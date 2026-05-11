【「幫爸爸作個保而已」，這句話毀掉了她5年的財務自由】 —— 繼承的債可以拋棄，但你親筆簽的那份保證，一輩子都在

很多人對「拋棄繼承」有一個根深柢固的印象：父母留下債務，趕快去法院辦一辦，三個月內完成，這輩子就跟那些債沒有關係了。但有一種情況，會讓這個「以為的安全網」完全失效。

▋她辦了拋棄繼承，卻還是要扛下爸爸的債

Threads上最近流傳一個年輕女孩的故事。爸爸四年前過世，留給她106萬的負債。很多網友第一反應都是：「你有沒有去辦拋棄繼承？」她說，她辦了。但她還是要還這筆錢。

因為她同時有另一個身分——她是爸爸的連帶保證人。

連帶保證人：不是「繼承」來的，是自己當初親筆簽名的法律責任。當你既是女兒（繼承人），又是連帶保證人，辦了拋棄繼承，確實可以切斷「繼承人身分」帶來的責任——但保證契約是你自己簽的，那份責任不會因為拋棄繼承而消失。

兩個身分，兩條法律，各自獨立。

▋你有沒有在不知情的狀況下，幫家人擔保過？

看到這裡，很多人可能覺得：「這跟我沒關係，我又沒去作保。」但你確定嗎？很多家庭的作保，發生在最日常的時刻：父母向銀行申辦信用貸款、房屋增貸、或是小型商業借款時，有時會請家中成年子女一起簽名「當保證人」。當時可能沒有人認真解釋這是什麼，就這樣簽了。有時是在年輕時，父母說「幫我簽個名就好，走個程序」。

但那個走過程序的簽名，在法律上，就是你承擔了一份可能延續一輩子的保證責任。

▋「連帶保證人」跟「繼承人」，是兩條完全不同的路

這裡有一個關鍵法律概念，值得清楚理解：繼承的債：可以透過拋棄繼承在法定期限內放棄。保證的債：是你自己名義下的法律契約，拋棄繼承對它完全無效。如果是在未成年時被父母帶去簽保證契約，法律上這份合約的效力有很大的爭議空間，有機會主張免責——但仍需依個案狀況與專業評估判斷。

如果是在成年後清楚理解狀況下親自簽名，那這份責任，通常就無法迴避。

故事裡那個女孩，沒有選擇抱怨。她從有能力的那天開始還款，三年多後，106萬已經還到剩39萬，並給自己設下明年全部還清的目標。她的勇敢值得尊敬。但更值得我們問的是：這筆責任，有辦法在更早之前就被看見、被處理嗎？

▋保險金會不會被拿去還債？這件事也值得確認

很多人還有一個常見的疑問：「如果我爸媽有壽險，理賠金會不會被債主扣走？」這取決於保單的設計是否完整。

一般來說，如果壽險保單有指定受益人，且受益人不是「法定繼承人」或「遺產」，理賠金就屬於受益人的個人財產，原則上不進入遺產程序，債主通常無法主張扣押。

但如果受益人欄位寫的是「法定繼承人」，或根本沒有填寫受益人，理賠金就可能被視為遺產的一部分，面臨被債務抵扣的風險。

一個填對的受益人名字，可能就是家人在最混亂的時候，手上那條最清楚的路。

▋現在可以做的三件事

如果你看到這裡，心裡有一點「這好像跟我家有點關係」的感覺，可以先做這三件事：

一、問問自己：我有沒有幫父母或任何人簽過保證契約？不確定的話，可以向銀行或貸款機構詢問，也可以請家人一起確認過去是否有相關文件。

二、確認家中保單的受益人是誰。翻出保單，看看受益人欄位填的是名字，還是「法定繼承人」。這一個字段的差異，在某些家庭情況下影響非常大。

三、如果家中有長輩負債，建議提前與專業人士確認繼承規劃。有些風險在事發前是可以被看見的，只是大多數家庭等到需要用到的那一天，才發現來不及了。

「對家人最深的愛，不是留下多少，而是讓他們在最難的時候，不用猜、不用賭、不用一個人扛。」家庭財務裡有很多細節，乍看不重要，卻往往是後來讓家人措手不及的那個關鍵。趁現在還有空間，好好看清楚一次。

(實際繼承、保證責任與保險規劃，仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。本文案例情節取材自公開資訊，僅供參考說明使用。)

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。