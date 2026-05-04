〈RUDE!〉的英文口白段落爆紅！Hearts2Hearts 的首支超級熱門單曲誕生啦！

2026-05-04 11:30 睿忒
via Hearts2Hearts' Instagram
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Hi there，不曉得大家有沒有注意到Hearts2Hearts的〈RUDE!〉(2026) 近期在社群平台上爆紅的情形，團體於去年初出道，實際也不過進行了演藝活動大概一年的時間，但就在這個時間點左右發行的最新單曲，迎來了他們自己也意料之外的大爆紅。〈RUDE!〉這首歌因為在 bridge 段落的英文口白，而在網路上受到了廣泛的討論及模仿，不僅在亞洲地區、在歐美地區也都出現了這樣的情形，因此這首歌算是他們真正殺進大眾視野的一次重要里程碑。


有趣的是，不久前我才分享過關於KiiiKiii在網路上爆紅單曲〈404 (New Era)〉(2025)，心裡有印象兩個團體是差不多時期出道，去查了一下後發現 Hearts2Hearts 和 KiiiKiii 竟然是同一天出道！這或許也能代表著新生代的韓國團體開始嶄露頭角了！他們在甫出道之際或許沒有直接爆紅，不過經過近一年的累積也迎來了爆發期！像是 KiiiKiii 和 Hearts2Hearts 都是很好的例子！


👉 推薦閱讀：最新單曲〈404 (New Era)〉逆襲成功！KiiiKiii 終於迎來了第一次職涯高峰！



在之前在 K-Pop 歌曲中當然也有因為口白而受到關注的例子，不過像是〈RUDE!〉這樣因為口白而帶起了整首歌，還真的算是不常見呢，一般都是擁有一定知名度後才出現這樣的情形，因此當初發現這個現象時也令我嘖嘖稱奇。不過說實話，Hearts2Hearts 的作品一直讓我覺得很不錯，但就是似乎始終沒有獲得太廣大的關注，像是〈RUDE!〉雖然因為英文的口白獲得討論度，但其實在旋律、歌聲部分也有非常成熟的水準，所以不管什麼原因，這樣的歌曲能夠有一個點而被帶起真的是太好了。


「You know what he said to me? (What?)

He was like, "You're so rude."

And I was like, "Boy, does it look like I could care?

I couldn't even care less.」


就是這樣簡單、青春女孩的口白讓這首〈RUDE!〉爆紅，實際上聽起來是很有美國「mean girl」語氣的一段話，但卻非常地符合歌曲將粗魯轉化為自信表現的概念，同時由擁有加拿大國籍身份的成員 STELLA 來呈現也很恰到好處，帶著 House 風格的歡快歌曲，加進了這樣鼓舞人心的詮釋，確實讓整首歌都很有活力，並且了解了歌曲概念後也會讓人想要一聽再聽。


via Hearts2Hearts' Instagram
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K-Pop 團體的 MV 自然是下了成本的，這是〈RUDE!〉的 MV 讓我最初有點看不太懂，不過大致上能夠看得出他們想要表達出，那份自己不會再因為受到外界批評而影響內在的中心意涵，最明顯的就是出現在影片裡有關於社群媒體的一切焦慮，只要將這些關注都轉化成自己信心的動力那邊就不需要再懼怕什麼了。儘管我自己覺得不是第一遍就能完成抓到他們所以想表達的，但多看幾遍這部 MV 也無妨，因為除了內在含義之外，這也是部蠻有觀賞性的影片，對我來說是很不錯的。


在發現了 Hearts2Hearts 的這首〈RUDE!〉聲勢水漲船高後，公司SM Entertainment也乘勝追擊推出了日文版本以及另外兩個混音版本，但目前當然還是原始版本最受歡迎，不過必須說大型公司就是比較會有宣傳上的這種操作，對於很需要大眾討論度的 K-Pop 團體來說，這無疑是很有利的舉措，就來看看之後這首歌還會不會有什麼其他的突破？又或者是 Hearts2Hearts 會不會很快就有下一首熱門單曲呢？我個人是十分地期待啊！


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🎧〈RUDE!〉官方收聽連結：hearts2hearts.lnk.to/RUDE


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睿忒

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西洋流行音樂成癮。只要握緊筆，心就放開了。

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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2026-04-27 12:44 女子漾／編輯張念慈
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖

很多父母都希望，孩子不一定要大富大貴，但至少能健康長大、穩穩發展，擁有自己的成就與人生方向。而在生肖命理的說法中，有些生肖天生就自帶「爭氣體質」，不僅從小學習能力強，長大後在職場上也更容易脫穎而出，甚至成為家中的驕傲，讓父母真正感受到「養兒防老」的幸福感。

其中，屬兔、屬龍、屬蛇這3個生肖，常被認為是特別容易出現「高成就型子女」的代表。他們不只聰明、有責任感，更懂得感恩與回饋，往往能在成年後反過來照顧父母，讓一家人的生活越來越穩定。

文章目錄

編輯推薦

從小優秀孩子1：生肖兔

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

屬兔的孩子，通常給人一種安靜乖巧、懂事貼心的印象。他們從小就展現出不錯的學習能力，尤其在理解力與觀察力方面相當突出，不需要父母過度催促，也能自動自發完成自己的目標。

這類孩子不一定是最愛出風頭的類型，但往往是老師眼中的穩定型優等生。不論是課業、才藝還是人際相處，都能拿捏得恰到好處。長大進入職場後，屬兔的人也因為細膩、可靠、做事周全，常常成為主管最信任的對象。

更重要的是，他們非常重視家庭。即使工作再忙，也不會忘記照顧父母的需求，屬於那種「嘴巴不一定很甜，但行動很實際」的孝順型子女。

從小優秀孩子2：生肖龍

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬龍的孩子，自帶一種讓人無法忽視的氣場。從小就有很強的主見與企圖心，不甘於平凡，也總希望自己能做到最好。這種個性讓他們在求學階段就很容易脫穎而出，不論是成績、比賽還是團體活動，都有機會成為核心人物。

他們具備天生的領導能力與決策力，面對挑戰不容易退縮，反而越挫越勇。這樣的特質，也讓屬龍的人在職場上更容易快速晉升，甚至有機會自己創業、開創事業版圖。

對父母來說，屬龍的孩子雖然小時候可能比較有個性、不太好管，但長大後往往最有能力扛起家庭責任。不只是經濟上的支持，更是一種讓父母感到安心的存在。

從小優秀孩子3：生肖蛇

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬蛇的孩子，通常屬於「安靜型實力派」。他們不愛張揚，但內心非常清楚自己想要什麼，也有極強的執行力。一旦設定目標，就會默默努力，不輕易放棄。

從小他們就對知識有很強的好奇心，喜歡鑽研細節，也很懂得獨立思考。這樣的特質讓他們在學業上常常有不錯的表現，尤其適合需要專業度高、耐心強的領域。

進入社會後，屬蛇的人憑藉敏銳的判斷力與穩定的抗壓能力，往往能在競爭激烈的環境中站穩腳步。他們不一定高調成功，卻常常是最能真正累積實力與財富的人。

而且屬蛇的人很懂得感恩，尤其對父母的付出記得很深。等到自己有能力後，也最願意默默回報家庭，讓父母過上更安心的生活。

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2026必追黑馬陸劇《蜜語紀》！EP1~EP38劇情大綱整理，朱珠逆襲直戳人心太好嗑

2026必追黑馬陸劇《蜜語紀》！EP1~EP38劇情大綱整理，朱珠逆襲直戳人心太好嗑

2026-04-27 11:50 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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女孩們最近是不是又陷入劇荒了呢？快把這部近期討論度直接拉滿的《蜜語紀》加入片單！由不老男神鍾漢良與氣質女神朱珠領銜主演的現代職場愛情劇《蜜語紀》，自開播以來可以說是直接霸佔了各大熱搜榜。這部劇完全不走傻白甜的無腦灑糖路線，反而以超寫實的「熟齡戀愛」與「女性逆襲」直戳人心，絕對是今年不容錯過的黑馬神劇！

圖片來源：官方 微博
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劇情介紹：從豪門棄婦到金牌銷售的華麗蛻變

《蜜語紀》改編自紅九的同名爆款小說。女主角許蜜語（朱珠飾）原本是個人人稱羨的豪門全職太太，每天過著看似光鮮亮麗的生活，卻在結婚十週年紀念日當天，殘酷地撞見丈夫出軌。那一刻，她終於看清了自己在婚姻裡的委曲求全與迷失。令人大呼過癮的是，她沒有選擇忍氣吞聲，而是果斷斬斷爛桃花、淨身出戶，讓自己的人生瞬間歸零重啟。

圖片來源：官方 微博
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為了在社會上生存，她走進五星級的「浦榮飯店」，放下身段從最底層的客房保潔員開始做起。而男主角紀封（鍾漢良飾）則是位要求極致完美、冷靜理智的飯店新任總經理。兩人在飯店職場中相遇，從最初的階級對立、互相看不順眼，到後來成為並肩作戰的職場戰友。許蜜語憑藉著不服輸的韌性，一路過關斬將，逆襲成為金牌銷售菁英；兩人在整頓飯店危機的過程中，也發展出一段克制卻深沉的成人系戀愛。

為何引發話題？這 3 大亮點讓全網共鳴度爆表！

1.拒絕戀愛腦，主打寫實「成人世界的情感拉扯」

這部劇一開局就是婚姻破裂，直接撕掉愛情的夢幻濾鏡！鍾漢良與朱珠飾演的熟齡 CP，完美展現了成年人理智與感性交織的戀愛觀。他們之間沒有年輕時「非你不可」的盲目衝動，更多的是在低谷中看見對方的專業與掙扎。從互相防備、試探到彼此支撐，這種「適不適合」大於「單純喜歡」的現實評估，讓許多經歷過社會歷練的觀眾直呼代入感超級強烈。

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2.大女主逆襲不靠男主，底層爬起爽度破表

被網友譽為「離婚女性重啟教科書」的《蜜語紀》，真實刻畫了女性離婚後重返職場的偏見與壓力。最讓人看得痛快的是，許蜜語的成功完全沒有開外掛，也沒有靠霸總男主角「神救援」。她的每一次升職、每一張訂單，都是自己咬緊牙關拼回來的，將現代女性不依附他人的強大韌性展現得淋漓盡致。

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3.句句扎心的「人間清醒毒雞湯」

隨著劇情推進，劇中爆出了超多直戳人心的台詞！像是「二十歲的愛情是衝動，四十歲的愛情是奢侈品」，還有「真正的逆襲，不是打敗誰，是重新成為自己」。這些帶著現實冷感卻又無比清醒的金句，在各大社群平台上被瘋狂轉發，截圖率高得驚人，成功引爆一波波的話題熱潮。

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///以下有雷///

《蜜語紀》全 38 集劇情大綱整理

第 1-10 集：婚姻碎裂，跌入谷底的重生

開篇節奏毫不拖泥帶水！許蜜語在結婚紀念日撞破丈夫外遇，果斷離婚。為了維持生計，她褪下華服換上制服，成為飯店最基層的保潔員。這段期間她嚐盡了職場的人情冷暖，同時也與空降的冷面總經理紀封結下不解之緣，兩人初期充滿了階級與價值觀的強烈碰撞。

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第 11-20 集：職場打怪，展露鋒芒的進擊

蜜語不再隱藏實力，過去作為全職太太積累的高情商與處事圓融被徹底激發，她轉戰銷售部，面對職場的明爭暗鬥與強勢同事的刁難，她靠著過人的機智化解危機，業績直線上升，並逐漸引起紀封的關注與賞識。

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第 21-30 集：勢均力敵，熟齡 CP 的極致拉扯

男女主角的感情線正式進入白熱化階段！紀封在飯店的重重危機中看見了蜜語的不可取代性，兩人從上下級變成了互相扶持的靈魂伴侶。沒有粉紅泡泡的無腦戀愛，只有成年人之間小心翼翼的試探與克制的心動，加上飯店內部的權力鬥爭，劇情又爽又充滿極致張力。

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第 31-38 集（大結局）：破繭成蝶，愛情與事業的雙贏

迎向最終高潮，蜜語不僅成功登頂成為飯店的銷售天花板，更與紀封聯手帶領飯店走出營運低谷、成為城市新地標。而在感情上，她不再將幸福寄託於婚姻或任何人，而是以「完整且獨立的自己」與紀封並肩同行，迎來屬於大人們最圓滿且舒服的結局。

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