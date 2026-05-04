2026-05-04 15:56 蒔緣‧鹿角腓腓
某個瞬間，你是不是也會覺得自己就是那個女主角
「如果你也曾經，在一段關係裡慢慢變小——你應該會懂這種感覺。」
有些女人，不是不想說話。只是說了，也沒人聽。
她們在餐桌上安靜，在關係裡退讓，在人生裡被安排。
久了之後，讓自己也默認——我的人生就是如此。
自己，好像本來就應該站在比較後面的位置。
但最近，我開始被一種角色吸引。不是少女戀愛，也不是那種被寵著長大的女主。而是那種——曾經隱忍、被忽略，後來慢慢站回自己位置的女人。
她不張揚、不爭、不反抗；甚至也沒有想過自己能掰開枷鎖。
她只想平順過日子。
直到某一個觸發點、某一個心靈轉折、某一個欺辱——她開始不一樣了。
各類型戲劇看多了才知道，這種角色之所以動人，不完全是因為她「逆襲成功」。而是因為——她曾經被忽略過。
戲裡，有很多一開始就「很強的角色」。但這種耀眼的人，很難讓人真正代入。反而是那些——被習慣忽略的人。
付出，卻被當成理所當然。
重要，卻不被記得。
委屈，卻被迫選擇壓抑的人。
這類型的演繹，才容易讓觀眾產生共情。
因為那不像戲，比較像人生。
所以當她開始改變的時候，觀眾會有一種很奇妙的感覺——不是「她變厲害了」，而是，終於，她找到了本就屬於她該站的位置。
這也就是為什麼，追劇時，我們常常會覺得「自己，好像適合這樣的角色。」因為我們理解那種「沒有被好好看見」的狀態，也開始有了「我夠強」、「我不想再委曲求全」的自覺。
有些情緒，是不用演的。像是👇
👉話說到一半，卻被無視有無打斷的瞬間。
👉雖置身在團體中，但其實早已被畫在圈外的距離。
👉明明想爭辯，卻早知說了也無用，最終寧可選擇沉默的那一秒。
這些內心戲，如果沒有經歷過，是很難真的抓到的。
因為那不是表情，是習慣。
而這種角色最迷人的地方是——她不是突然變成另一個人；
她只是，慢慢把原本的自己找回來。
真正的轉變，從來不是戲劇性的。而是，
🌱某一天，你突然不再為某些事情讓步。
🌱某一句話，你沒有再吞回去。
🌱某一個選擇，你開始優先考慮自己。
或許，你也覺得這樣的劇情很勵志。
但我覺得，它其實更想接近一個目標：被理解。
我們之所以會被打動，不是因為主角成功了。
而是因為——在她還沒有成功之前，我們就已經看見了她。
那個終於不必依附於別人，不再讓自己，被忽略的人。
你，也有過那種，被忽略的時候嗎？
或者，你已經開始，不再讓自己被忽略了。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數