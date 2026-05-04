牙刷牙膏＋洗沐一次搞定" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/644/f_29479644_1.JPG"> 【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

紜紜現在牙齒已經長得差不多了，吃的東西變多，有時候愛吃甜的、有時候又不太配合刷牙，就會讓人更注意每天清潔有沒有確實做到，後來上網做功課，看到不少人分享卡蘿琳彩虹小馬系列，主打分齡設計，看完之後覺得可以試試看。

【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

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紜紜現在這個年紀，是使用6個月到3歲適用的牙刷，外觀是彩虹小馬設計，真的很可愛，她看到就會想拿，對建立刷牙習慣很有幫助，這系列牙刷也有延伸到3歲以上的設計，會依照不同年齡調整握把結構。

【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

刷頭是圓潤小巧的設計，比較容易入口，小朋友接受度也比較高，刷毛是細緻的微米萬毛設計，刷起來溫和，但又能帶到牙齒間的細節，同時也比較不會刺激牙齦。

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後面還有一個小設計可以順便清潔舌頭，讓整體清潔感更完整，再加上握把做得比較寬，小朋友自己拿也比較穩，我在幫她刷的時候也更順手。

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牙膏部分不同年齡用不同配方，像紜紜現在這個階段，我會幫她用健齒含鈣牙膏，適合6個月以上、還在學習刷牙的孩子，裡面有像海藻鈣、乳酸鈣、牛奶鈣、木醣醇這些成分，加上專利的護齒微粒設計，搭配日常清潔，讓人用起來多一點安心感。

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成分偏溫和，少量誤吞不用太緊張，對這個年紀的小朋友來說比較友善，加上它是水果口味（草莓、葡萄），味道不會刺激，小朋友接受度很高，這點真的會讓整個刷牙過程順很多。

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等之後滿3歲、可以穩定刷牙與漱口之後，我才會考慮幫她換成含氟配方的牙膏（1200ppm），搭配正確刷牙習慣，維持口腔健康。

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現在紜紜已經會自己咕嚕咕嚕漱口，有時候喝完奶或吃完東西，如果剛好在外面沒辦法馬上刷牙，我就會讓她簡單漱口做基本清潔，讓整體清潔再更完整一點。

【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

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這款彩虹小馬洗髮沐浴露是二合一設計，一瓶就可以完成洗頭跟洗身體，真的省事很多，按壓式用起來很方便，一手就可以操作，不會手忙腳亂，泡泡細緻清潔起來是溫和的感覺，主打不流淚配方，洗的時候比較不用擔心刺激眼睛，沖掉之後肌膚摸起來是清爽的，頭髮也不會乾澀。

【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

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它是pH5.5弱酸性，加上像積雪草、洋甘菊這類植萃成分，還有黑燕麥與乳木果油，清潔的同時也幫助肌膚維持在舒服的狀態，整體配方是偏簡單、安心的路線，沒有額外添加人工香精，味道是淡淡的寶寶香，不會太重，洗完會有一種很放鬆的感覺。

【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

整體用下來，我會覺得這一系列其實不只是單一產品，而是把孩子每天的清潔習慣慢慢建立起來，從刷牙、牙膏到洗澡，每一個環節都設計得很貼近小朋友的使用情境，也讓家長在陪伴的過程中更輕鬆一點， 最重要的還是，要配合正確刷牙習慣，維持口腔健康，產品只是輔助，但選對真的會差很多。

如果你也正在找一套從小就能開始培養好習慣的清潔用品，其實可以參考看看這一系列： https://carloine.tw/彩虹小馬

最後也分享一篇我覺得滿實用的觀念文章，裡面有提到很多日常容易忽略的小細節👇

👉兒童牙齒保健的6大地雷！口腔噴霧可以取代刷牙嗎？

【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

卡蘿琳Carloine x彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列

商品連結：https://carloine.tw/彩虹小馬

官網:https://www.carloine.com.tw/

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