2026-05-05 11:55 女子漾／編輯許智捷
咖波變運動選手太可愛！7-11「動感出擊」周邊登場，啞鈴、排球、迴力車筆萌到失守
夏天一到，連超商都開始「動起來」！7-ELEVEN再度攜手超人氣IP貓貓蟲咖波，推出全新「動感出擊」全店集點活動，從5月6日正式開跑。這次不只是可愛，還直接把「運動風」玩到極致，從啞鈴、排球到巴士造型迴力車筆，全系列超過90款商品一次登場，鐵粉們真的要準備失守。
咖波化身運動選手！全角色熱血上場萌翻
這次最大亮點，就是咖波宇宙全員「運動化」。不只咖波本體，連狗狗、兔兔、小雞都一起變身運動員，畫面從棒球、籃球到排球全都包，甚至還有啦啦隊造型登場。整體視覺走一個熱血又療癒的路線，把原本就很有辨識度的角色再升級，變得更有活力也更好收。
背後創作者亞拉打造的咖波，本來就以「獵奇＋可愛」圈粉無數，如今結合運動元素，讓整體IP更貼近日常生活，也讓粉絲更有「全部想收」的理由。
必搶TOP商品曝光！吊飾、迴力車筆可愛又實用
這波最先被掃貨的，絕對是兩大核心單品。首先是「拉繩震動布偶吊飾」，共有6款隨機款式，包含咖波打球系列與狗狗、兔兔、小雞組合，一拉還會震動，療癒感直接拉滿；再來是「巴士造型迴力車筆」，共10款設計，分為車頭與車身兩種造型，還能互相串接，邊寫字邊玩真的會上癮。
價格也算親民，吊飾加價購199元、車筆129元，難怪一開賣就被列入「必收清單」。
居家＋外出全包！療癒小物變日常陪伴
不只玩具感十足的小物，這次也同步推出一系列實用生活商品。像是布偶吊飾萬用提袋、裁判造型翻頁鐘、場景面紙套等，都把咖波換上運動裝，直接融入日常空間。無論是放在房間還是辦公桌，都能瞬間提升可愛指數。
特別是翻頁鐘與面紙套，把「功能性＋角色造型」做得很完整，不只是擺設，而是真的會每天用到的小物。
夏日運動神器！啞鈴、排球直接萌到想運動
這次最有話題的，絕對是運動周邊系列。7-ELEVEN直接推出2Kg造型啞鈴，不只可以真的拿來健身，擺在家裡當裝飾也超吸睛；還有樂樂棒球組與經典藍白排球，室內戶外都能用，直接把「運動」變成一種可愛的生活儀式。
這波設計其實很聰明，把原本比較難堅持的運動習慣，轉化成「想用的東西」，讓人不知不覺更願意動起來。
外出配件升級！看球、出遊都能帶咖波一起
除了居家與運動，外出配件也沒有缺席。側背小包、球型零錢包、帽子造型零錢包等，全都走立體設計路線，拿在手上存在感很強。無論是看球賽、野餐還是日常通勤，都能輕鬆搭配。
整體風格偏向年輕族群，既有潮感又不失童趣，很容易變成IG打卡配件。
台中限定咖波主題店！海底世界直接拍爆
除了商品，這波還同步推出台中梧棲大聖門市「咖波主題店」。整體空間直接變身海底世界，從迎賓燈箱到整面彩繪牆，每個角落都超好拍。最吸睛的是「咖波肚子造型陳列架」，滿滿周邊直接讓人失去理智。
現場還有限定滿額贈，單筆滿500元送拖鞋、滿1000元送35cm咖波魚娃娃，數量有限，基本上就是先搶先贏。
集點活動懶人包！時間、玩法一次看
這次活動分成三大玩法。首先是5月6日到6月30日的會員當筆購，消費就能加價購限定商品；接著是5月6日到5月17日的門市快閃購，直接用會員手機就能買；最後是5月18日開始的小7集點卡，6點加價購剩餘商品。
簡單來說，越早入場越有機會拿到完整款式，晚一步就可能只能撿剩的。
加碼聯名登場！史努比戶外系列同步開賣
除了咖波之外，史努比這次也加入戰局，與《GQ》聯名推出戶外系列，包括速開遮陽帳、露營拖車與摺疊椅等。
整體風格更偏向露營與戶外玩家，也讓這波活動受眾更廣。
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