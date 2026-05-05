2026-05-05 16:30 陳唯君
K-Pop獵魔女團要來台灣啦 官網今公布北中南快閃店資訊
Netflix原創動畫電影《K-Pop獵魔女團》奪得2026奧斯卡最佳動畫長片，並在今年葛萊梅舞台，《K-Pop獵魔女團》中虛構團體HUNTR/X憑藉歌曲Golden入圍年度歌曲等五項大獎，創下K-Pop電影原聲帶前所未有的紀錄，最後拿下最佳視覺媒體原創歌曲，打敗Rosé 與Lady Gaga等頂流巨星。
就在今日稍早Netflix KPop Demon Hunters官網發布最新消息，以播出一周年為主題《K-POP DEMON HUNTERS ONE YEAR ANNIVERSARY》即將展開一系列巡迴展，首站5/21即將在首爾開幕，並且確認台灣將巡迴台北、台中、高雄三大城市，展出時間分別為台北7月3日至7月19日、台中8月7日至8月23日、高雄10月2日至10月19日，詳細入場資訊及商品資訊官網尚未公告，喜愛K-Pop獵魔女團的粉絲可鎖定Netflix KPop Demon Hunters官方網站。
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