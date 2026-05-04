2026-05-04 10:23 女子漾／編輯Wendi
美國頂尖商學院學霸！《21世紀大君夫人》男二魯尚炫12件事，曾為模特兒生涯狠心節食、「病弱性感」天花板！
人氣愛情喜劇《21世紀大君夫人》上線以來熱度居高不下，除了男、女主角邊佑錫與IU契約婚姻主線之外，男二魯尚炫的亮眼表現同樣吸引觀眾目光，高挑帥氣、眼神深邃的他，畢業於美國菁英級名校巴布森學院，是南韓演藝圈中外型與實力兼具的腦性男代表，大家快一起來認識魯尚炫吧！
《21世紀大君夫人》男二魯尚炫1-2：南韓出生、美國長大，為模特兒生涯節食
魯尚炫1990年出生於南韓，小學六年級搬到加拿大溫哥華，長大後出國留學，高中在美國紐約就讀，大學則於波士頓完成學業，前後在北美生活將近10年，因此說得一口流利英文。身高183公分的魯尚炫赴美留學期間在韓國以模特兒身份出道，早期以「Steve」英文名開拓事業，還狠心戒糖節食，令體重降至66-68公斤。
《21世紀大君夫人》男二魯尚炫3-4：美國巴布森學院主修經濟學、國際級學霸
魯尚炫是不折不扣的腦性男代表，大學就讀美國著名巴布森學院（Babson College）經濟學系，這所位於波士頓近郊的名校，2025年躍升為全美國最佳商學院排行榜第2名，是培養商業菁英的搖籃，知名校友包括豐田汽車執行長豐田章男、前百事可樂公司總裁Roger Enrico以及全球最大居家修繕零售商家得寶（The Home Depot）創始人Arthur M. Blank…等，能考進去的學生都不簡單呀！
《21世紀大君夫人》男二魯尚炫5-6：20歲登上各大雜誌封面、獨特魅力風靡時尚圈
魯尚炫2010年以模特兒身份出道，他的輪廓深邃、稜角分明，加上高挑清瘦外型、深邃憂鬱眼神，無論是穿搭和氣質都擁有獨到魅力，曾經登上《GQ》、《L'Officiel Homme》、《Esquire》和《Arena》…等雜誌時尚畫報，同期挑戰拍攝MV和廣告，早在正式出演戲劇之前，魯尚炫就已經憑藉出眾外型在時尚圈打下基礎。
《21世紀大君夫人》男二魯尚炫7-8：25歲開始演戲、從南韓網路劇躍升至國際級美劇
魯尚炫2015年起開始投入表演，從網路劇《兄弟今天也很和睦》，到《超感8人組》小配角一步一步累積實力，逐步建立演技底蘊，直到2022年憑著Apple TV+大製作美劇《柏青哥》在國際打開知名度，他在劇中飾演為命運坎坷的女主角「金善慈」（金敏荷 飾）帶來新生的基督教牧師「白以撒」，憑著體弱多病的人設、隱忍深情的演出獲得「病弱性感」稱號，在海內外累積大批粉絲，位演員生涯寫下里程碑。
《21世紀大君夫人》男二魯尚炫9-10：挑戰同志演出大獲好評、斬獲最佳新人獎
魯尚炫投入戲劇演出的同時也進軍電影圈發展，於影劇圈深耕9年後，2024年憑著首部電影主演作品《在熙的男，朋友》大放異彩，他在該片挑戰演出影后金高銀「男」粉知己、隱藏同志取向的男性閨蜜「興秀」（魯尚炫 飾），他們在同居過程中經歷多次戀愛挫敗、職場挑戰以及來自家庭與社會的歧視，發展出比愛情更深厚的靈魂友誼。 魯尚炫憑著精湛演技獲得青龍電影獎、韓國電影製作人協會獎最佳新人演員肯定，正式成為忠武路冉冉升起的新星。
《21世紀大君夫人》男二魯尚炫11-12：《21世紀大君夫人》暗戀IU、與邊佑錫從好友到情敵
近期魯尚炫在熱門韓劇《21世紀大君夫人》飾演男二「閔鄭祐」，該角為政治世家出身總理，承襲祖父與父親的腳步登上高位，不僅家世顯赫，還兼具聰明才智與出眾外貌，長年位居「最想結婚的男人」排行冠軍。「閔鄭祐」與「理安大君」（邊佑錫 飾）從小一起長大，2人是無話不談的摯友，卻在對方契約婚姻確立後，對「理安大君」另一半「成熙周」（IU 飾）萌生難以言說的情愫，魯尚炫細膩演繹出糾結情感，是全劇中最複雜也最令人心疼的存在。