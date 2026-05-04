2026-05-04 12:16 女子漾／編輯王廷羽
2026手機報稅全攻略！3分鐘快速完稅，多做「一步驟」最高省3萬
2026年綜合所得稅申報季已於5月1日正式登場，因5月底適逢假日，今年申報截止日順延至6月1日。財政部近年大力推廣手機報稅，主打免讀卡機、免用電腦，多數上班族最快3分鐘即可完成。然而，系統自動帶入的資料未必完全齊全，只要多加留意並手動補登特定項目，就有機會大幅減少應繳稅金。這篇女子漾整理2026年手機報稅操作重點與節稅秘訣，大家記得在期限之內報稅喔！
手機報稅操作指南
手機報稅操作指南
手機報稅流程主要分為三個步驟：身分驗證登入、確認資料、確認稅額並完成繳納或退稅。若系統帶入資料無誤，可直接採用「快速申報」；若需修改扶養親屬或新增列舉扣除額，則需進入「一般申報」流程，系統目前提供6種登入方式，滿足不同申報需求。
6種手機報稅登入方式一次看
6種手機報稅登入方式一次看
免額外設備：行動電話認證、戶號加查詢碼。這兩種方式最為便捷，無須準備讀卡機即可操作
需特定憑證：已註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證、行動自然人憑證（支援生物辨識登入）
透過「戶號加查詢碼」登入時，需輸入身分證字號、出生年月日與戶號，此方式亦可一併帶入扶養親屬資料，由於涉及個人財務資訊，申報時務必妥善保管相關資料。
隱藏版省稅秘訣！務必檢查「房貸利息」
隱藏版省稅秘訣！務必檢查「房貸利息」
近日社群平台Threads上引發熱烈討論，有民眾分享自己申報綜合所得稅時，仔細核對發現系統並未自動帶入「購屋借款利息」項目。當他自行將資料補上後，試算的稅金瞬間降了超過3萬元。這篇心得吸引近80萬次瀏覽，許多網友留言表示過去幾年盲目信任系統自動帶入，完全沒發現漏報此項目，導致損失慘重，不過，這項節稅方法有其門檻，並非所有購屋族皆能適用！
房貸利息節稅適用條件
房貸利息節稅適用條件
申報門檻
報稅分為「標準扣除」與「列舉扣除」，若使用簡易申報則無法適用。納稅人必須確保所有的列舉扣除額（涵蓋醫療費、捐款、保險費與房貸利息等）加總後，高於當年度的「標準扣除額」，選擇列舉才有實質節稅效果。
計算基準
在申報購屋借款利息時，必須先扣除納稅義務人該年度所領取的「銀行存款利息」，剩餘的數字才能用來列舉扣除。
限制範圍
列舉項目僅限於第一類「購置房屋」所產生的借款利息，若是利用房屋辦理信貸或其他非購屋用途的利息，皆無法計入。
財政部官方指引！4步驟完成補登
財政部官方指引！4步驟完成補登
若發現系統未自動帶入房貸利息，財政部也在官方社群上發文提醒，民眾登入網路或手機系統後，可依照下列方式處理。
步驟1. 確認與加總金額
國稅局會向金融機構蒐集部分資料，民眾若看見符合規範的紀錄即可手動勾選帶入。倘若同一間房屋綁定多筆房貸，則需自行加總所有利息，並將數字修改為實際花費金額。
步驟2. 填寫必備資訊
系統內需輸入房屋取得日期、繳息期間（例如：114年1月1日至114年12月31日）、設籍戶長資料，並從「房屋坐落地址」或「房屋稅籍編號」擇一填寫。
步驟3. 上傳相關證明
資料送出後，需點選「申報附件上傳」功能，將相關證明文件電子檔傳送至系統。
步驟4. 免附單據例外情況
若該筆扣除額資料是直接從系統下載或經由國稅局查調而來，則無須額外檢附繳息單據，但依然必須依法上傳戶籍等相關證明文件。
申報注意事項與首批退稅條件
申報注意事項與首批退稅條件
完成稅款設定並不等同於完成報稅。民眾在選擇繳稅或退稅方式（如行動支付、信用卡、ATM轉帳或退稅匯款）後，務必再次確認申報資料是否顯示「成功送出」，避免成為漏報戶。
若為符合退稅資格之民眾，只要採用網路申報或手機報稅且資料正確無誤，通常能列入第一批退稅名單，稅款預計於7月底前入帳。若採取人工申報或後續補件，退稅時間將相對延後。建議優先使用線上報稅系統，以利提早領取退稅款。
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