楊洋、章若楠《雨霖鈴》8大看點！戰損版展昭帥出新高度，拳拳到肉還原極致武俠美學。圖片來源：Disney+提供

看膩了綠幕特效與慢動作武打嗎？Disney+ 獨家古裝大作《雨霖鈴》近期釋出全新動作特輯，拳拳到肉的「真武俠」質感直接在社群掀起討論！

故事由御前護衛展昭意外捲入叛國陰謀展開，一路遭黑白兩道追殺的他，結識了逃婚千金霍玲瓏與亦正亦邪的白玉堂，三人聯手組成高顏值破案小隊，準備在刀光劍影中撕開朝堂與江湖的黑暗面！這部被譽為「年度爆款預定」的必追神劇究竟有哪些魅力？幫大家精鍊出 8 大看點，保證看完立刻敲碗等開播！

《雨霖鈴》劇情簡介

故事改編自 minifish 創作的展昭同人小說《雨霖鈴》，南俠展昭（楊洋 飾）為追查故友留下的襄陽王謀反線索，隻身南下展開調查，途中多次遭遇追殺，並在江湖歷險中意外結識闖蕩四方的霍玲瓏（章若楠 飾）。為確保關鍵證據不落入敵手，展昭不惜以自身為誘餌牽制對手，最終在力竭之際被擒。危急關頭，「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）挺身而出相救。

三人自此結成同盟，一路追查線索，逐步揭開襄陽王勾結黑白兩道、魚肉百姓、甚至暗通外敵的龐大陰謀。最終，他們聯手瓦解這場橫跨朝堂與江湖的權力佈局，還世道一個清明，也守住江湖應有的正義與秩序。

《雨霖鈴》8大劇情看點

看點1. 拒絕綠幕花架子！「呼吸感」滿滿的硬核打戲

現在的古裝劇打戲經常讓人覺得輕飄飄的，但《雨霖鈴》的劇組超硬核，直接捨棄過度依賴特效的捷徑，無論是雨夜窄巷的近身短打，還是搖晃舟船上的生死搏命，招招都帶有真實的重量與力量感。演員們親自上陣，甚至連騎馬對戰都跑到黃土飛揚的實景拍攝，那種隔著螢幕都能感受到痛覺的「真打感」，絕對會讓動作片愛好者大呼過癮。

《雨霖鈴》楊洋舞劍戲份飄逸颯爽，貼身肉搏場面毫不含糊。圖片來源：Disney+提供

看點2. 楊洋化身「半官半俠」的雙面展昭

楊洋這次真的帥出新高度！他飾演的展昭不再只是個單板的護衛，而是擁有雙重身分的複雜角色。白天是守護法理的御前四品帶刀護衛，夜晚則是仗劍天涯的南俠，他在劇中不僅有劍眉星目的挺拔扮相，還有讓人心疼的「白衣戰損」高光時刻。最讓人佩服的是，即便在拍攝過程中受了傷見了血，他依然堅持不喊卡，把對戲劇的執著完全揉進了這個角色裡。

《雨霖铃》中楊洋展現飄逸颯爽形象，備受網友期待。圖片來源：Disney+提供

看點3. 章若楠從氧氣甜妹變身紅衣俠女！

提到章若楠，大家腦海中浮現的多半是現代劇裡清純柔弱的初戀臉，這次她在《雨霖鈴》劇中迎來武俠首秀，打破甜妹濾鏡，飾演為了逃婚而離家出走的玲瓏山莊大小姐霍玲瓏。她一襲紅衣搭配俐落高馬尾，動作線條乾淨明快，打起架來又颯又美！從一個嬌蠻千金一路蛻變成能獨當一面的女俠，角色的成長軌跡超級迷人。

章若楠在《雨霖铃》首次出演古裝劇，打戲表現亮眼。圖片來源：Disney+提供

看點4. 溫潤公子竟是腹黑殺手？高顏值「江湖鐵三角」成團

一部好看的武俠劇，配角群也很重要！由方逸倫飾演的「錦毛鼠」白玉堂，外表看起來是個溫潤如玉的白衣翩翩公子，骨子裡卻藏著狠戾與極致的反差感，惹毛他絕對會被「加倍奉還」。他與展昭、霍玲瓏從最初的互相試探，到後來成為可以把後背交給對方的生死之交，這組高顏值「鐵三角」的化學反應，絕對是推進劇情的超強動力。

看點5. 懸疑探案×朝堂權謀，智商武力雙狂飆！

光看打戲不過癮！如果只是一路打打殺殺，看久了難免疲乏，《雨霖鈴》巧妙揉合懸疑與權謀，展昭手握謀反的致命證據，宛如帶著不定時炸彈，引來各方勢力瘋狂追殺。主角團必須在絕境中抽絲剝繭解開謎團，這種武打與鬥智同時在線的緊湊節奏，絕對讓人一追就停不下來！

章若楠在《雨霖铃》首次出演古裝劇，打戲表現亮眼。圖片來源：Disney+提供

看點6. 最美反派降臨！張予曦神祕面紗下的極致魅惑

這次劇組請來了自帶冷豔氣場的張予曦友情客串，飾演神秘的「掌月使」，作為推動主線危機的關鍵反派，她武功高強、心思深沉，半遮面的造型更是把神祕感滿滿。在這個看臉的時代，反派如果長得太美，觀眾的三觀真的會跟著五官走，張予曦的加盟無疑為這場江湖大戰增添了更多不可測的變數。

看點7. 砸重金復刻汴京！極致考究的北宋東方美學

除了精彩的劇情與武打，視覺享受也必須拉滿！據悉劇組直接砸下重金，細緻復刻了北宋汴京的繁華街道，甚至一磚一瓦搭建出暗藏殺機的「鬼市」與「血月樓」。劇中的服裝刺繡、配飾紋樣都經過嚴格的歷史考究，完美呈現出中式專屬的古典美學與東方禪意，每一幀畫面截下來都能當桌布。

章若楠在《雨霖铃》首次出演古裝劇，打戲表現亮眼。圖片來源：Disney+提供

看點8. 「正午陽光」首部武俠大作，品質保證的強大底氣

常看陸劇的觀眾肯定聽過「正午出品，必屬精品」這句話！打造過《琅琊榜》、《知否》、《開端》等神劇的黃金製作團隊，這次首度跨足武俠探案題材。由侯鴻亮親自監製，加上曾執導過多部高分爆款劇的導演劉洪源操刀，幕後團隊對劇本邏輯與鏡頭美學的嚴苛把控，就是《雨霖鈴》能在待播劇海中殺出重圍的最強底氣。