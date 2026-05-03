當真相成為愛情的餘燼，《抓馬戀人》那場名為「理解」的殘酷審判

2026-05-03 20:31 六六 LiuLiu

由克里斯托弗·博格利（Kristoffer Borgli）執導的新作《抓馬戀人》（The Drama），起初像是一部唯美的都市愛情片。查理（羅伯·派汀森 飾）與艾瑪（千黛亞 飾）在獨立書店相遇、在雨中漫步、對靈魂伴侶深信不疑的典型文藝愛侶。

然而，一場看似無傷大雅的友人聚會，以及一場名為「壞事真心話」的惡趣味遊戲，卻像是一記沉悶的重錘，敲碎了多年來看似幸福的畫面。

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瑞秋的憤怒：被社會創傷重擊的導火線


如果說查理與艾瑪是這段關係的受害者，那麼友人瑞秋（Rachel）無疑是這場災難的引爆點。

電影中，當艾瑪在遊戲中半自白地揭露了自己過去某段與校園暴力有關的陰暗往事時，瑞秋的反是完全的崩潰與狂怒。身為受害者親戚的他，這份憤怒完全可以理解，尤其在一個校園槍擊案頻發、集體創傷未癒的國度，更顯得極其沉重且完全可以理解。

圖／采昌國際多媒體提供
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瑞秋的憤怒，不僅是對艾瑪個人道德的質疑，更是對「惡」的零容忍。她代表了某種絕對正義的審判眼光，更如同一把冰冷的手術刀，殘酷地切開了查理與艾瑪之間原本安定的關係。當她咆哮著指責艾瑪的「邪惡」時，她其實是在逼迫查理表態：如果你深愛的人，靈魂深處住著一頭曾經噬人的野獸，你是否還能與她共枕？

「理解」作為一種武器：查理的心理崩潰


然而，電影最精彩（也最令人心驚）的部分，不在於艾瑪做了什麼，而在於查理如何「處理」這件事。

隨著名聲優雅的靈魂伴侶關係開始崩塌，查理展現出了一種極其現代且虛偽的病態。他沒有選擇憤怒地離開，也沒有選擇無條件的包容。相反，他陷入了一種近乎瘋狂的「解構欲」。他不斷地挖掘、盤問、追蹤，試圖為艾瑪的行為定義出一個明確的「原因」。

他告訴自己，他這麼做是為了「理解」她。但實際上，這種假借理解之名的審判，反而比真相本身更令人感到寒心。

圖／采昌國際多媒體提供
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查理試圖透過定義艾瑪的惡，來重新掌控這段脫軌的關係。這可以用心理學的防衛機制來解釋——當我們無法面對混亂的現實時，我們就試圖將對方標籤化、病理化。不過，他在片中就像是一個拿著放大鏡的法官，不斷在艾瑪的過去裡翻找垃圾，試圖證明「她是有病的」或是「她是有苦衷的」。

因為唯有得出一個結論，他才能心安理得地繼續這段關係，或是理直氣壯地毀掉它。

說實話，這種「試圖透過分析來消除恐懼」的行為，其實是對愛情的二次傷害。當靈魂伴侶真的被赤裸裸地掀開，露出了最醜惡、最見不得光的內核時，所謂的包容，往往只是一場自欺欺人的表演。

婚禮亂鬥：失控的儀式與情感的噴發

電影的高潮發生在那場預定的婚禮上。這場戲的處理方式，讓人不由得聯想起《左撇子女孩》的壽宴中，那些壓抑到極點後的集體癲狂。

圖／采昌國際多媒體提供
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我原本以為婚禮會用神聖、和諧的色彩，來掩蓋一切裂痕的最終儀式。不過在《抓馬戀人》中，婚禮變成了一場「集體卸妝」，所有埋在心底、暗潮洶湧的質疑、鄙夷與恐懼，在一連串的誤會之下，終於傾瀉而出。

那一幕失控到極致的亂鬥，是全片情感張力的頂峰。查理在台上那段原本感人的致詞，演變成了對艾瑪最惡毒的公開處刑；賓客們的竊竊私語變成了尖叫與推搡。導演博格利精準地捕捉到了那種「文明面具碎裂」的瞬間，這場婚禮不再是愛情的見證。有些東西一旦被看見，就永遠無法再假裝不存在。

愛情的原型，或許是「有選擇的遺忘」

當所有的「抓馬」消散，當所有圍觀的群眾離去，畫面最終回到了查理與艾瑪的對視。

一切曲終人散，兩人走出婚禮外，我們才猛然發覺：愛情的原型，或許從來不需要那些驚心動魄的試煉，更不需要深入骨髓的剖析。電影的結尾留下了一個令人心碎的懸念：在見識過彼此最不堪的一面後，白頭偕老是否還具備神聖性？

圖／采昌國際多媒體提供
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或許，真正的愛，僅僅只需要一場甜蜜、單純且「願意遺忘過去」的相處。那種願意在明知對方不完美的情況下，依然選擇閉上雙眼、牽起對方雙手的盲目，才是愛情在廢墟中唯一能開出的花朵。

同時，《抓馬戀人》也殘酷地提醒著每一對自詡為「靈魂伴侶」的人：在追求真相的道路上，請務必小心，因為你挖出的可能不是寶藏，而是足以埋葬你們所有未來的灰燼。

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六六 LiuLiu

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影評、台日劇評、人物專訪、專題趨勢觀察

#A24 #千黛亞 #抓馬戀人 #電影推薦 #羅伯派汀森

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

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加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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2026-04-22 11:55 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證　網揪3細節：真情侶才避嫌。圖片來源：官方微博
《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證　網揪3細節：真情侶才避嫌。圖片來源：官方微博

逐玉》慶功宴上，張凌赫田曦薇刻意保持距離、笑容格外含蓄，這番「裝不熟」的表現反而讓網友直呼：「真情侶才要避嫌！」加上網友整理出的 3 大熱戀證據瘋傳，兩人的 CP 討論熱度不降反升。

圖片來源：官方微博
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張凌赫、田曦薇慶功宴裝不熟？

圖片來源：iQIYI愛奇藝
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《逐玉》創下 36 億播放量的驚人成績，男女主角張凌赫與田曦薇也因此成為話題焦點。就在劇組舉辦慶功宴的當晚，兩人卻在現場刻意保持距離、連拍照笑容都格外含蓄，這番「裝不熟」的表現反而讓網友直呼：「真情侶才要避嫌！」《逐玉》的幕後故事其實比劇情更精彩。

2024 年 8 月，劇組原本選定張凌赫出演男主角，但他嫌劇本普通而婉拒；田曦薇當時也傳出將接演《風月不相關》，兩人幾乎無緣合作。沒想到田曦薇後來辭演轉而接下《逐玉》，張凌赫得知消息後竟火速點頭加入，讓外界紛紛猜測他根本是衝著田曦薇而來。

拍攝期間，兩人經紀人不和導致黑料不斷流出，讓《逐玉》開播前幾乎不被看好。然而劇集一播出便成爆款，導演也透露，第一場吻戲原以為兩人會害羞，張凌赫卻直接說「我們很熟了！」，默契之深讓全劇組驚訝。

圖片來源：官方微博
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網友整理出的 3 大熱戀證據在社群上瘋傳。其一，張凌赫與其他女演員合作時坐姿端正、保持距離，唯獨面對田曦薇時總是側身靠近，肢體語言明顯不同；其二，兩人直播時張凌赫看向田曦薇的眼神格外寵溺，被形容「宛如情侶般炙熱」；其三，田曦薇上節目時被主持人李雪琴爆料，私下頻繁詢問感情相關問題，讓現場笑翻。三點加在一起，讓不少粉絲直呼「 CP 感根本是真實的」。慶功宴上兩人刻意疏遠的互動截圖已在微博大量流傳，反而讓相關話題在各大平台持續發酵。

延伸閱讀：鄧凱、孔雪兒缺席《逐玉》慶功宴遭疑排擠！真相曝光網友大讚：「根本是最強演員！」

【本文為JUSKY街星授權提供】

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#逐玉 #張凌赫 #田曦薇

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生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母

生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母

2026-04-27 12:44 女子漾／編輯張念慈
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖

很多父母都希望，孩子不一定要大富大貴，但至少能健康長大、穩穩發展，擁有自己的成就與人生方向。而在生肖命理的說法中，有些生肖天生就自帶「爭氣體質」，不僅從小學習能力強，長大後在職場上也更容易脫穎而出，甚至成為家中的驕傲，讓父母真正感受到「養兒防老」的幸福感。

其中，屬兔、屬龍、屬蛇這3個生肖，常被認為是特別容易出現「高成就型子女」的代表。他們不只聰明、有責任感，更懂得感恩與回饋，往往能在成年後反過來照顧父母，讓一家人的生活越來越穩定。

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從小優秀孩子1：生肖兔

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

屬兔的孩子，通常給人一種安靜乖巧、懂事貼心的印象。他們從小就展現出不錯的學習能力，尤其在理解力與觀察力方面相當突出，不需要父母過度催促，也能自動自發完成自己的目標。

這類孩子不一定是最愛出風頭的類型，但往往是老師眼中的穩定型優等生。不論是課業、才藝還是人際相處，都能拿捏得恰到好處。長大進入職場後，屬兔的人也因為細膩、可靠、做事周全，常常成為主管最信任的對象。

更重要的是，他們非常重視家庭。即使工作再忙，也不會忘記照顧父母的需求，屬於那種「嘴巴不一定很甜，但行動很實際」的孝順型子女。

從小優秀孩子2：生肖龍

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬龍的孩子，自帶一種讓人無法忽視的氣場。從小就有很強的主見與企圖心，不甘於平凡，也總希望自己能做到最好。這種個性讓他們在求學階段就很容易脫穎而出，不論是成績、比賽還是團體活動，都有機會成為核心人物。

他們具備天生的領導能力與決策力，面對挑戰不容易退縮，反而越挫越勇。這樣的特質，也讓屬龍的人在職場上更容易快速晉升，甚至有機會自己創業、開創事業版圖。

對父母來說，屬龍的孩子雖然小時候可能比較有個性、不太好管，但長大後往往最有能力扛起家庭責任。不只是經濟上的支持，更是一種讓父母感到安心的存在。

從小優秀孩子3：生肖蛇

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬蛇的孩子，通常屬於「安靜型實力派」。他們不愛張揚，但內心非常清楚自己想要什麼，也有極強的執行力。一旦設定目標，就會默默努力，不輕易放棄。

從小他們就對知識有很強的好奇心，喜歡鑽研細節，也很懂得獨立思考。這樣的特質讓他們在學業上常常有不錯的表現，尤其適合需要專業度高、耐心強的領域。

進入社會後，屬蛇的人憑藉敏銳的判斷力與穩定的抗壓能力，往往能在競爭激烈的環境中站穩腳步。他們不一定高調成功，卻常常是最能真正累積實力與財富的人。

而且屬蛇的人很懂得感恩，尤其對父母的付出記得很深。等到自己有能力後，也最願意默默回報家庭，讓父母過上更安心的生活。

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六六 LiuLiu 2026.05.03 16
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#薄荷糖 #電影 #重映 #韓國

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.03 79
酒吧媽媽桑選市長？黑木華《銀河的一票》太敢拍 23歲柏林影后到「庶民系女王」為何越來越紅？

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#銀河的一票 #黑木華 #日劇

女子漾／編輯張念慈 2026.05.03 70
Karen 大安區靜巷生活散步｜青田街與永康街之間，我遇見一棟叫「山川不白」的建築

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#台北 #藝人大小事 #好物推薦

跟著KarenW.品味人生 2026.05.03 28
【開箱】JHT NeckRelax 頸椎鬆揉暖枕好用嗎？3C族必備的小資按摩神器Karen 心得分享

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#好物推薦

跟著KarenW.品味人生 2026.05.03 20
5/4天赦日開運指南：最近總覺得卡關？把握3件事替自己重開機

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#開運 #天赦日

谷帥臻 2026.05.03 95
當烤肉不只是烤肉【肉慾少年】一場有調酒、有音樂、有魔術的沉浸式派對體驗【客製化派對】

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#烤肉 #時尚派對 #好物推薦 #美食

～17七公主的小天地～ 2026.05.03 14
女主外男主內撐得住嗎？《佐藤妻夫物語》6亮點：現代婚姻最殘酷崩壞 不是不愛了是不知道怎麼愛了

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#佐藤妻夫物語 #日劇

女子漾／編輯張念慈 2026.05.03 66
【追劇】「顛倒世界」歷險重啟 這次「入門版」動畫似乎更適合青少年—《怪奇物語：1985故事集》

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#動畫 #美國 #怪奇物語 #Netflix #戲劇推薦

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.05.03 17
51歲攜《蜜語紀》重返霸總賽道！盤點鍾漢良6大熟齡現偶劇，《亦舞之城》橫跨12年愛戀口碑炸裂！

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#鍾漢良 #陸劇 #凍齡 #熟男 #蜜語紀 #亦舞之城 #何以笙蕭默 #中年偶像劇 #熟齡偶像劇 #不老男神

女子漾／編輯Wendi 2026.05.03 272
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