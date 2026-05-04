2026-05-04 18:17 女子漾／編輯王廷羽
5月LINE免費貼圖懶人包！12款限時免費領 CHANEL、中華賓士免任務快收
每月一次的免費貼圖懶人包來了！5月這波LINE免費貼圖雖然數量精簡，但實用度明顯升級，不只有上班族必備的日常回覆款，還有CHANEL、中華賓士等話題聯名貼圖登場，甚至出現免任務就能直接下載的佛心款。這篇幫大家整理好2026年5月最新LINE免費貼圖清單，從熱門款到限時下載、隱藏版一次掌握。
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文章目錄
- LINE免費貼圖1：LINE購物 × 周氏喵喵
- LINE免費貼圖2：GODIVA 與你甜蜜每一天
- LINE免費貼圖3：北富銀 × ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年
- LINE免費貼圖4：LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比
- LINE免費貼圖5：海委會海洋母親節
- LINE免費貼圖6：辦公室酸甜日常
- LINE免費貼圖7：LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活
- LINE免費貼圖8：LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁
- LINE免費貼圖9：COCO BEACH 限定貼圖
- LINE免費貼圖10：中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖
- LINE免費貼圖11：LINE購物 × 水水皮蛋
- LINE免費貼圖12：LINE購物夯話題 × EFFY
LINE免費貼圖1：LINE購物 × 周氏喵喵
下載期限：2026/05/06
使用效期：90天
條件：完成LINE購物APP指定任務並加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖2：GODIVA 與你甜蜜每一天
下載期限：2026/05/10
使用效期：180天
條件：加入GODIVA官方帳號
LINE免費貼圖3：北富銀 × ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
條件：加入台北富邦銀行官方帳號並完成指定任務
LINE免費貼圖4：LINE禮物 × 獨角龍豆豆與豆比
下載期限：2026/05/13
使用效期：90天
條件：加入LINE禮物官方帳號
LINE免費貼圖5：海委會海洋母親節
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
條件：加入海洋委員會官方帳號
LINE免費貼圖6：辦公室酸甜日常
下載期限：2026/05/14
使用效期：180天
條件：加入知覺優格官方帳號
LINE免費貼圖7：LINE購物直播 × 町町噹噹狗生活
下載期限：2026/05/14
使用效期：90天
條件：加入LINE購物直播官方帳號
LINE免費貼圖8：LINE購物品牌名店 × 公主吃布丁
下載期限：2026/05/15
使用效期：90天
條件：加入LINE購物品牌名店官方帳號
LINE免費貼圖9：COCO BEACH 限定貼圖
下載期限：2026/05/16
使用效期：180天
條件：加入CHANEL香奈兒官方帳號
LINE免費貼圖10：中華賓士 × BOUNCE 限定大貼圖
下載期限：2026/05/24
使用效期：180天
條件：免任務直接下載
LINE免費貼圖11：LINE購物 × 水水皮蛋
下載期限：2026/05/26
使用效期：90天
條件：加入LINE購物官方帳號
LINE免費貼圖12：LINE購物夯話題 × EFFY
下載期限：2026/05/28
使用效期：90天
條件：加入LINE購物夯話題官方帳號
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