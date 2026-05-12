1742萬的房子背後，他其實接住了一個沉默了26年的愛——父親的保險金，是一堂沒有人教你的「愛的傳承課」









▋ 一筆沉默了二十幾年的錢

26歲。工程師。板橋。1742萬的預售屋。

這是新聞的表面。但有一個細節，讓我在讀這篇報導的時候，停了很久。

黃先生的父親，在他幼年時因意外過世。留下了一筆保險金。那筆錢，由媽媽分別存進他和弟弟的帳戶，然後，沉默了二十幾年。媽媽從小告訴他們：「要把錢用在對的地方。」他長大、念書、北上打工、租屋、存錢、談戀愛——那筆錢，一直靜靜躺著，沒有被動過。不是因為忘了。是因為捨不得，又不知道怎麼用才「值得」。

直到他26歲走進板橋的預售案銷售中心，看著平面圖，第一次把「買房」這件事從想法變成決定。他說：「我想把愛用在對的地方。」

你心裡第一個感覺是什麼？

我的感覺是——這個父親，其實早就把一切都設計好了。

▋ 保險金，不是遺產；這兩件事，差距是1000萬

很多人以為，保險金就是遺產的一種，反正人走了錢留下來，都差不多。沒有算過的人，不知道差距有多大。遺產，要課稅。現行遺產稅的免稅額是1333萬，超過的部分，10%到20%的稅率往上走。遺產，要走繼承程序，要公示、要申報、要等，有時候一等，就是一兩年。遺產，可以被法定繼承人主張特留分——就算立了遺囑，也不是你說給誰就給誰。

但是保險金不一樣。它不進遺產，不課遺產稅，不走繼承程序。它只走一條路：直達你指定的受益人。

黃先生父親留下的那筆錢，之所以能完整保存二十幾年、交到孩子手上、沒有被稀釋一分一毫，就是因為這個設計。做了20年財務顧問的人，看一眼就明白——這個父親，不是隨便買了一份壽險就了事。他在指定受益人那一格，寫上孩子的名字，等於親手打造了一條「愛的專屬通道」。任何人拿不走。任何程序繞不過。時間沖不淡。

這句話聽起來很感性，但背後的執行工具，是非常理性的法律與金融架構。

▋ 但現在問題來了——你的孩子，有這條通道嗎？

我在輔導客戶的時候，常常遇到一種情況。保單買了，但受益人欄寫的是「法定繼承人」。很多人以為這樣比較「公平」，比較「省事」。殊不知，「法定繼承人」這四個字，代表的是保險金進入遺產分配程序，代表的是課稅、申報、等待、爭議。你以為的愛，走了一條最遠的路。

有時候，我看到一張保單，要保人是媽媽，被保險人是媽媽，受益人寫的是「法定繼承人」，我都會問對方一句話：「你有沒有想過，萬一你走了，那筆錢在進到孩子帳戶之前，要過幾道關？」

她們通常沉默一下。然後說：「我不知道原來要想這麼多。」是的。沒有人教過你。

受益人的名字，不是隨手填填的欄位。那一格，是你決定「愛要用什麼方式、走什麼路、送到誰手上」的最後一個動作。

▋ 你不需要等到有意外，才開始思考這件事

黃先生的父親，沒有機會陪兒子看他26歲買第一間房。但他讓那筆錢，陪著兒子走到了那一天。這不是奇蹟，是設計。

如果你現在手上有一張壽險保單，我建議你做三件事，現在就做：

第一，翻出你的保單，確認受益人欄填的是誰。是「法定繼承人」還是一個具體的名字？

第二，確認那個名字還是你最想給到的人。人生會變，當初填的名字，不一定是現在你最想保護的那個人。

第三，問自己一個問題：如果我明天不在了，那筆錢會直達那個人手上，還是要先繞一圈、繳一筆稅、等一段時間？

你不需要有1742萬。你不需要有三個孩子。你不需要有大房子，才需要想這件事。你只需要，比你愛的人，早一步，把名字寫上去。

那個父親，二十幾年前做了這件事。他的兒子，用那筆錢，換了一個家。這，就是他說的「把愛用在對的地方」。

你的那一格，寫好了嗎？

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。