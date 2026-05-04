2026-05-04 10:17 MM
八部「身份交換」短劇推薦｜雙強對弈《掌中刃》、現代版《虛顏》
過膩了一成不變的生活？那就來看這些精彩又刺激的「身份交換」短劇！從重生復仇到靈魂互換，反轉劇情讓人欲罷不能！本篇精選八部必看佳作：雙強對弈的《掌中刃》，看李歌洋如何拿捏柔弱書生與狠戾太子；以及現代版《虛顏》由宋昭藝、柯穎主演的《我親愛的白月光》，前世今生兩人依舊交換身份，各自開啟情感拉扯的戲碼。這些超爽快的節奏與身份錯位帶來的張力，絕對是你的追劇首選！
「身份交換」短劇推薦：掌中刃
《掌中刃》講述太子殷晝為避禍調查而潛入顧家，為幫助顧魚落穩定局勢，假扮成其夫君顧朝夕。各自懷揣秘密的二人從針鋒相對到互生情愫，最終心意相通。
由李歌洋飾演的殷晝，為符合顧朝夕的人設，人前溫柔繾綣，人後則殺伐果斷。形貌相似，個性卻截然不同的反差感，讓人好奇被拆穿後殷晝會是如何應對！
《掌中刃》ofiii歐飛5/8上線，每天中午12點更新
「身份交換」短劇推薦：翻轉人生
《翻轉人生》由王瑞昌飾演絕境少年張小北，曹恩齊飾演頂級富二代盛元州。張小北接連受到權力壓制、姊姊被害等厄事，決定使用命運之匙交換他與盛元州的身份。兩少年雙向救贖治癒彼此，限時30天抉擇中充滿人性考驗，最終二人聯手揭秘豪門陰謀，向幕後黑手硬核復仇！爽感不斷、轉折重重，每一集的推進都是讓你意想不到的精彩！
《翻轉人生》ofiii歐飛5/7上線，每天中午12點更新
「身份交換」短劇推薦：金昭玉醉
《金昭玉醉》由周峻緯、朱麗嵐主演。故事講述慘遭暗害的巡天門門主蕭錦玉，意外重生於軟弱眼盲的楚王妃陸昭之身，憑藉自身智勇，攜手名義上的「弟弟」蕭仞，向楚王以及勾搭楚王的堂妹等一眾家人，替陸昭與自己發起復仇。
蕭錦玉重生後，藉由她人之身和蕭仞上演偽骨科虐戀，但打戲也絲毫沒有馬虎，有觀眾喜歡的浪漫愛情，也有追求武俠動作片的畫面質感，看起來完全不輸長劇！
《金昭玉醉》全28集一次看👉點我免費線上看
「身份交換」短劇推薦：繁歡
《繁歡》講述流落街頭的野丫頭阮霏霏，陰差陽錯代替當紅頭牌進入霍家，逆襲為豪門千金霍清婉，為復仇周旋於多方勢力之間，同時與霸道少帥霍修展開一場極具豪門恩怨的愛恨糾纏。
《繁歡》全24集一次看👉點我免費線上看
「身份交換」短劇推薦：將軍夫人為何那樣
《將軍夫人為何那樣》講述少女蘇嫿與將軍蕭允私奔相戀，卻遭姐姐陷害，被二少蕭燁姦污活埋。蘇嫿重生化身花魁青煙，與蕭允交易成婚進入蕭府復仇。一路披荊斬棘營救同被迫害的姐妹，終讓蕭家受到懲罰，最終恢復身份與蕭允相認團聚。
《將軍夫人為何那樣》全24集一次看👉點我免費線上看
「身份交換」短劇推薦：此生皆歡喜
《此生皆歡喜》由胡博文一人分飾兩角，飾演財閥少爺「童生」與賣魚打工人「金大喜」。劇情講述金大喜和失散多年的雙胞胎哥哥童生，因車禍後失憶而被誤認，兩人因此交換人生。原本身為財閥少爺的童生，在清貧的家中與金大喜的繼姊－金大歡日漸相處後感情升溫，另一方面，金大喜則在童家假扮失憶沉迷富貴，兩人展開一段互換身分的故事。
《此生皆歡喜》全18集一次看👉點我免費線上看
「身份交換」短劇推薦：錦繡宅心
重生後不只可以交換命運，還可以交換夫婿？！《錦繡宅心》講述姜家長女姜雪瑩和妹妹姜雨兒，前世一個風光成了誥命夫人，一個卻跌入泥濘、落魄收場。雙雙重生後，兩人回到當年嫁入世子府的喜宴之日。妹妹姜雨兒強行換嫁，讓姊妹關係再起波瀾。
《錦繡宅心》全26集一次看👉點我免費線上看
「身份交換」短劇推薦：我親愛的白月光
《我親愛的白月光》是由《虛顏》的兩位女主角宋昭藝、柯穎分別飾演大明星「方敏」以及替身演員「蘇筱筱」，戲劇開頭延續了《虛顏》的結尾，因此也被稱為《虛顏》現代版！
劇情講述蘇筱筱作為大明星方敏專屬替身演員。某天接到方敏的求助，希望她扮成明豪集團董事長費銘軒的未婚妻。費銘軒知道筱筱是冒牌貨之後，居然直接提出結婚要求？而另一邊方敏卻和蘇筱筱男友唐宋走到了一起。而唐宋帶著陰謀回歸，四人剪不斷理還亂，互相演戲，最終這場拉扯究竟走向何方…
《我親愛的白月光》全16集一次看👉點我免費線上看
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