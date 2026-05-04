2026-05-04 13:16 女子漾／編輯王廷羽
aespa 演唱會8/11登大巨蛋！亞洲唯一海外站在台北 搶票時間、VIP福利、必聽歌單一次看
聲勢如日中天的K-POP指標女團aespa正式宣布，將帶著全新巡迴演唱會《aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY - in TAIPEI》於8月11日首次登上臺北大巨蛋開唱！這次世界巡演預計帶來升級版的沉浸式現場體驗，從舞台設計、表演編排到視覺敘事皆以「全面革新」為核心，打造截然不同的演出能量。女子漾幫MY整理2026 aespa演唱會懶人包，大家快設好鬧鐘準備搶票！
文章目錄
aespa 是誰？從多重宇宙世界觀到告示牌年度團體！
aespa 是誰？從多重宇宙世界觀到告示牌年度團體！
aespa 由 KARINA、WINTER、GISELLE、NINGNING 四位成員組成，以個性鮮明與強烈的舞台魅力著稱，團體以超越現實和虛擬的多重宇宙世界觀為核心，向大眾傳達「只有我能定義我自己」的自信精神。
自2020年以出道曲〈Black Mamba〉創下現象級成功後，aespa 不斷刷新K-POP歷史紀錄，接連飆出多首破億洗腦神曲，2022年推出的迷你專輯《Girls》成功登上告示牌專輯銷售榜冠軍及告示牌專輯榜季軍，至今更已達成連續七張作品突破百萬銷量的驚人成績！去年，aespa 榮獲告示牌女性音樂獎冊封為「年度團體」，並入圍全美音樂獎「最佳K-pop女藝人」，持續穩固其在全球樂壇的影響力。
aespa《LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY》台北場資訊一次看
aespa《LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY》台北場資訊一次看
aespa《LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY》演出日期：2026 年 8 月 11 日(二)
演出地點：臺北大巨蛋
票價區間：NT$ 2,880 / 3,880 / 4,880 / 5,880 / 6,880/ 7,880（VIP）
aespa 演唱會VIP福利
aespa 演唱會VIP福利
演唱會同步推出限量VIP票種，入手的粉絲可在正式開演前參與Soundcheck彩排體驗，搶先感受現場音效與舞台氛圍，還能獲得專屬VIP紀念吊牌與掛繩，以及限定VIP禮品。
aespa 演唱會售票方式一次看
aespa 演唱會售票方式一次看
1. Weverse 優先購票登記
登記時間：2026 年 5 月 4 日（一）上午 11:00 – 5 月 6 日（三）上午 11:00
2. Weverse 預售
預售時間：2026 年 5 月 16 日（六）上午 11:00 – 晚上 11:59
3. 全面開賣
開賣時間：2026 年 5 月 17 日（日）上午 11:00
售票平台：拓元售票系統
4. 三星星粉獨享 Samsung Fan Club 保留席次專區
預售時間：2026 年 5 月 17 日（日）上午 11:00 – 5 月 19 日（二）上午 11:00
購票規則：需輸入由台灣三星電子提供之購票序號以進行購票，數量有限，售完為止。詳細購票序號取得方式請洽台灣三星電子官方網站。
aespa 首登台北大巨蛋！必聽歌單推薦
aespa 首登台北大巨蛋！必聽歌單推薦
〈Black Mamba〉
〈Next Level〉
〈Girls〉
〈Drama〉
〈Supernova〉
〈Whiplash〉
〈Rich Man〉
〈자각몽 Lucid Dream〉
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower