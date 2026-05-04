〈RUDE!〉的英文口白段落爆紅！Hearts2Hearts 的首支超級熱門單曲誕生啦！

via Hearts2Hearts' Instagram

Hi there，不曉得大家有沒有注意到Hearts2Hearts的〈RUDE!〉(2026) 近期在社群平台上爆紅的情形，團體於去年初出道，實際也不過進行了演藝活動大概一年的時間，但就在這個時間點左右發行的最新單曲，迎來了他們自己也意料之外的大爆紅。〈RUDE!〉這首歌因為在 bridge 段落的英文口白，而在網路上受到了廣泛的討論及模仿，不僅在亞洲地區、在歐美地區也都出現了這樣的情形，因此這首歌算是他們真正殺進大眾視野的一次重要里程碑。

有趣的是，不久前我才分享過關於KiiiKiii在網路上爆紅單曲〈404 (New Era)〉(2025)，心裡有印象兩個團體是差不多時期出道，去查了一下後發現 Hearts2Hearts 和 KiiiKiii 竟然是同一天出道！這或許也能代表著新生代的韓國團體開始嶄露頭角了！他們在甫出道之際或許沒有直接爆紅，不過經過近一年的累積也迎來了爆發期！像是 KiiiKiii 和 Hearts2Hearts 都是很好的例子！

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在之前在 K-Pop 歌曲中當然也有因為口白而受到關注的例子，不過像是〈RUDE!〉這樣因為口白而帶起了整首歌，還真的算是不常見呢，一般都是擁有一定知名度後才出現這樣的情形，因此當初發現這個現象時也令我嘖嘖稱奇。不過說實話，Hearts2Hearts 的作品一直讓我覺得很不錯，但就是似乎始終沒有獲得太廣大的關注，像是〈RUDE!〉雖然因為英文的口白獲得討論度，但其實在旋律、歌聲部分也有非常成熟的水準，所以不管什麼原因，這樣的歌曲能夠有一個點而被帶起真的是太好了。

「You know what he said to me? (What?)

He was like, "You're so rude."

And I was like, "Boy, does it look like I could care?

I couldn't even care less.」

就是這樣簡單、青春女孩的口白讓這首〈RUDE!〉爆紅，實際上聽起來是很有美國「mean girl」語氣的一段話，但卻非常地符合歌曲將粗魯轉化為自信表現的概念，同時由擁有加拿大國籍身份的成員 STELLA 來呈現也很恰到好處，帶著 House 風格的歡快歌曲，加進了這樣鼓舞人心的詮釋，確實讓整首歌都很有活力，並且了解了歌曲概念後也會讓人想要一聽再聽。

via Hearts2Hearts' Instagram

K-Pop 團體的 MV 自然是下了成本的，這是〈RUDE!〉的 MV 讓我最初有點看不太懂，不過大致上能夠看得出他們想要表達出，那份自己不會再因為受到外界批評而影響內在的中心意涵，最明顯的就是出現在影片裡有關於社群媒體的一切焦慮，只要將這些關注都轉化成自己信心的動力那邊就不需要再懼怕什麼了。儘管我自己覺得不是第一遍就能完成抓到他們所以想表達的，但多看幾遍這部 MV 也無妨，因為除了內在含義之外，這也是部蠻有觀賞性的影片，對我來說是很不錯的。

在發現了 Hearts2Hearts 的這首〈RUDE!〉聲勢水漲船高後，公司SM Entertainment也乘勝追擊推出了日文版本以及另外兩個混音版本，但目前當然還是原始版本最受歡迎，不過必須說大型公司就是比較會有宣傳上的這種操作，對於很需要大眾討論度的 K-Pop 團體來說，這無疑是很有利的舉措，就來看看之後這首歌還會不會有什麼其他的突破？又或者是 Hearts2Hearts 會不會很快就有下一首熱門單曲呢？我個人是十分地期待啊！

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🎧〈RUDE!〉官方收聽連結：hearts2hearts.lnk.to/RUDE

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