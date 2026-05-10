94歲準備退休的男人，最後一課教的不是選股 —— 巴菲特的人生收尾，讓我們重新想清楚：家人的安全感從哪裡來

很多人這輩子追著巴菲特學投資。選股邏輯、持倉比例、何時進場、何時等待。但在他正式宣佈退休的那一刻，他說的話，跟選股沒有太大關係。

他說的是：現在的市場，讓他感到不安。

▋「附設賭場的教堂」——連股神都說，現在的市場不一樣了

2026年5月2日，波克夏海瑟威年度股東大會在美國奧馬哈市舉行。這是巴菲特第60次出席這場活動，也是他正式宣佈退休前的最後一次站在台上主持問答。會中，有人問他怎麼看當前市場。他沒有給出一個股票名稱，而是說了一個比喻：

股市現在就像一座「附設賭場的教堂」。

人們口裡說著價值投資，但腳卻踩在賭桌旁邊。他直接點名選擇權當沖，說這不是投資，也不是投機，而是「賭博」。他的原話是：我們從未見過人們對賭博如此熱衷的時刻。說這句話的人，是管理超過3,977億美元現金的人。

他沒有把那筆錢拿去賭。

▋留著現金，不是因為懶，而是因為他看清楚了一件事

很多人會問：波克夏那麼多錢，為什麼不買？因為他覺得，現在的環境，不值得出手。一個管了60年大型資金的人，選擇等待。這件事本身，就是一堂課。真正看過資產增減現場的人都知道：在市場的狂熱時期進場，不是勇敢，是冒險。而多數家庭的財務，根本承擔不起「賭輸了重來」的代價。

你的退休金，你孩子的教育準備，你父母的長照預算——這些錢，能跟市場一起高低起伏嗎？

▋退休這件事，巴菲特交棒了，你的家人呢？

巴菲特在這次股東會宣佈，年底將正式卸任執行長，接班人是他信任的阿貝爾。他說：「我們不可能做出更好的決定了。」一句話讓幾萬名股東安心。因為他在退休之前，已經把「如果我不在了，一切還能繼續運作」這件事安排好了。這件事，讓我想到很多家庭的狀況。

你有沒有想過：如果有一天你突然不在，你的家人知道接下來該怎麼辦嗎？

保單放在哪裡、受益人是誰、帳戶怎麼處理、那筆你存了十年的錢，家人能不能在第一時間拿到用？一份清楚的安排，不是在預測最壞的事情，而是讓家人在最混亂的時候，還有清楚的路可以走。

▋市場越像賭場，「確定性」越值錢

在這樣一個連最頂尖的投資人都選擇按兵不動的環境裡，有一件事值得重新想清楚：你的家庭財務，有沒有一塊是確定的？不隨市場漲跌的那塊。不需要每天盯盤的那塊。當另一半失業、生病、意外發生時，還能撐住家庭基本運作的那塊。

這不是說不能投資，而是說：投資的前提，是先把家庭底線設好。

保險不是用來致富的工具，但它可以是那個「其他都不行時，這裡還在」的地方。行情好的時候，沒有人在乎這件事。行情開始讓人心慌的時候，才會發現：那塊確定性，有多難得。

▋你現在可以做的一件事

不需要馬上買任何東西。但可以趁現在，花十分鐘做三件事：把你現在所有的保單列出來，確認受益人是否還是你想要的那個人。確認如果你突然無法工作，家庭的基本支出能撐幾個月。確認父母的保障，是否還符合他們現在的年齡與需求。

巴菲特花了60年，學會了在別人衝的時候等待。

家庭財務的安排，不需要60年，但需要你願意先停下來，想清楚「確定的那一塊」是什麼。「市場可以漲，也可以跌；但家人的生活費用，不會因為行情不好就跟著暫停。在賭博風氣最盛的時候，留一塊不賭的地方，是給家人最務實的愛。」

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是投資分析師， 但有些想法，想跟你分享。