2026-05-04 20:11 女子漾／編輯周意軒
IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》話題度破63%！盤點8部現象級韓劇，「這部」至今無人能破紀錄
當一部劇「評價兩極」卻依然能霸榜熱搜，代表它已經不只是戲劇，而是一場全民參與的文化現象。由 IU、邊佑錫 主演的 21世紀大君夫人 正是最典型案例開播首週話題度直接衝上63.06%，刷新近年韓劇紀錄。小編這次幫你整理「話題度超過50%」的現象級韓劇清單，這些劇不一定零負評，但都成功抓住觀眾情緒，讓人忍不住一直討論下去。
21世紀大君夫人
這部劇從選角曝光開始就註定不平凡。IU的國民度，加上邊佑錫因《背著善宰跑》爆紅後的流量加持，讓作品在正式開播前就已經「預熱完成」。首週TV話題度63.06%、OTT與TV綜合50.49%，不只是數字漂亮，而是幾乎壟斷當週所有娛樂討論。更誇張的是，廣告在開播前就全數售罄，甚至傳出已回本，這種「還沒播就賺錢」的狀態，正是當代韓劇商業模式的極致展現。
Penthouse上流戰爭
話題度約50.47%，核心只有一件事：情緒爆炸。誇張劇情、密集反轉，加上 金素妍 等演員極端張力的演出，讓觀眾一邊吐槽一邊上癮。是一部2020年起播出的韓國極致狗血復仇劇，由金順玉編劇與朱東民導演聯手打造。劇情描述江南100層豪華公寓「Hera Palace」中，權貴們扭曲的慾望、金錢遊戲、婚外情及子女教育競爭。它證明一件事，戲劇不一定要合理，但一定要「讓人想聊」。
苦盡柑來遇見你
話題度最高達50.71%，苦盡柑來遇見你 的魅力不在刺激，而在細膩共鳴。從家庭與成長切入，讓觀眾輕易代入情緒。最吸引人的是愛純與寬植的感情線一個嘴硬說要嫁首爾人，卻總看向他；一個從小暗戀，一靠近就當機。這種小心翼翼的喜歡，比轟轟烈烈更動人。也因此，它屬於長尾型爆紅，從劇情到台詞持續在社群發酵，讓不同世代都深陷其中。
背著善宰跑
這部劇完美詮釋數據不等於影響力。背著善宰跑 話題度高達60.52%，連續4週破50%，即使收視不算頂尖，仍穩坐討論中心。「善宰」成為全球關鍵字，讓 邊佑錫 一躍成為頂流，而 金惠奫 的演技則撐起情緒核心。劇情講述任率在低谷時被偶像善宰一句話拯救，從此展開跨越時間的羈絆。CP效應與時間線解謎交織，讓討論熱度至今不退。
淚之女王
話題度最高51.01%，最大特色就是越被吐槽越紅。劇情被批老套，但 金秀賢、金智媛 的CP火花太強，讓觀眾即使吐槽仍停不下來。這種「負評也是流量」的現象，反而讓討論更持久。
魷魚遊戲
話題度最高54.36%，從第一季開始就全面滲透流行文化。不只是劇情，連服裝、遊戲、符號都成為全球模仿對象。情核心圍繞在成奇勳對遊戲體制的最終反抗與自我犧牲。即便續作評價兩極，「邊吐槽邊看」依然讓它穩居話題中心。
非常律師禹英禑
話題度最高達59.49%，非常律師禹英禑 憑藉「題材新鮮＋情感真誠」成功出圈。由 朴恩斌 詮釋的禹英禑，不只透過案件推進劇情，也引導觀眾思考社會包容與差異，讓討論從戲劇延伸到價值層面。不過，隨著角色圈粉，關於自閉症描寫是否過於理想化的爭議也逐漸浮現。這種感動與質疑並存的觀影體驗，反而讓作品的討論度持續發酵，成為少數兼具娛樂性與議題深度的現象級韓劇。
黑暗榮耀
話題度最高64.13%，至今仍是標竿級紀錄。由 宋慧喬 飾演的文同珢，用極度冷靜的方式完成復仇，讓觀眾在「爽感」與「不安」之間反覆拉扯。更重要的是，它把「校園霸凌」從戲劇帶進現實討論，讓觀眾開始分享自身經驗，形成跨國共鳴，直接升級為社會議題。