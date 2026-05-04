「我可以」、「我願意」、「我想要」！每天默唸這3句口訣養成招財體質

編輯/李明真撰文

妳有沒有發現，身邊那些看起來活得閃閃發亮、口袋又深不可測的女人，她們說話的語氣跟一般人真的很不一樣？當機會來臨時，一般人可能會先想「這好難」、「我不行吧」、「萬一失敗怎麼辦」，但那些贏家腦袋裡的導航系統卻是完全不同的頻率。

變有錢的第一步，真的不是去研究什麼深奧的財報，而是要先洗掉妳腦袋裡的「窮酸病毒」。語音是有能量的，妳說出口的話，就是妳對宇宙下的訂單。今天我們要聊聊，有錢人不會告訴妳的致富密碼，其實就藏在「我可以、我願意、我想要」這三句簡單卻充滿魔力的話裡。學會這套語言魔法，妳也能把自己的磁場調成招財模式。

1.關於能力的自我擴張 我可以

這句話不是要妳盲目自大，而是一種對生命可能性的全然開放。很多女孩在職場，第一反應都是退縮，這其實是在親手推開財神爺。

打破自我設限的玻璃天花板：當妳說出「我可以」時，妳的大腦會自動切換到「尋找解決方案」的模式。即便妳現在只有 60 分的把握，先接下那個挑戰，剩下的 40 分，宇宙自然會幫妳補齊。

展現領袖特質的磁場：在職場上，願意承擔責任的人，資源才會流向她。當妳習慣用「我可以」代替「我試試看」，妳散發出的自信就是最好的招財符，貴人也會更願意投資在妳身上。

財富自由不是一蹴可幾的魔術，它更像是一場需要耐心和智慧的微奢馬拉松。此為示意圖。圖/123RF圖庫

2.關於代價的欣然接受 我願意

變有錢的過程，其實就是一場等價交換。很多人想要結果，卻不想要過程，這就是標準的窮人思維。有錢人的成功，來自於他們對代價的清晰認知。

擁抱成長的陣痛期：變強的過程一定會累、會辛苦、甚至會有點孤單。當妳能堅定地說出「我願意」付出時間學習、願意忍受初期的失敗、願意跨出舒適圈，那些辛苦就不再是折磨，而是通往富有的勳章。

對豐盛的邀請函：這句話也代表妳願意接受好運。很多人內心深處覺得自己不配擁有財富，所以下意識地排斥好機會。大聲對宇宙說「我願意過上更好的生活」，這種對豐盛的接納，是財富累積的開端。

3.關於慾望的真實坦白 我想要

在我們的教育裡，女生常被教導要含蓄、要知足，甚至覺得談錢很俗氣。但親愛的，妳必須先承認自己的慾望，妳才有動力去追求它。

給大腦一個精準的導航目標：含糊不清的願望是不會實現的。與其說「我想變有錢」，不如大膽地說「我想要在三十五歲買下自己的房子」或是「我想要每個月有五萬元的被動收入」。

驅動執行力的核心燃油：慾望並不可恥，它是生命力的展現。當妳清楚地知道自己「想要」什麼，妳在面對困難時就不會輕言放棄。因為那份強烈的渴望，會成為妳每天起床後最有力的推進器。

坦然面對購物慾望，並且為了滿足自我而努力。圖/123RF圖庫

每天化妝時，看著鏡子裡的自己，認真地說一遍這三句話。這不只是心理暗示，是在重新設定妳的潛意識路徑，讓妳的一整天都處於高效的吸金狀態。

把負面台詞永久刪除：從今天起，把「我不行」、「太貴了」、「沒辦法」這些會讓運勢走下坡的詞彙從字典裡挖掉。改用積極的肯定句，妳會發現周遭會跟著變得順遂。

結語

想要變有錢，其實是一場關於心態的修煉。當妳能打從心底相信自己值得擁有最好的，並且願意為了那份美好去挑戰、去付出、去渴望，財神爺就真的沒有理由不找上妳。錢財其實很聰明，它喜歡待在那個充滿朝氣、敢於追求、且心態穩定的女人身邊。

妳的語言就是妳的命運。不要再抱怨生活不如意，先回頭看看妳每天都對自己說了些什麼。這三句致富口訣，當成給靈魂的維他命，也是開啟財庫的鑰匙。從現在開始，把「我可以、我願意、我想要」掛在嘴邊，也刻進心裡。妳會驚訝地發現，生活中的驚喜會像雨後春筍般冒出來。

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