2026-05-05 14:15 女子漾／編輯王廷羽
NMIXX演唱會來了！7/11登高雄巨蛋開唱 搶票時間＋必聽神曲一次看
K-POP新世代實力女團來了！NMIXX從「MIXX POP」音樂風格爆紅，近期正式宣布將帶著首個世界巡演「NMIXX 1ST WORLD TOUR《EPISODE 1: ZERO FRONTIER》」來台，7月11日登上高雄巨蛋開唱！這篇女子漾幫大家把演出資訊、售票時間到必聽歌單一次整理，準備搶票前先看這篇就對！
文章目錄
NMIXX是誰？「MIXX POP」席捲K-POP的新世代全能女團！
NMIXX是誰？「MIXX POP」席捲K-POP的新世代全能女團！
NMIXX 於2022年以單曲《AD MARE》正式出道，主打歌〈O.O〉憑藉強烈風格與結構反轉引發高度討論，迅速打開知名度，團體主打的「MIXX POP」音樂風格，融合多種曲風切換與高強度編舞，展現出極具辨識度的舞台魅力。
出道至今，〈Love Me Like This〉、〈DICE〉、〈DASH〉、〈Know About Me〉等作品累積大量人氣，也讓她們在競爭激烈的K-POP市場站穩腳步。去年推出首張正規專輯《Blue Valentine》，更在韓國音源平台Melon 拿下榜單冠軍，實力與口碑雙收！
NMIXX《ZERO FRONTIER》高雄場資訊一次看
NMIXX《ZERO FRONTIER》高雄場資訊一次看
「NMIXX 1ST WORLD TOUR《EPISODE 1: ZERO FRONTIER》」演出日期：2026 年 7 月 11 日（六）
演出地點：高雄巨蛋
票價：NTD$ 6,880（VIP）／5,880／4,880／4,380／3,880／2,880/ 輪椅區身障優惠票(陪同票) 2,440/非輪椅區身障優惠票(陪同票) 1,440
NMIXX演唱會VIP福利
NMIXX演唱會VIP福利
NMIXX演唱會推出限量VIP套票，內容包含演前Soundcheck彩排體驗，讓粉絲能提前進場感受舞台氛圍，還有VIP專屬紀念禮、限定小卡一套、專屬掛牌與掛繩，以及周邊商品優先購買權，另加碼隨機抽選100名粉絲可獲得簽名海報，福利誠意滿滿！
NMIXX演唱會售票方式一次看
NMIXX演唱會售票方式一次看
1.星展萬事達卡卡友預售
預售時間：2026 年 5 月 12 日(二) 11:00－23:59
售票平台：拓元售票
2.Live Nation Taiwan 會員預售
預售時間：2026 年 5 月 13 日(三) 11:00－23:59
售票平台：Live Nation Taiwan會員➤拓元售票
3.全面開賣
開賣時間：2026 年 5 月 14 日(四) 11:00
售票平台：拓元售票
NMIXX演唱會來了！必聽歌單推薦
NMIXX演唱會來了！必聽歌單推薦
〈O.O〉
〈DICE〉
〈Love Me Like This〉
〈DASH〉
〈Know About Me〉
〈Blue Valentine〉
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