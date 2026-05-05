今晚「立夏」交節氣！風水專家教你用一盞燈啟動財運

谷帥臻老師：立夏點財燈(GPT製圖)





今晚 5/5 19:49，節氣正式進入「立夏」。

立夏，不只是天氣開始變熱，也不是單純提醒我們夏天來了。在二十四節氣的運行中，立夏代表天地之氣從春天的醞釀、蓄勢，正式進入夏天的生長、發散與開展。春天，是把種子種下去。夏天，是讓它開始長出來。

因此，立夏這一天，很適合為自己做一個簡單的轉運儀式：點一盞財燈。

這裡說的財燈，不一定是廟裡的光明燈，也不需要昂貴華麗的法器。它可以是家中的一盞書桌燈、床頭燈、客廳小燈，甚至只是一盞你看了覺得安定、溫暖、明亮的燈。重點不在燈有多貴，而在於你是否願意藉由這一盞光，重新看見自己的財路、能力與方向。

你不是沒有財運，只是財路暗太久了

很多人談財運，第一時間會想到招財、求財、補財庫。但在我長期觀察空間風水與現代生活狀態時，發現許多人的問題不一定是「沒有財」，而是財路長期處在灰暗狀態。有些人明明很努力，收入卻沒有明顯提升。有些人專業做得很好，卻總是不被看見。有些人付出很多，卻不敢談價值、不敢開價。也有些人一直在忙，卻忙在沒有回報的人事物上。久而久之，人會開始懷疑自己：是不是我不夠好？是不是我沒有機會？是不是我的財運真的不好？其實，很多時候不是你不夠好，而是你的能力、服務、專業與貴人線，長期沒有被照亮。

以風水設計的角度來看，「光」不只是照明。光代表生氣，也代表能見度。空間需要光，人也需要光。一個人若長期把自己的價值放在暗處，財路自然很難被看見。立夏之後，陽氣開始往外生長。這一天，正適合提醒自己：該發光的，不要再藏；該長出來的，不要再拖。

立夏財燈法：49 分鐘，把財路重新照亮

今晚 19:49 之後，可以在家中找一盞燈。

它可以放在書桌、工作區、床頭，或客廳一角。燈不需要特別大，也不需要特別昂貴，只要保持乾淨、穩定、明亮，光線讓人感到舒服即可。點亮這盞燈 49 分鐘。這 49 分鐘，請盡量不要滑手機，不要看讓自己焦慮的消息，也不要一邊許願，一邊繼續懷疑自己。

拿一張紙，寫下三件「立夏財願」。這三件不是空泛許願，而是幫自己整理財路的方向。

第一句：我要停止什麼漏財習慣？

財運不是只看進帳，也要看一個人是否一直在漏財、漏時間、漏能量。你可以寫下：我停止用焦慮購物安慰自己。我停止亂答應消耗自己的事情。我停止把時間浪費在沒有回報的人事物上。我停止為了討好別人，而忽略自己的價值。很多人的財庫不穩，不是因為完全沒有收入，而是耗損太多。錢會漏，時間會漏，精神也會漏。立夏點財燈的第一步，就是先替自己止漏。能停止不必要的耗損，財庫才有機會穩下來。

第二句：我要照亮什麼能力？

很多人不是沒有才華，而是沒有把才華放到光裡。你可以寫下：我要讓我的專業被更多人看見。我要把我的服務說清楚。我要讓客戶知道，我真正能解決什麼問題。我要停止低估自己的能力。在現代社會，能力很重要，但「被看見」同樣重要。如果你有專業，就要讓人知道。如果你有服務，就要讓人理解。如果你能解決問題，就不要總是等別人來發現。財路要亮，價值就不能一直藏。立夏的陽氣是向外開展的力量，也是在提醒我們：把真正有價值的自己，放到光裡。

第三句：我要啟動哪一個實際行動？

立夏之氣重在生長。生長，不能只停留在想法。所以今晚不要寫十個願望，只寫一個真正能開始的行動。例如：我整理一個新的方案。我學習一個新的事物。我開始記帳，守住自己的財庫。我聯絡一位可能合作的貴人。我重新整理自己的服務介紹。風水最怕死氣，人也最怕只想不動。一個真正開始的行動，往往比一百個空泛的願望更有力量。

真正的財燈，不只是在桌上

立夏點財燈，不是期待天上掉錢，也不是用一個儀式取代所有努力。它真正的意義，是透過一盞光，提醒自己：我不能再把自己放在暗處。你的工作要亮。你的專業要亮。你的服務要亮。你的貴人線要亮。你的新收入要亮。你已經暗淡很久的信心，也要重新亮起來。

很多時候，轉運不是突然發生一件大事，而是從一個人開始願意重新面對自己開始。願意停止耗損。願意承認自己的價值。願意把能力說清楚。願意踏出一個具體行動。

立夏，是夏天的開始，也可以是你重新照亮財路的開始。今晚，替自己點一盞財燈。不求一夜暴富，只願你從今天開始，有光、有財，也有把日子重新過亮的底氣。

文／谷帥臻 風水設計學博士｜風水命理專家

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