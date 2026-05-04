【評論】法律不收，鬼神來收！《神與律師事務所》：柳演錫「附身」演技炸裂，與冷血菁英李絮譜寫最暖心的亡者辯護

在韓劇題材日趨飽和的今天，「律政劇」如果沒有一點奇幻外掛，真的很難殺出重圍。SBS 推出的《神與律師事務所》正是看準了這點，邀請了形象極佳的柳演錫與充滿神祕感的李絮，演繹了一段「神人共治」的事務所日常。這部劇不僅在法律攻防上大作文章，更試圖探討當「神的正義」遇上「人的法律」時，我們該如何取捨？

《神與律師事務所》預告：

影視圈最強質感的碰撞：柳演錫的「神格」與李絮的「人情」

《神與律師事務所》這部劇集結了影視圈兩位極具公信力的演員：男主角柳演錫在《機智醫生生活》後再次展現他深具「治癒感」的魅力，飾演外表畏縮但內心堅定的律師「辛怡朗」（與韓文「神」諧音）。柳演錫這次的挑戰極大，他不僅要詮釋一個「遲鈍」的律師，更要在被不同靈魂附身時，瞬間切換口音、神態與動作，展現出教科書等級的「變色龍」演技。

女主角李絮則飾演「法務法人太白」的王牌律師韓奈賢。李絮天生自帶的冷冽與高級感，讓她非常適合這個「只追求勝訴」的冷血菁英角色。奈賢背負著替亡姐完成法律夢的罪惡感而活，直到遇見了辛怡朗，她才開始重新定義何謂真正的「正義」。這對一熱一冷、一虛一實的組合，光是眼神對戲就充滿了火花，是 2026 年最令人期待的演技對決。

看點分析：在「無人傾聽」的角落，為亡者打一場跨越生死的官司

故事敘述辛怡朗（柳演錫 飾）因為父親曾是受辱的檢察官，導致他在求職路上屢屢碰壁，最後只能在破舊的玉泉大樓 501 號房（原為巫堂占卜屋）開設個人事務所。沒想到，因為地理位置的特殊性，他開始看見各種冤魂，並獲得了「被附身」的能力。這些亡者客戶帶著無法化解的遺憾前來，希望透過法律找回清白。

本劇的核心看點在於其獨特的「靈魂辯護」模式。每當怡朗吸入神祕的薰香，他就能讓受害者的靈魂暫時寄宿體內。我們可以看到柳演錫前一秒是畏縮的青年，下一秒就變成被醫療事故害死的黑道大哥，或是含冤而逝的偶像練習生。而韓奈賢（李絮 飾）則在一次意外敗北後，從原本的質疑到最後與怡朗聯手，利用她的「法律邏輯」與怡朗的「靈魂證據」相互配合。從外科醫生的過失致死到校園暴力的真相，兩人在法庭上不僅是贏得勝訴，更是為那些無法開口的靈魂完成最後的「一投」。

人妻私心評：題材似曾相識？柳演錫的「附身演技」成為最大救贖

誠實來說，《神與律師事務所》在題材上並不算是完全的創新，我們在《雙甲路邊攤》或《現在開始是 Show Time！》中都見過類似的人鬼公助設定。然而，這部劇之所以依然值得推薦，完全是靠演員的個人魅力與導演細膩的情感處理。

我最喜歡的部分是柳演錫對角色的層次感，他將「辛怡朗」那種即使害怕也要伸張正義的勇氣演得非常動人。而李絮在面對亡姐幻影時的潰堤演技，也讓這部奇幻劇多了一份真實的人情味。結尾部分，編劇巧妙地埋下了有更多含冤或餘愿未了的亡魂，明顯是在預告第二季的到來。

總體而言，這是一部「不難看」且「極具溫度」的作品。雖然法律攻防的部分有時會為了劇情效果而稍嫌戲劇化，但作為一部療癒系的奇幻律政劇，它確實完成了它的使命。

💡 人妻私房評分：8.2 / 10

入坑理由： 柳演錫神顏與神演技、李絮高級的職人氣場、每集必哭的感人案件。

社會意義：反思法律的極限在哪裡？當法律無法給予公正時，人們對「神格正義」的渴望。

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