃
R姐常說：
👉 財富傳承最怕的，不是稅太高，而是愛沒有被說清楚。一間老家，四個孩子共有。
有人想賣。有人想留。有人住在裡面不搬。有人從來不出修繕費，最後卻要平均分錢。
有人覺得自己照顧爸媽最多，憑什麼大家分一樣？
這時候，房子已經不是房子。它變成手足關係的戰場。
預先規劃，降低不動產共有的情況，用其他資產補償，可降低糾紛。
R姐常說：
👉 法律是最後的護城河，卻也可能是親情的終點。
真正好的傳承，不是等孩子吵翻了，再找法律解方。
而是在父母還能決定、家人還能對話的時候，先把規則講清楚。
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💡 大繼承潮下，R姐給你的 3 個自救錦囊：
✅ 資產轉型：檢視老屋，不適合留的，趁早轉換成流動性高的資產或現金流。
✅ 預留稅源：透過保險工具，幫孩子準備好那張「進入繼承大門的門票」。
✅ 意定監護：確保長輩萬一失智時，資產能按照意願被守護，而不是讓手足為了管錢而反目。
讓愛不傷人，讓財富有溫度！
商周這支影片提醒我們：台灣大繼承潮已經不是未來式，而是現在進行式。
但R姐想補上一句：大繼承潮真正考驗的，不只是房價，而是每個家庭有沒有能力，把財富、現金流和關係先設計好。
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📺 商周關於「大繼承潮」影片連結放在下方 👇非常建議跟家人一起看https://youtu.be/uPHEgIkoWYw?si=I35ThnkalfZkcJh-
#財富傳承#商業周刊#大繼承潮#遺產稅#房市趨勢#遺產規劃
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