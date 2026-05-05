5月上映電影片單！《穿著Prada的惡魔2》經典回歸，《屍速禁區》全智賢、池昌旭打喪屍必看

2026-05-05 17:14 女子漾／編輯王廷羽
5月上映電影片單！《穿著Prada的惡魔2》經典回歸，《屍速禁區》全智賢、池昌旭打喪屍必看。圖片來源：IG @20thcenturystudios_tw、車庫娛樂提供
5月上映電影片單！《穿著Prada的惡魔2》經典回歸，《屍速禁區》全智賢、池昌旭打喪屍必看。圖片來源：IG @20thcenturystudios_tw、車庫娛樂提供

準備好迎接五月的電影大勢了嗎？這個月的院線實在是精彩到讓人想直接住在影廳裡！不管是想在母親節好好哭一場的暖心親情片，還是讓人腎上腺素狂飆的極致動作大作，各種題材超令人期待~

雖然有幾部話題度破表的現象級大片是在四月底搶先上映，但因為實在太經典，所以私心一併收錄進來。以下為大家精選近期的強檔好片，趕緊把想看的電影加入行事曆吧！

編輯推薦

文章目錄

1.《麥可傑克森》（Michael）

上映日期： 2026 年 4 月 24 日

圖片來源：IG @universalpicturestwn
圖片來源：IG @universalpicturestwn

《麥可傑克森》電影劇情

故事重現麥可傑克森早期個人演藝生涯中最具代表性的經典表演，並一路回溯他從「傑克森五人組」主唱之姿被發掘出驚人天賦的那一刻。電影宛如一場華麗的音樂饗宴，帶領觀眾深入探討他如何以無窮無盡的創作能力，激勵自己成為全世界最偉大的娛樂巨星，呈現他充滿遠見卻又背負壓力的真實人生旅程。

2.《催眠麥克風-Division Rap Battle-》

日本狂賣 28 億票房的現象級神作！全球首部由觀眾「即時投票」決定結局的互動式動畫，多達 48 種劇情走向，每一刷都有新驚喜。

上映日期： 2026 年 4 月 29 日

圖片來源：甲上娛樂提供
圖片來源：甲上娛樂提供

《催眠麥克風-Division Rap Battle-》電影劇情

故事將人氣音樂企劃的饒舌對決搬上大銀幕，各區勢力透過Rap battle爭奪主導權，在觀影過程中，觀眾可以使用專屬「CtrlMovie」App，與全場同步投票，決定每一場對決的勝負，甚至影響最終結局走向，左右各區隊伍的勝負與高達 7 種的最終結局，影廳瞬間變成一場情緒爆發的Live應援現場，每一次選擇都可能改寫故事結局！

3.《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）

20 年前的時尚神作華麗回歸！梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗原班人馬再度聚首，準備在紐約時尚圈掀起新風暴，女孩們絕對必看！

上映日期： 2026 年 4 月 29 日

圖片來源：IG @20thcenturystudios_tw
圖片來源：IG @20thcenturystudios_tw

《穿著Prada的惡魔2》電影劇情

經過 20 年的洗禮，當年的職場菜鳥 Andy 已經蛻變為成熟的主編，而讓人聞風喪膽的「惡魔」Miranda 所帶領的《Runway》雜誌，正面臨著殘酷的轉型與競爭對手夾擊！更具戲劇性的是，昔日同僚 Emily 如今已是手握大把精品廣告預算的高級主管，三人在光鮮亮麗又無比現實的時尚產業中，將再次經歷事業、金錢與人情世故的終極考驗。

4.《真人快打 II》（Mortal Kombat II）

血腥暴力程度直升「限制級」的爽度破表神片！由日本國寶級美術大師種田陽平操刀視覺，國外影評大讚宛如「死侍誤闖絕命終結站」。

上映日期： 2026 年 5 月 7 日

圖片來源：華納兄弟電影提供
圖片來源：華納兄弟電影提供

《真人快打 II》電影劇情

延續首集的殘酷大會，這次的死鬥舞台全面擴張，橫跨了陽間、異星、伊甸界與地獄界。超狠反派「避寒」滿血回歸，與真田廣之飾演的宿敵魔蠍再度展開經典的宿命對決，經典大魔王「紹康」也首度亮相，拳拳到肉、刀刀見骨的終結技絕對讓喜歡重口味的觀眾大呼過癮！

延伸閱讀：《真人快打 II》狂打20場死鬥！真田廣之、淺野忠信回歸，2公尺巨獸反派壓迫感爆棚

5.《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》（Number One）

母親節檔期必看的催淚核彈！「童顏男神」崔宇植逆齡穿上高中制服，與張慧珍繼《寄生上流》後再度共演母子，細膩演技保證讓你紅著眼眶走出戲院，記得帶夠衛生紙再進場！

上映日期： 2026 年 5 月 8 日

圖片來源：車庫娛樂提供
圖片來源：車庫娛樂提供

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》電影劇情

18 歲的平凡高中生河玟，某天意外發現只要吃下媽媽做的飯菜，眼前就會浮現神祕的倒數數字，當他得知數字歸零的瞬間就是母親離開人世的時候，他的世界瞬間崩塌。為了努力守護母親，河玟開始用各種荒謬的理由，拚命拒絕吃媽媽親手做的家常菜，展開一段充滿笑淚的奇幻守護之旅。

6.《血色追殺令》（The Crimson Rivers）

爛番茄雙重好評認證，「007」皮爾斯布洛斯南近 10 年來綜合評分最高的口碑代表作！同時也是《教父》傳奇男星詹姆士肯恩的大銀幕絕響。

上映日期： 2026 年 5 月 15 日

圖片來源：車庫娛樂提供
圖片來源：車庫娛樂提供

《血色追殺令》電影劇情

改編自犯罪小說《Gun Monkeys》，講述殺手查理在一次暗殺任務中意外出包，為了善後，他找上了能用顏料與畫筆讓動物「重生」的美女標本師瑪西，尋求她幫忙偽造屍體身分。皮爾斯布洛斯南更為戲苦練充滿個性的美國南方口音，兩人就此捲入一場充滿致命危機與黑色幽默的逃亡。

7.《世紀懸案》（Re-Creation）

由歐洲影后維琪克雷普擔任監製並飾演關鍵的「8號陪審員」，帶領觀眾以全新視角，抽絲剝繭 1996 年轟動全球的法國女製片愛爾蘭命案。

上映日期： 2026 年 5 月 15 日

《世紀懸案》由六度入圍奧斯卡的名導吉姆謝利登，攜手新銳導演大衛梅里曼共同編導，由歐洲影后維琪克雷普擔任監製。圖片來源：天馬行空提供
《世紀懸案》由六度入圍奧斯卡的名導吉姆謝利登，攜手新銳導演大衛梅里曼共同編導，由歐洲影后維琪克雷普擔任監製。圖片來源：天馬行空提供

《世紀懸案》電影劇情

電影虛構了一個由 12 名背景各異的歐洲人組成的陪審團，將當年指向英國記者伊恩貝利的種種證據與反覆證詞全數攤開，當審判陷入一面倒的膠著時，8 號陪審員毅然決然投下反對票，質疑案發現場的 DNA 與犯案動機，在激烈的辯論與重塑案情的過程中，帶領觀眾一起探討人類對「尋找惡人」以求安心的心理盲點。

8.《飛吧！熊鷹》（Hold to Death: Hand in Hand）

台灣鳥類紀錄片大師梁皆得歷時 12 年的傾心之作，邀請知名導演吳念真動容獻聲旁白，帶你一窺台灣最夢幻、最具神祕色彩的頂級猛禽。

上映日期： 2026 年 5 月 15 日

《飛吧！熊鷹》電影劇情

紀錄片跟隨學者孫元勳的腳步，深入險峻地形與崩塌邊緣，只為捕捉宛如王者降臨般的熊鷹身影，電影忠實記錄了艱辛的追鷹過程，並深刻關注熊鷹羽毛對排灣族與魯凱族世代傳承的文化重量，當傳統文化與自然生態保育產生拉扯，學者與工藝師攜手嘗試以仿真羽毛尋找平衡，探討人與環境共存的深刻命題。

9.《薄荷糖：4K經典數位修復》（Peppermint Candy: 4K Restoration）

韓國大導李滄東「綠色三部曲」中最痛的倒敘神作！影帝薛景求包攬多項大獎的驚豔代表作，以 4K 超高畫質重返大銀幕，絕對是愛好韓國影視的影迷們必須朝聖的經典。

上映日期： 2026 年 5 月 15 日

圖片來源：甲上娛樂提供
圖片來源：甲上娛樂提供

《薄荷糖》電影劇情

1999 年千禧年前夕，歷經滄桑的中年男子金英浩闖入昔日同伴的河邊聚會，崩潰走投無路的他站上鐵軌迎向火車，淒厲大喊：「我想回到過去！」隨著火車倒退，電影以七個章節的倒敘手法，從商場的潰敗、警察時期的殘暴，一路回溯到純真的軍旅創傷，冷酷地凝視命運是如何將一名純真少年推向再也無法回頭的深淵。

延伸閱讀：看完會沉默很久！薛景求封神之作《薄荷糖》4K重映，7段倒敘揭開影史最痛人生

10.《小偷家族》（Shoplifters）

榮獲坎城影展金棕櫚獎、爛番茄 99% 超高分好評的現象級電影感動重映！松岡茉優更為戲親赴特種行業田野調查，展現極度自然細膩的演技。

上映日期： 2026 年 5 月 22 日

圖片來源：車庫娛樂提供
圖片來源：車庫娛樂提供

《小偷家族》電影劇情

在東京邊緣地帶，住著靠老人年金與在商店偷竊度日的一家人。某天，治與祥太在行竊途中，決定收留遭到父母虐待的小女孩樹里。這個沒有血緣關係的「家庭」，在吃著素麵的夏日午後、一起看著看不見的煙火等溫冷交織的日常中，彼此成為最深的羈絆。然而，隱藏在這個邊緣家庭背後的祕密，也即將被殘酷地揭開。

11.《屍速禁區》（Colony）

活屍驚悚題材極致進化！《屍速列車》大導延尚昊斥資 200 億重磅打造，集結全智賢、池昌旭、具教煥夢幻聯手，超狂陣容讓人期待值滿滿！

上映日期： 2026 年 5 月 22 日

圖片來源：車庫娛樂提供
圖片來源：車庫娛樂提供

《屍速禁區》電影劇情

首爾市中心的一棟摩天大樓爆發原因不明的大規模恐怖攻擊與集體感染。可怕的是，原本在地上爬行的感染者逐漸進化成以雙腳步行，甚至能成群結隊追擊人類！生物工程師與倖存者們為了活命，前往頂樓尋找聲稱體內有疫苗的徐英哲，池昌旭更在劇中上演背著癱瘓姊姊躲避狂奔的高難度動作戲。然而越往高處逃，才發現更令人絕望的陰謀正等著他們。

延伸閱讀：坎城入選《屍速禁區》必看5亮點！全智賢×池昌旭×具教煥合體 活屍進化掀末日新高度

12.《後室》（Backrooms）

轟動全球、瀏覽量破 2.7 億的爆紅網路都市傳說正式搬上大銀幕！「恐怖名導」溫子仁攜手 20 歲天才導演，砸重金打造實景，逼瘋劇組的窒息感絕對讓你冷汗直流。

圖片來源：采昌國際多媒體提供
圖片來源：采昌國際多媒體提供

《後室》電影劇情

在一個寧靜的深夜，家具展示行的電視忽然閃過詭異畫面。緊接著，地下室牆面無預警出現了一扇門，門後竟是一個從未存在過的「下沉異空間」。這裡籠罩著陰暗的黃光、充滿潮濕的空氣，伴隨著測試多達 50 次才調出的詭異黃色壁紙。主角們被迫墜入這座無限擴張、沒有出口的錯綜迷宮，體驗最純粹的孤寂與恐懼。如果你夠大膽，絕對要去戲院挑戰極限。

延伸閱讀：你有看過這個空間嗎？A24《後室》把最恐怖都市傳說成真 5大看點讓人越看越不安

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#電影 #片單 #後室 #屍速禁區 #穿著Prada的惡魔2

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

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加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母

2026-04-27 12:44 女子漾／編輯張念慈
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖

很多父母都希望，孩子不一定要大富大貴，但至少能健康長大、穩穩發展，擁有自己的成就與人生方向。而在生肖命理的說法中，有些生肖天生就自帶「爭氣體質」，不僅從小學習能力強，長大後在職場上也更容易脫穎而出，甚至成為家中的驕傲，讓父母真正感受到「養兒防老」的幸福感。

其中，屬兔、屬龍、屬蛇這3個生肖，常被認為是特別容易出現「高成就型子女」的代表。他們不只聰明、有責任感，更懂得感恩與回饋，往往能在成年後反過來照顧父母，讓一家人的生活越來越穩定。

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從小優秀孩子1：生肖兔

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

屬兔的孩子，通常給人一種安靜乖巧、懂事貼心的印象。他們從小就展現出不錯的學習能力，尤其在理解力與觀察力方面相當突出，不需要父母過度催促，也能自動自發完成自己的目標。

這類孩子不一定是最愛出風頭的類型，但往往是老師眼中的穩定型優等生。不論是課業、才藝還是人際相處，都能拿捏得恰到好處。長大進入職場後，屬兔的人也因為細膩、可靠、做事周全，常常成為主管最信任的對象。

更重要的是，他們非常重視家庭。即使工作再忙，也不會忘記照顧父母的需求，屬於那種「嘴巴不一定很甜，但行動很實際」的孝順型子女。

從小優秀孩子2：生肖龍

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬龍的孩子，自帶一種讓人無法忽視的氣場。從小就有很強的主見與企圖心，不甘於平凡，也總希望自己能做到最好。這種個性讓他們在求學階段就很容易脫穎而出，不論是成績、比賽還是團體活動，都有機會成為核心人物。

他們具備天生的領導能力與決策力，面對挑戰不容易退縮，反而越挫越勇。這樣的特質，也讓屬龍的人在職場上更容易快速晉升，甚至有機會自己創業、開創事業版圖。

對父母來說，屬龍的孩子雖然小時候可能比較有個性、不太好管，但長大後往往最有能力扛起家庭責任。不只是經濟上的支持，更是一種讓父母感到安心的存在。

從小優秀孩子3：生肖蛇

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬蛇的孩子，通常屬於「安靜型實力派」。他們不愛張揚，但內心非常清楚自己想要什麼，也有極強的執行力。一旦設定目標，就會默默努力，不輕易放棄。

從小他們就對知識有很強的好奇心，喜歡鑽研細節，也很懂得獨立思考。這樣的特質讓他們在學業上常常有不錯的表現，尤其適合需要專業度高、耐心強的領域。

進入社會後，屬蛇的人憑藉敏銳的判斷力與穩定的抗壓能力，往往能在競爭激烈的環境中站穩腳步。他們不一定高調成功，卻常常是最能真正累積實力與財富的人。

而且屬蛇的人很懂得感恩，尤其對父母的付出記得很深。等到自己有能力後，也最願意默默回報家庭，讓父母過上更安心的生活。

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

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摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

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金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

2026-04-30 08:00 J.T

▋先說那個沒人敢說出口的感受

收到那200萬的時候，你心裡第一個念頭是什麼？不是「謝謝媽媽」。是一種說不清楚的悶。不完全是為了錢。是那種被定了價、被秤了斤兩的感覺。妹妹得到房子，你得到200萬，母親覺得這樣「差不多」了。但你心裡清楚，那棟房子根本不只值200萬，而且，那200萬也從來不是重點。

重點是，你被排在了後面。

這件事，很多姊妹都經歷過。有時候是因為照顧父母的分量不同，有時候是因為婚姻、距離、性格，有時候根本沒有理由，就是偏心。母親不一定意識到她在傷人，她只是覺得「這樣處理比較乾淨」。

但沒有人告訴她，這樣處理，往往最不乾淨。

▋財產糾紛從來不是從法院開始的

真正的裂縫，在更早的時候就出現了。可能是某次父親病重，妹妹說「她比較近，她來照顧就好」，你在外地沒辦法常回來。可能是某年過年，父母在飯桌上說「妹妹比較體貼」，你沒說什麼，但記住了。可能是母親老了，需要人陪，妹妹搬過去住，你繼續過你的日子。後來房子給了妹妹，200萬給了你。

母親覺得她在「回報」妹妹的付出。但從大女兒的角度看，她得到的不是錢，是一個確認：她在這個家，排在後面。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。

▋法律能給你回來財產，但給不回來那個感受

台灣民法第1223條保障了大女兒的特留分。假設房子1200萬、兩個繼承人，大女兒的特留分是300萬，母親給了200萬，差了100萬，可以向法院主張。法院可以幫你把那100萬要回來。但法院要不回的，是母親為什麼願意讓你拿少一點。

很多人打贏了官司，姊妹從此不相往來。很多人選擇不打，把那200萬收下來，此後每逢過年，飯桌上的空氣比以前更沉。沒有一種選擇是真正「好的」。只有你自己才知道，你爭的到底是什麼。

▋如果你是那個母親，現在還來得及做3件事

如果你正在閱讀這篇文章，而且你手上有財產要分，這裡有幾件真的值得做的事。

第一件事：說清楚你的理由。不用公開，不用辯解，但讓每個孩子都知道你怎麼想的。「我把房子給妹妹，是因為她照顧了我三年」，這句話很難說出口，但比200萬更有力量。財產可以不平分，但「為什麼」不能缺席。

第二件事：用對工具，讓意願有法律支撐。生前贈與、保險給付指定受益人、信託規劃，這三種方式各有優缺點，但有一個共同點：都比你死後靠遺囑強得多。生前贈與一旦合法完成，特留分管不到；保險金指定受益人，原則上不列入遺產；信託則可以精細設定傳承條件，讓你的意願被確實執行，而不是身後讓孩子在法院裡替你詮釋。

第三件事：盡早啟動，不要等到身體出狀況才開始想。很多家庭的財產糾紛，源頭是父母在最後那段時間，神智不那麼清楚的時候，被某個孩子影響了決定。提前規劃，不只是保護你的財產，也是保護你自己的清醒和尊嚴。

財產怎麼分，其實是你在告訴孩子，你怎麼看待他們。

這件事，值得你比遺囑更認真地想清楚。



我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是法律專家，但有些想法，想跟你分享。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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