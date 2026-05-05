2026-05-05 08:22 女子漾／編輯張念慈
立夏後財運翻盤！「4生肖」關鍵時刻敢決定 錢直接進口袋
2026丙午年立夏節氣後，整體運勢節奏明顯加快，財運也悄悄進入「高風險高報酬」階段。紫微斗數老師姚本軍指出，此時受到「將軍星」能量放大影響，財富關鍵不再只是運氣，而是誰能在關鍵時刻做出果斷決策、承擔結果。姚本軍特別點名4大生肖，在立夏之後將迎來財運轉折期，只要判斷精準、敢於出手，就有機會把握機會、讓收入出現跳躍式成長。
生肖雞
生肖雞在這段期間的財運，會與自身判斷力緊密連動。立夏之後，屬雞者在面對金錢與機會時，態度明顯轉為果斷，不再反覆觀望，而是傾向迅速做出決定並進場。這樣的節奏，有機會讓他們在市場尚未明朗時就先行布局，搶得先機。
過程中，可能會遇到幾個關鍵選擇，例如轉換收入來源、調整投資方向，或主動爭取資源。如果判斷建立在穩定基礎上，財運有機會因此出現明顯提升；但若僅憑一時情緒做決策，也可能因過於急進而帶來波動。
生肖牛
生肖牛的財運則與事業發展高度連結。立夏之後，屬牛者在職場上容易被推向需要做出重大決策的位置，例如帶領團隊、負責核心專案，或在關鍵時刻替組織定調方向。這樣的角色轉變，會直接影響收入與資源分配。
若能在壓力中維持穩定判斷力，往往能因此獲得更高報酬或長期利益。換句話說，這段時間的財運並非來自輕鬆，而是來自承擔與責任，願意扛下重任的人，才更有機會換得對應回報。
生肖虎
生肖虎的財運突破點，則落在人際與合作之中。立夏之後，屬虎者在團體裡往往會成為實際做決策、整合資源的關鍵人物。這種主導角色不一定體現在頭銜上，而是在實際運作中負責推動事情前進。
財運來源也因此與合作機會息息相關，例如主導專案、整合團隊，或在關鍵時刻拍板決策。若願意站出來承擔責任，有機會將人脈轉化為實質收益，但同時也要意識到，一旦判斷失誤，責任同樣會回到自己身上。
生肖蛇
生肖蛇的財運則呈現出最直接的「行動對應結果」特質。立夏過後，屬蛇者在財務上的態度會變得更加積極且果斷，對於機會的掌握能力提升，適合進行明確的財務決策，例如重新配置資產、開拓新的收入來源，或果斷捨棄效益不佳的項目。
相較其他生肖，這段期間的回報速度較為明顯，只要判斷方向正確，往往能快速看到成果。不過，將軍星同樣意味著風險同步放大，關鍵不在於衝動行動，而是能否在看清局勢後再出手。
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