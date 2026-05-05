2026-05-05 20:55 女子漾／編輯周意軒
劇情＋看點整理！田曦薇新戲《低智商犯罪》5大亮點曝光，荒謬破案越看越上癮
從《逐玉》還走不出來的觀眾，這次可以準備轉換心情了。田曦薇一改古裝女將軍的英氣形象，在新劇《低智商犯罪》中直接「落地」成為現代女警李茜，不只幾乎素顏上陣，連個性都變得又直又衝，完全手撕過往甜妹標籤。搭檔王驍，這部融合黑色幽默與懸疑推理的刑偵劇，意外成為近期最有話題的「解壓系犯罪劇」。
《低智商犯罪》劇情大綱
《低智商犯罪》改編自紫金陳同名小說（原劇名《擒賊記》），故事從一封匿名舉報信展開。多年離開一線的刑警張一昂，被派往三江口調查案件，卻在當地刑警隊長離奇死亡後，意外捲入連環命案。在洗清嫌疑的過程中，他陰錯陽差破案，逐步建立威信，並將矛頭指向當地富商周榮及其犯罪集團。與此同時，初出茅廬的女警李茜加入辦案行列，兩人聯手，在一連串荒謬又離奇的案件中屢建奇功。
懸疑大師紫金陳風格大轉彎
從《隱秘的角落》《沉默的真相》奠定地位的紫金陳，這次罕見收起沉重陰鬱的敘事風格，改以黑色幽默切入犯罪題材。《低智商犯罪》保留多線敘事結構，讓七組人物在「三江口」交會，將荒誕與懸疑交織，呈現一種「越荒謬越合理」的觀看體驗。
王驍×田曦薇反差搭檔超有火花
王驍飾演的張一昂，表面是落魄警察，實際卻自帶「錦鯉體質」，破案靠運氣也能命中關鍵。愛吟詩、講話帶點荒誕感的他，形成一種反差魅力。
而田曦薇飾演的李茜，則是衝勁十足的新人女警，行事直接、動作俐落。兩人一動一靜的師徒關係，被網友笑稱像「煎餅果子配舒芙蕾」，看似衝突卻意外契合，互動充滿喜感與張力。
反派集體降智 荒謬犯罪反而更上頭
劇名直接點題，「低智商犯罪」不是形容主角，而是整個反派陣營。由王傳君飾演的富商周榮心機深沉，但手下卻是一群行事荒唐的「蠢賊天團」。
從用橡皮糖做炸彈，到偷財神像卻鬧出人命，每一個操作都讓人傻眼又忍不住想笑。這種「低配犯罪」反而讓案件更不可預測，也打破傳統刑偵劇的嚴肅框架。
金牌製作團隊撐起真實感
導演劉海波過去以《三叉戟》《塵封十三載》等作品累積口碑，擅長描寫現實題材與群像角色。這次在《低智商犯罪》中，依舊維持高度生活感，從場景到人物互動都充滿市井氣息。也正因為夠真實，劇中的荒謬橋段才更顯得「合理到好笑」，讓觀眾更容易沉浸其中。
蝴蝶效應式劇情 越看越失控
《低智商犯罪》採用多線並行敘事，每一個小人物的選擇，都可能在後續引發巨大連鎖反應。這種錯誤累積型劇情讓整部劇像滾雪球一樣不斷升級，既燒腦又解壓。觀眾一邊推理、一邊看角色出錯，反而形成一種另類爽感，像是在看一場大型真人劇本殺。