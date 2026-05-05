2026-05-05 10:08 女子漾／編輯周意軒
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放 116年國定假日＋請假攻略一次看
2027年（民國116年）行事曆曝光，不少人第一眼就發現「連假真的變少了」。除了清明連假有4天，其餘多數假期集中在3天，甚至端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假。不過，只要掌握幾個關鍵時間點，還是有機會把零散假期放大成長假。以下整理2027年完整國定假日與連假分布，想提早規劃旅遊或請假的人可以先存起來。
2027年（116年）國定假日一覽
元旦：1/1（五）～1/3（日），休 3 天
春節假期：2/4（四）～2/10（三），休 7 天
和平紀念日：2/27（六）～3/1（一），休 3 天
兒童節＋清明節：4/3（六）～4/6（二），休 4 天
勞動節：4/30（五）～5/2（日），休 3 天
端午節：6/9（三），休 1 天（無連假）
中秋節：9/15（三），休 1 天（無連假）
教師節：9/28（二），休 1 天（無連假）
國慶日：10/9（六）～10/11（一），休 3 天
光復節：10/23（六）～10/25（一），休 3 天
行憲紀念日：12/24（五）～12/26（日），休 3 天
2028元旦：12/31（五）～1/2（日），休 3 天
請假攻略一次看
元旦請假攻略：免請假休 3 天
2027 年元旦落在週五，直接形成 3 天連假，不用請假就能從 1 月 1 日一路休到 1 月 3 日，適合安排跨年後的小旅行或補眠行程。
春節請假攻略：請2休 11
雖然春節本身只有 7 天，但只要請 2 月 11 日（四）到 2 月 14 日（日）前的 2/11～2/14 調整4天（或依公司彈性安排2/15～2/18工作日區段），就有機會把假期延伸至 2 月中下旬，甚至串接228連假形成長天數休假，是全年最值得操作的檔期。
228連假請假攻略：請 4休 9
228 本身已有 3 天連假，只要請 3 月 2 日到 3 月 5 日，就能從 2 月 27 日一路休到 3 月 7 日，直接放大成 9 天假期，適合安排出國行程。
清明連假攻略：請3 休 9
清明連假只要再請 4 月7 日到 4 月 9 日，就能從 4 月3日一路休到 4 月 11 日，變成 10 天長假，是春季旅遊最佳時間點。
端午節請假攻略：請4 休 9
端午節落在週三，沒有連假，但只要請 6 月 7 日與 6 月 8 日和6 月 10 日與 6 月11 日，就能從 6 月 5 日一路休到 6 月 13 日，變成 9 天小長假。
中秋節請假攻略：請 4 休 9
中秋節同樣在週三，沒有連假，但只要請 9 月 13 日與 9 月 14 日和9 月 16 日與 9 月17 日，就能從 9月 11 日一路休到 9 月 19 日，變成 9 天小長假。
國慶日請假攻略：請 4 休 9
國慶日為 3 天連假，只要請 10 月 5 日到 10 月 8 日，就能從 10 月 2 日一路休到 10 月 11 日，形成 9 天長假。
光復節請假攻略：請 4 休 9
光復節落在週一，只要請 10 月 9 日到 10 月 17 日，就能從 10 月 9 日一路休到 10 月 17 日，延伸成完整秋季假期。
行憲紀念日請假攻略：請 4 休 10
年底行憲紀念日為週五連假，只要請 12 月 27 日到 12 月 30 日，就能從 12 月 24 日一路休到 2028 年 1 月 2 日，直接銜接跨年假期。