2026-05-05 11:57 女子漾／編輯ANDREA
惹哭全網！藍心湄罕吐「非親生」母女情，淚謝相差18歲媽媽
母親節即將到來，許多名人紛紛曬出與媽媽的溫馨合照，但「時尚教主」藍心湄的一段真情告白卻格外出圈，甚至惹哭了大批網友！近日，藍心湄在節目《女人我最大》的社群平台上，罕見地揭開了自己深藏多年的身世之謎。原來，平時在鏡頭前和她感情深厚、形影不離的「藍媽媽」，竟然和她沒有血緣關係！一段跨越血緣、長達近半世紀的母女情，讓萬名粉絲感動直呼：「這份愛早就超越了一切！」
13歲最叛逆的年紀，遇見了改變一生的她
這段特別的緣分，要從藍心湄13、14歲的青春期說起。當時正值最叛逆、最愛搗蛋的年紀，藍心湄卻被大她僅僅18歲的媽媽收留。那時的藍媽媽也才31歲左右，正值年輕貌美的年紀，卻毅然決然地一肩扛起了照顧這個「非親生女兒」的重擔。
藍心湄回憶起這段往事，語氣裡滿是溫柔與感謝。她坦言，當時的自己真的很皮、非常不聽話，但媽媽對她卻有著極大的耐心。雖然管教極其嚴格，但或許因為知道不是親生骨肉，媽媽在管教的尺度與出手之間，總是多了一份「彈性」，用獨特的愛與包容，陪伴她度過了整個躁動的青春期。
滿滿的感謝：「我的好體質都是拜她所賜」
如今在演藝圈屹立不搖的藍教主，總給人充滿活力、反應靈敏、狀態極佳的印象。而這一切，藍心湄全都歸功於媽媽無微不至的照顧。她感性地分享：「我覺得我今天能有這樣的條件，腦筋動得快、體力好、身體非常健康，全都是拜她所賜！因為她煮了一手好菜。」從日常的飲食營養到生活起居，藍媽媽用最樸實的方式，為藍心湄打下了最好的健康基礎，字裡行間藏不住對母親深深的感恩。
帶妳環遊世界！淚喊：「我的世界只有妳」
隨著時光流逝，藍媽媽的年紀漸長，行動也不如以往靈活，但藍心湄依然信守承諾，無論去哪裡，都會牽著媽媽的手一起去旅行。在影片的最後，藍心湄對著鏡頭深情告白：「雖然妳現在走路比較不方便了，但我還是要帶著妳全世界到處去走走。雖然我們看過了全世界，走遍了全世界，可是妳知道嗎？媽媽，我的世界只有妳，愛妳喔！」最後更隔空送上一個深深的飛吻。
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