2026-05-04 16:58 女子漾／編輯王廷羽
誤把「熊鷹」喊成「熊貓」？吳念真為紀錄片《飛吧！熊鷹》動容發聲：人類能做的真的有限
「在台灣，不論空中飛的、地上爬的，我們都是這塊土地的同伴。」台灣鳥類紀錄片大師梁皆得，歷時 12 年艱辛拍攝，終於完成「猛禽系列」最終章《飛吧！熊鷹》。這部揭開台灣最神祕、最巨大猛禽面紗的誠意之作，邀請到金馬名導吳念真再次獻聲旁白，然而，在今日（5/4）發布的訪談中，吳導卻自爆在配音室裡鬧了個大笑話，讓肅穆的紀錄片現場頓時充滿笑聲。
影壇巨擘也崩潰！吳念真笑稱：熊鷹比熊貓還陌生
繼《老鷹想飛》與《守護黑面琵鷺》後，吳念真第三度與梁皆得導演合作，即便已是紀錄片配音的老手，吳導坦言這次的「主角」對他而言極其陌生。他笑著分享，因為這輩子跟熊鷹真的「不太熟」，配音時腦袋常轉不過來，頻頻將「熊鷹」唸成「熊貓」，導致錄音多次 NG。
「熊鷹對我來講真的太神祕了，每次開口都不自覺唸成熟悉的熊貓。」吳念真幽默表示，正是因為梁導的鏡頭，才讓他這幾年開始有機會深入了解這些與人類共存於山林的神祕鄰居。
太太一句話補刀：如果是你，山下就掛了
《飛吧！熊鷹》記錄了學者孫元勳長達 20 年的追鷹之路，鏡頭跟隨著研究團隊深入人跡罕至的崩塌地與險峻群山，吳念真透露，與太太一起觀影後，太太感嘆拍攝難度之高，甚至轉頭對他開玩笑說：「如果是你（去拍），大概在山下就已經掛了。」
這句玩笑話背後，映照出的是梁皆得導演與專家們長達 12 年的枯燥等待與體能極限，為了捕捉熊鷹破殼、育雛到翱翔天際的珍貴瞬間，團隊在濕滑的山路與風雨中穿梭，這份毅力讓吳念真深感佩服。
一句刺痛人心的反思，我們能做的是什麼？
除了自然的壯麗，影片更觸及了保育與原住民傳統文化的拉扯，在排灣族與魯凱族心中，熊鷹是祖靈的化身，其羽毛象徵著至高無上的榮耀，隨著棲地破壞與開發，熊鷹數量日漸稀少。
吳念真在觀影後感觸良多，語氣中帶著淡淡的憂傷：「每次看到這些生物因為過度開發而失蹤或消失，其實自己能做的真的有限。」他發出無奈的省思：「我們明知道牠在慢慢不見，但我們能做的是什麼？」
語畢，他向梁導及片中所有守護山林的老師、專家們致上最深的敬意，感謝他們在眾人看不見的地方，為台灣的生態平衡默默守候。
《飛吧！熊鷹》歷時 12 年打造，記錄台灣最壯碩猛禽的生態行為，探討原民傳統羽毛文化與現代保育的平衡，電影於2026 年 5 月 15 日 全台上映。
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