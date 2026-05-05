5月上映電影片單！《穿著Prada的惡魔2》經典回歸，《屍速禁區》全智賢、池昌旭打喪屍必看。圖片來源：IG @20thcenturystudios_tw、車庫娛樂提供

準備好迎接五月的電影大勢了嗎？這個月的院線實在是精彩到讓人想直接住在影廳裡！不管是想在母親節好好哭一場的暖心親情片，還是讓人腎上腺素狂飆的極致動作大作，各種題材超令人期待~

雖然有幾部話題度破表的現象級大片是在四月底搶先上映，但因為實在太經典，所以私心一併收錄進來。以下為大家精選近期的強檔好片，趕緊把想看的電影加入行事曆吧！

1.《麥可傑克森》（Michael）

上映日期： 2026 年 4 月 24 日

圖片來源：IG @universalpicturestwn

《麥可傑克森》電影劇情

故事重現麥可傑克森早期個人演藝生涯中最具代表性的經典表演，並一路回溯他從「傑克森五人組」主唱之姿被發掘出驚人天賦的那一刻。電影宛如一場華麗的音樂饗宴，帶領觀眾深入探討他如何以無窮無盡的創作能力，激勵自己成為全世界最偉大的娛樂巨星，呈現他充滿遠見卻又背負壓力的真實人生旅程。

2.《催眠麥克風-Division Rap Battle-》

日本狂賣 28 億票房的現象級神作！全球首部由觀眾「即時投票」決定結局的互動式動畫，多達 48 種劇情走向，每一刷都有新驚喜。

上映日期： 2026 年 4 月 29 日

圖片來源：甲上娛樂提供

《催眠麥克風-Division Rap Battle-》電影劇情

故事將人氣音樂企劃的饒舌對決搬上大銀幕，各區勢力透過Rap battle爭奪主導權，在觀影過程中，觀眾可以使用專屬「CtrlMovie」App，與全場同步投票，決定每一場對決的勝負，甚至影響最終結局走向，左右各區隊伍的勝負與高達 7 種的最終結局，影廳瞬間變成一場情緒爆發的Live應援現場，每一次選擇都可能改寫故事結局！

3.《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）

20 年前的時尚神作華麗回歸！梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗原班人馬再度聚首，準備在紐約時尚圈掀起新風暴，女孩們絕對必看！

上映日期： 2026 年 4 月 29 日

圖片來源：IG @20thcenturystudios_tw

《穿著Prada的惡魔2》電影劇情

經過 20 年的洗禮，當年的職場菜鳥 Andy 已經蛻變為成熟的主編，而讓人聞風喪膽的「惡魔」Miranda 所帶領的《Runway》雜誌，正面臨著殘酷的轉型與競爭對手夾擊！更具戲劇性的是，昔日同僚 Emily 如今已是手握大把精品廣告預算的高級主管，三人在光鮮亮麗又無比現實的時尚產業中，將再次經歷事業、金錢與人情世故的終極考驗。

4.《真人快打 II》（Mortal Kombat II）

血腥暴力程度直升「限制級」的爽度破表神片！由日本國寶級美術大師種田陽平操刀視覺，國外影評大讚宛如「死侍誤闖絕命終結站」。

上映日期： 2026 年 5 月 7 日

圖片來源：華納兄弟電影提供

《真人快打 II》電影劇情

延續首集的殘酷大會，這次的死鬥舞台全面擴張，橫跨了陽間、異星、伊甸界與地獄界。超狠反派「避寒」滿血回歸，與真田廣之飾演的宿敵魔蠍再度展開經典的宿命對決，經典大魔王「紹康」也首度亮相，拳拳到肉、刀刀見骨的終結技絕對讓喜歡重口味的觀眾大呼過癮！

延伸閱讀：《真人快打 II》狂打20場死鬥！真田廣之、淺野忠信回歸，2公尺巨獸反派壓迫感爆棚

5.《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》（Number One）

母親節檔期必看的催淚核彈！「童顏男神」崔宇植逆齡穿上高中制服，與張慧珍繼《寄生上流》後再度共演母子，細膩演技保證讓你紅著眼眶走出戲院，記得帶夠衛生紙再進場！

上映日期： 2026 年 5 月 8 日

圖片來源：車庫娛樂提供

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》電影劇情

18 歲的平凡高中生河玟，某天意外發現只要吃下媽媽做的飯菜，眼前就會浮現神祕的倒數數字，當他得知數字歸零的瞬間就是母親離開人世的時候，他的世界瞬間崩塌。為了努力守護母親，河玟開始用各種荒謬的理由，拚命拒絕吃媽媽親手做的家常菜，展開一段充滿笑淚的奇幻守護之旅。

6.《血色追殺令》（The Crimson Rivers）

爛番茄雙重好評認證，「007」皮爾斯布洛斯南近 10 年來綜合評分最高的口碑代表作！同時也是《教父》傳奇男星詹姆士肯恩的大銀幕絕響。

上映日期： 2026 年 5 月 15 日

圖片來源：車庫娛樂提供

《血色追殺令》電影劇情

改編自犯罪小說《Gun Monkeys》，講述殺手查理在一次暗殺任務中意外出包，為了善後，他找上了能用顏料與畫筆讓動物「重生」的美女標本師瑪西，尋求她幫忙偽造屍體身分。皮爾斯布洛斯南更為戲苦練充滿個性的美國南方口音，兩人就此捲入一場充滿致命危機與黑色幽默的逃亡。

7.《世紀懸案》（Re-Creation）

由歐洲影后維琪克雷普擔任監製並飾演關鍵的「8號陪審員」，帶領觀眾以全新視角，抽絲剝繭 1996 年轟動全球的法國女製片愛爾蘭命案。

上映日期： 2026 年 5 月 15 日

《世紀懸案》由六度入圍奧斯卡的名導吉姆謝利登，攜手新銳導演大衛梅里曼共同編導，由歐洲影后維琪克雷普擔任監製。圖片來源：天馬行空提供

《世紀懸案》電影劇情

電影虛構了一個由 12 名背景各異的歐洲人組成的陪審團，將當年指向英國記者伊恩貝利的種種證據與反覆證詞全數攤開，當審判陷入一面倒的膠著時，8 號陪審員毅然決然投下反對票，質疑案發現場的 DNA 與犯案動機，在激烈的辯論與重塑案情的過程中，帶領觀眾一起探討人類對「尋找惡人」以求安心的心理盲點。

8.《飛吧！熊鷹》（Hold to Death: Hand in Hand）

台灣鳥類紀錄片大師梁皆得歷時 12 年的傾心之作，邀請知名導演吳念真動容獻聲旁白，帶你一窺台灣最夢幻、最具神祕色彩的頂級猛禽。

上映日期： 2026 年 5 月 15 日

《飛吧！熊鷹》電影劇情

紀錄片跟隨學者孫元勳的腳步，深入險峻地形與崩塌邊緣，只為捕捉宛如王者降臨般的熊鷹身影，電影忠實記錄了艱辛的追鷹過程，並深刻關注熊鷹羽毛對排灣族與魯凱族世代傳承的文化重量，當傳統文化與自然生態保育產生拉扯，學者與工藝師攜手嘗試以仿真羽毛尋找平衡，探討人與環境共存的深刻命題。

9.《薄荷糖：4K經典數位修復》（Peppermint Candy: 4K Restoration）

韓國大導李滄東「綠色三部曲」中最痛的倒敘神作！影帝薛景求包攬多項大獎的驚豔代表作，以 4K 超高畫質重返大銀幕，絕對是愛好韓國影視的影迷們必須朝聖的經典。

上映日期： 2026 年 5 月 15 日

圖片來源：甲上娛樂提供

《薄荷糖》電影劇情

1999 年千禧年前夕，歷經滄桑的中年男子金英浩闖入昔日同伴的河邊聚會，崩潰走投無路的他站上鐵軌迎向火車，淒厲大喊：「我想回到過去！」隨著火車倒退，電影以七個章節的倒敘手法，從商場的潰敗、警察時期的殘暴，一路回溯到純真的軍旅創傷，冷酷地凝視命運是如何將一名純真少年推向再也無法回頭的深淵。

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10.《小偷家族》（Shoplifters）

榮獲坎城影展金棕櫚獎、爛番茄 99% 超高分好評的現象級電影感動重映！松岡茉優更為戲親赴特種行業田野調查，展現極度自然細膩的演技。

上映日期： 2026 年 5 月 22 日

圖片來源：車庫娛樂提供

《小偷家族》電影劇情

在東京邊緣地帶，住著靠老人年金與在商店偷竊度日的一家人。某天，治與祥太在行竊途中，決定收留遭到父母虐待的小女孩樹里。這個沒有血緣關係的「家庭」，在吃著素麵的夏日午後、一起看著看不見的煙火等溫冷交織的日常中，彼此成為最深的羈絆。然而，隱藏在這個邊緣家庭背後的祕密，也即將被殘酷地揭開。

11.《屍速禁區》（Colony）

活屍驚悚題材極致進化！《屍速列車》大導延尚昊斥資 200 億重磅打造，集結全智賢、池昌旭、具教煥夢幻聯手，超狂陣容讓人期待值滿滿！

上映日期： 2026 年 5 月 22 日

圖片來源：車庫娛樂提供

《屍速禁區》電影劇情

首爾市中心的一棟摩天大樓爆發原因不明的大規模恐怖攻擊與集體感染。可怕的是，原本在地上爬行的感染者逐漸進化成以雙腳步行，甚至能成群結隊追擊人類！生物工程師與倖存者們為了活命，前往頂樓尋找聲稱體內有疫苗的徐英哲，池昌旭更在劇中上演背著癱瘓姊姊躲避狂奔的高難度動作戲。然而越往高處逃，才發現更令人絕望的陰謀正等著他們。

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12.《後室》（Backrooms）

轟動全球、瀏覽量破 2.7 億的爆紅網路都市傳說正式搬上大銀幕！「恐怖名導」溫子仁攜手 20 歲天才導演，砸重金打造實景，逼瘋劇組的窒息感絕對讓你冷汗直流。

圖片來源：采昌國際多媒體提供

《後室》電影劇情

在一個寧靜的深夜，家具展示行的電視忽然閃過詭異畫面。緊接著，地下室牆面無預警出現了一扇門，門後竟是一個從未存在過的「下沉異空間」。這裡籠罩著陰暗的黃光、充滿潮濕的空氣，伴隨著測試多達 50 次才調出的詭異黃色壁紙。主角們被迫墜入這座無限擴張、沒有出口的錯綜迷宮，體驗最純粹的孤寂與恐懼。如果你夠大膽，絕對要去戲院挑戰極限。

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