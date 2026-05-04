《地獄占星師》全集劇情懶人包！戶田惠梨香神還原「最狂國師」黑歷史

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由戶田惠梨香主演的超狂日劇《地獄占星師》（Straight to Hell）！這部劇自2026年4月底上線後迅速衝上熱播榜，討論度大爆表！它改編自日本昭和、平成年間最具爭議的真實占卜師「細木數子」的生平。這可不是什麼教妳看星盤的療癒小品，而是一部充滿權力、金錢、慾望與恐懼操盤的暗黑大女主爽劇！這回帶妳來解析這部神劇為什麼會大爆紅，同時奉上熱騰騰的全集劇情大綱，快一起看下去吧！

為什麼《地獄占星師》會引爆全網話題？

1.酒店老鴇逆襲成「國師」的超狂真實人生

主角原型細木數子的人生根本比電影還扯！戰後為了求生，她從社會底層一路打拚，憑著高超的交際手腕成為銀座夜之女王。後來更靠著自創的「六星占術」與一句「你會下地獄喔！」的招牌毒舌，稱霸日本電視與出版界，把一本算命書賣到破金氏世界紀錄，根本是初代PUA大師！

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2.戶田惠梨香「整容級」的黑化演技

戶田惠梨香這次真的迎來了演技巔峰！她完美消化了從17歲到66歲的年齡跨度，把一個女人在男權社會中從柔弱求生，到玩弄政商名流於股掌間的狂妄、偏執與極致的孤獨，演繹得讓人起雞皮疙瘩。

3.拆解「恐懼行銷」的心理操盤術

劇中毫不避諱地揭露了算命背後的黑暗面，冷靜剖析主角如何利用人們對「大殺界」的恐懼與迷惘，將嚇人的預言變成大賺一筆的工具。看完保證讓妳對「算命」這件事有全新的體悟！

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《地獄占星師》全集分集大綱懶人包

>第1集：從深淵爬起的銀座女王

戰後的混亂期，為了脫離貧窮與飢餓的深淵，年輕的細木數子毅然中輟學業投身夜晚的街頭。靠著過人的才智與冷酷的向上心，她誓言要成為主宰命運的「銀座女王」。

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第2集：野心勃勃的銀座拓荒史

決定不再被任何人利用的數子，從一間僅有3坪大的小店面開始了事業。憑著敏銳的商業嗅覺，她將目標瞄準東京最華麗的銀座，一步步打造屬於自己的俱樂部帝國。

第3集：豪門婚約與黑道的陰影

數子與靜岡縣大地主的御曹司決定步入婚姻，但舊式家庭的保守氣息卻讓她感到窒息。與此同時，她在東京的事業雖然蒸蒸日上，黑社會的陰影卻開始悄悄逼近她的人生。

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第4集：奧運熱潮下的致命愛情

東京正沉浸在奧運的狂熱中，數子的俱樂部也生意興隆。此時，她被一位自稱不動產業者的神祕男子深深吸引，並衝動地做出了攸關一生的決定，卻沒料到前方等待她的是驚愕的代價。

第5集：暴力深淵與命運的轉捩點

時間線交錯至現代，負責代筆自傳的作家魚澄對數子的詐欺商法提出質疑，卻被冷冷駁回。回溯至1970年，跌入暴力與恐懼深淵的數子，眼前出現了那個即將改變她一生的關鍵人物。

第6集：石油危機與占卜的啟蒙

1973年石油危機爆發，銀座的俱樂部經營陷入前所未有的苦境。在人生低谷時，數子偶然結識了一位易經占星師，這次相遇徹底顛覆了她的人生觀，也讓她嗅到了全新的商業契機。

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第7集：絕境重生！「六星占術」的誕生

看盡人情冷暖與地下社會的算計後，數子將她在銀座學到的人心操縱術與命理結合。她精心包裝出獨創的「六星占術」，準備以全新的身分重返社會金字塔頂端。

第8集：稱霸媒體的占卜帝國

經歷了令人心碎的背叛，數子徹底黑化成為勢不可擋的占星師。她動用所有政商與黑道人脈，成功在電視與出版界築起龐大的媒體帝國，享受著呼風喚雨的權力與財富。

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第9集（最終回）：神話崩塌？真假難辨的女帝人生

作家魚澄在深入採訪中不斷挖掘出驚人真相，試圖揭開「國師神話」背後的虛偽實貌，卻遭到數子設下的重重阻礙。而親信弟弟的一句「姊姊的話全是謊言」，為這位跨越昭和與平成的爭議女帝，留下了最震撼的懸念。