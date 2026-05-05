2026-05-05 11:33 女子漾／編輯ANDREA
網評「最經典宅鬥陸劇」TOP5！《知否》重刷百遍也不膩，這部大女主復仇爽度破表
喜歡看大女主逆襲、手撕反派的劇情嗎？說到最讓人欲罷不能的陸劇類型，「宅鬥劇」絕對榜上有名！看著女主角們在深宅大院中，憑藉聰明才智化解各種明槍暗箭，真的超級舒壓～今天小編為大家盤點5部網友激推的「必看宅鬥陸劇」，從經典神作到爆紅爽劇通通有，保證讓你假日熬夜也要追完！
推薦1. 宅鬥劇天花板：《知否知否應是綠肥紅瘦》
說到宅鬥，誰能不提我們明蘭！這部絕對是無數劇迷心中的「宅鬥教科書」，趙麗穎飾演的庶女明蘭，從小隱忍蟄伏，長大後用極高的智商與情商在家族中站穩腳步，劇中沒有無腦的善良，只有步步為營的智慧，看她從後宅小透明一路逆襲，每一次反擊都讓人拍案叫絕，真的是二刷、三刷都還是超好看！
推薦2. 先婚後愛超好嗑：《錦心似玉》
由譚松韻和鍾漢良主演的這部也是宅鬥經典！譚松韻飾演的庶女羅十一娘，意外嫁給大將軍徐令宜。面對府中各懷鬼胎的姨娘們，她不卑不亢，用大度與機智一一化解危機。除了看她整頓內宅超痛快之外，「體面夫婦」先婚後愛的甜蜜日常也是一大看點，甜虐交織超級上頭！
推薦3. 家族群像笑淚交織：《星漢燦爛·月升滄海》
這部不只有神仙愛情，程家的「雞飛狗跳」也是一大亮點！趙露思飾演的程少商從小被放養，面對偏心眼的神經質母親和難搞的女眷，她從不內耗，主打一個「有仇必報」。劇中的宅鬥不僅有心機算計，還帶了很多讓人噴飯的黑色幽默，是一部非常有溫度又立體的宅鬥佳作。
推薦4. 絕地反擊復仇爽劇：《墨雨雲間》
想看極致爽文節奏的選這部！吳謹言再次發揮「復仇女王」功力，化身相國千金回到姜家，面對惡毒繼母和偽善的白蓮花妹妹，她完全沒在怕，見招拆招、拳拳到肉！看她如何撕破反派偽裝、把失去的全部拿回來，爽度直接拉滿，絕對是下班後紓壓的首選！
推薦5. 女性群像搞事業：《惜花芷》
有別於傳統的內耗宅鬥，這部更像是「家族落難求生記」！張婧儀飾演的花芷在家族男丁全被流放後，挺身而出帶領滿門婦孺重振家業，劇中沒有太多女人為難女人的雌競，反而多了很多女性互助、齊心搞錢的熱血情節。看著她們從跌落谷底到逆風翻盤，真的會忍不住跟著激動起來！
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