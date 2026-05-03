Karen 大安區靜巷生活散步｜青田街與永康街之間，我遇見一棟叫「山川不白」的建築

2026-05-03 15:39 跟著KarenW.品味人生

有些地方，其實不是某一天突然喜歡上的。

而是走著走著，就變成生活的一部分。

我和台北大安區的關係，大概就是這樣。

有時候只是剛好經過青田街。

午後的光線落在樹葉上，整條街的影子都變得很慢。

那種時候，其實也沒有什麼特別的事要做。

就是走一走，看看街道，偶爾停下來拍一張照片。

有時候則是在溫州街找一間咖啡廳坐著。

本來只是想喝杯咖啡。

結果筆電打開沒多久，就開始看窗外發呆。

然後一坐就是一整個下午。

（真的很容易發生這種事🤣）

晚上如果剛好肚子餓，就會往永康街走。

那一帶的餐廳其實很有意思。

你會看到很多不同國家的料理，也會看到很多人很認真地在生活。

那種氣氛有一點像：大家都在忙，但也沒有很急。

再往裡面走一點，就是青田街日式宿舍群。

老屋、木窗、還有那些幾十年的大樹。

有時候走在那裡，會突然有一種很奇妙的感覺。

好像台北忽然慢了一點。

而龍安國小、龍安國小附幼附近，則是另一種聲音。

傍晚的時候，會聽到孩子放學的聲音。

腳踏車經過的聲音。

還有住戶站在門口聊天的聲音。

那些聲音其實很普通。

但不知道為什麼，每次聽到都會覺得：這就是生活。

大安區最迷人的地方，其實不是繁華ㄛ

很多人提到大安區，第一個想到的都是「精華地段」。

但如果真的常在這一帶活動，就會慢慢發現一件事。

大安區最迷人的地方，其實不是熱鬧。

而是一種很難複製的平衡。

青田街那一帶，保留了很深的歷史紋理。

日式宿舍群留下了城市很早期的生活樣子。

溫州街與永康街，則有另一種氣質。

餐廳、咖啡館、書店，還有很多人帶著書坐在窗邊。

有時候走進咖啡館，你會看到有人在寫東西，也有人只是安靜地看書。

整個生活圈其實同時存在三種東西：

綠意

學養

還有一點點藝文氣質。

在台北這樣的城市裡，這種平衡其實很少見。

所以很多人喜歡大安區，並不是因為它熱鬧。

而是因為它有一種很安靜的生活密度。

那天經過和平東路二段18巷，我停了一下⋯

其實我平常就很常在這附近活動。

有時候來運動，有時候來吃飯，有時候只是散步。

和平東路、辛亥路、建國南路、新生南路圍起來的這一圈，其實是一個很成熟的生活區域。

也因為成熟，很多街廓其實已經很久沒有新的住宅出現。

所以那天經過和平東路二段18巷時，我其實只是很普通地走過去。

直到我看到那棟建築。

那時候它剛好正在落架。

工地的鷹架已經拆得差不多了，建築的立面第一次完整露出來。

在一整排老街廓之間，它其實沒有很張揚。

但就是會讓人多看一眼。

那種感覺就是：

你本來只是路過，但還是忍不住停下來看一眼。

後來我才知道，那棟建築的名字叫做：

山川不白

有些建築的氣質，其實第一眼就感覺得到！

第一次聽到「山川不白」這個名字時，我其實愣了一下。

因為它不像一般建案會取的名字。

但後來越想越覺得有意思。

如果把這四個字慢慢拆開來看：

山川

好像在說時間、地景，還有某種穩定感。

不白

則有一點不喧嘩、不張揚的意味。

那天站在巷子裡看著這棟建築，其實會發現它的立面比例很克制，沒有太多裝飾。

線條之間的關係很安靜，在老街廓之間，反而顯得很自然。

我感覺到她的存在不是想改變這條街，而是試著和這條街一起存在。

再加上巷子裡其實有不少老樹，建築在樹影之間，看起來就多了一點留白。

那種留白，其實很大安。

有些建築，不會讓人衝動

有些建案會讓人很興奮。

但有些建築不一樣。

它不會讓人衝動。

反而會讓人產生一個很單純的念頭：

「我有點想進去看看。」

想看看它怎麼理解這個城市。

想看看它怎麼把大安區的生活感，放進空間裡。

所以後來我也打電話預約了參觀。

其實沒有什麼很複雜的理由。

只是單純覺得，如果一棟建築可以出現在這樣的街區，那它的空間裡，或許也藏著某種對生活的理解。

如果你也熟悉這一帶的生活，

如果你也曾經在青田街散步，

也喜歡永康街的小餐廳，

也曾經在溫州街咖啡館坐一整個下午⋯

那或許會懂我說的那種感覺！

有些地方，不只是地段。

而是一種生活的氣味。

最近經過和平東路二段18巷時，我都會多看一眼那棟叫做 「山川不白」 的建築。

如果你剛好也熟悉這一帶。

或許有一天散步的時候，也可以自己去看看。

我自己其實也有一點期待。

想知道，最終當真正走進那個空間的時候，它會怎麼說這個城市的故事。

目前 「山川不白」已開放預約參觀。

如果你也喜歡大安區這種慢慢生活的節奏，或許可以找一天，自己去看看。

有些地方，其實不是第一眼就決定的

而是走過幾次之後，才慢慢理解的。

在台北市中心這樣的核心地段，「山川不白」其實很難用單一標準去定義它。

它不只是位置好，而是被真正的城市資源包圍著；

步行約350米即達大安森林公園與台大校園，

日常動線緊鄰和平東路、新生南路、建國南路、辛亥路，

生活、學區與城市節奏，在這裡自然交會。

而當地段已經足夠稀有，建築本身，就更顯得關鍵。

「山川不白」選擇回歸居住本質

一層兩戶的純粹配置，大幅提升隱私性與居住尺度，在市中心依然保有一種難得的從容與安定感。

更值得一提的是，在台北市中心極為稀缺的「平面坡道停車場」

讓日常進出不再是壓力，而是一種流暢且直覺的生活節奏。

「山川不白」所呈現的，不是張揚的奢華，而是一種需要時間理解的深度。

▪️案名：山川不白（即將落成）

坪數：51-56 坪（3 房、雙拼寬邸）

電話：02-2362-1188

接待中心地址：大安區和平東路二段 18-9 號

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

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天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
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金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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2026-04-22 11:55 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證　網揪3細節：真情侶才避嫌。圖片來源：官方微博
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逐玉》慶功宴上，張凌赫田曦薇刻意保持距離、笑容格外含蓄，這番「裝不熟」的表現反而讓網友直呼：「真情侶才要避嫌！」加上網友整理出的 3 大熱戀證據瘋傳，兩人的 CP 討論熱度不降反升。

圖片來源：官方微博
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張凌赫、田曦薇慶功宴裝不熟？

圖片來源：iQIYI愛奇藝
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《逐玉》創下 36 億播放量的驚人成績，男女主角張凌赫與田曦薇也因此成為話題焦點。就在劇組舉辦慶功宴的當晚，兩人卻在現場刻意保持距離、連拍照笑容都格外含蓄，這番「裝不熟」的表現反而讓網友直呼：「真情侶才要避嫌！」《逐玉》的幕後故事其實比劇情更精彩。

2024 年 8 月，劇組原本選定張凌赫出演男主角，但他嫌劇本普通而婉拒；田曦薇當時也傳出將接演《風月不相關》，兩人幾乎無緣合作。沒想到田曦薇後來辭演轉而接下《逐玉》，張凌赫得知消息後竟火速點頭加入，讓外界紛紛猜測他根本是衝著田曦薇而來。

拍攝期間，兩人經紀人不和導致黑料不斷流出，讓《逐玉》開播前幾乎不被看好。然而劇集一播出便成爆款，導演也透露，第一場吻戲原以為兩人會害羞，張凌赫卻直接說「我們很熟了！」，默契之深讓全劇組驚訝。

圖片來源：官方微博
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網友整理出的 3 大熱戀證據在社群上瘋傳。其一，張凌赫與其他女演員合作時坐姿端正、保持距離，唯獨面對田曦薇時總是側身靠近，肢體語言明顯不同；其二，兩人直播時張凌赫看向田曦薇的眼神格外寵溺，被形容「宛如情侶般炙熱」；其三，田曦薇上節目時被主持人李雪琴爆料，私下頻繁詢問感情相關問題，讓現場笑翻。三點加在一起，讓不少粉絲直呼「 CP 感根本是真實的」。慶功宴上兩人刻意疏遠的互動截圖已在微博大量流傳，反而讓相關話題在各大平台持續發酵。

延伸閱讀：鄧凱、孔雪兒缺席《逐玉》慶功宴遭疑排擠！真相曝光網友大讚：「根本是最強演員！」

【本文為JUSKY街星授權提供】

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生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母

生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母

2026-04-27 12:44 女子漾／編輯張念慈
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖
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很多父母都希望，孩子不一定要大富大貴，但至少能健康長大、穩穩發展，擁有自己的成就與人生方向。而在生肖命理的說法中，有些生肖天生就自帶「爭氣體質」，不僅從小學習能力強，長大後在職場上也更容易脫穎而出，甚至成為家中的驕傲，讓父母真正感受到「養兒防老」的幸福感。

其中，屬兔、屬龍、屬蛇這3個生肖，常被認為是特別容易出現「高成就型子女」的代表。他們不只聰明、有責任感，更懂得感恩與回饋，往往能在成年後反過來照顧父母，讓一家人的生活越來越穩定。

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從小優秀孩子1：生肖兔

圖片來源：tvN drama
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屬兔的孩子，通常給人一種安靜乖巧、懂事貼心的印象。他們從小就展現出不錯的學習能力，尤其在理解力與觀察力方面相當突出，不需要父母過度催促，也能自動自發完成自己的目標。

這類孩子不一定是最愛出風頭的類型，但往往是老師眼中的穩定型優等生。不論是課業、才藝還是人際相處，都能拿捏得恰到好處。長大進入職場後，屬兔的人也因為細膩、可靠、做事周全，常常成為主管最信任的對象。

更重要的是，他們非常重視家庭。即使工作再忙，也不會忘記照顧父母的需求，屬於那種「嘴巴不一定很甜，但行動很實際」的孝順型子女。

從小優秀孩子2：生肖龍

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬龍的孩子，自帶一種讓人無法忽視的氣場。從小就有很強的主見與企圖心，不甘於平凡，也總希望自己能做到最好。這種個性讓他們在求學階段就很容易脫穎而出，不論是成績、比賽還是團體活動，都有機會成為核心人物。

他們具備天生的領導能力與決策力，面對挑戰不容易退縮，反而越挫越勇。這樣的特質，也讓屬龍的人在職場上更容易快速晉升，甚至有機會自己創業、開創事業版圖。

對父母來說，屬龍的孩子雖然小時候可能比較有個性、不太好管，但長大後往往最有能力扛起家庭責任。不只是經濟上的支持，更是一種讓父母感到安心的存在。

從小優秀孩子3：生肖蛇

圖片來源：MBC
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屬蛇的孩子，通常屬於「安靜型實力派」。他們不愛張揚，但內心非常清楚自己想要什麼，也有極強的執行力。一旦設定目標，就會默默努力，不輕易放棄。

從小他們就對知識有很強的好奇心，喜歡鑽研細節，也很懂得獨立思考。這樣的特質讓他們在學業上常常有不錯的表現，尤其適合需要專業度高、耐心強的領域。

進入社會後，屬蛇的人憑藉敏銳的判斷力與穩定的抗壓能力，往往能在競爭激烈的環境中站穩腳步。他們不一定高調成功，卻常常是最能真正累積實力與財富的人。

而且屬蛇的人很懂得感恩，尤其對父母的付出記得很深。等到自己有能力後，也最願意默默回報家庭，讓父母過上更安心的生活。

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