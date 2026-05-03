Karen 大安區靜巷生活散步｜青田街與永康街之間，我遇見一棟叫「山川不白」的建築

有些地方，其實不是某一天突然喜歡上的。

而是走著走著，就變成生活的一部分。

我和台北大安區的關係，大概就是這樣。

有時候只是剛好經過青田街。

午後的光線落在樹葉上，整條街的影子都變得很慢。

那種時候，其實也沒有什麼特別的事要做。

就是走一走，看看街道，偶爾停下來拍一張照片。

有時候則是在溫州街找一間咖啡廳坐著。

本來只是想喝杯咖啡。

結果筆電打開沒多久，就開始看窗外發呆。

然後一坐就是一整個下午。

（真的很容易發生這種事🤣）

晚上如果剛好肚子餓，就會往永康街走。

那一帶的餐廳其實很有意思。

你會看到很多不同國家的料理，也會看到很多人很認真地在生活。

那種氣氛有一點像：大家都在忙，但也沒有很急。

再往裡面走一點，就是青田街日式宿舍群。

老屋、木窗、還有那些幾十年的大樹。

有時候走在那裡，會突然有一種很奇妙的感覺。

好像台北忽然慢了一點。

而龍安國小、龍安國小附幼附近，則是另一種聲音。

傍晚的時候，會聽到孩子放學的聲音。

腳踏車經過的聲音。

還有住戶站在門口聊天的聲音。

那些聲音其實很普通。

但不知道為什麼，每次聽到都會覺得：這就是生活。

大安區最迷人的地方，其實不是繁華ㄛ

很多人提到大安區，第一個想到的都是「精華地段」。

但如果真的常在這一帶活動，就會慢慢發現一件事。

大安區最迷人的地方，其實不是熱鬧。

而是一種很難複製的平衡。

青田街那一帶，保留了很深的歷史紋理。

日式宿舍群留下了城市很早期的生活樣子。

溫州街與永康街，則有另一種氣質。

餐廳、咖啡館、書店，還有很多人帶著書坐在窗邊。

有時候走進咖啡館，你會看到有人在寫東西，也有人只是安靜地看書。

整個生活圈其實同時存在三種東西：

綠意

學養

還有一點點藝文氣質。

在台北這樣的城市裡，這種平衡其實很少見。

所以很多人喜歡大安區，並不是因為它熱鬧。

而是因為它有一種很安靜的生活密度。

那天經過和平東路二段18巷，我停了一下⋯

其實我平常就很常在這附近活動。

有時候來運動，有時候來吃飯，有時候只是散步。

和平東路、辛亥路、建國南路、新生南路圍起來的這一圈，其實是一個很成熟的生活區域。

也因為成熟，很多街廓其實已經很久沒有新的住宅出現。

所以那天經過和平東路二段18巷時，我其實只是很普通地走過去。

直到我看到那棟建築。

那時候它剛好正在落架。

工地的鷹架已經拆得差不多了，建築的立面第一次完整露出來。

在一整排老街廓之間，它其實沒有很張揚。

但就是會讓人多看一眼。

那種感覺就是：

你本來只是路過，但還是忍不住停下來看一眼。

後來我才知道，那棟建築的名字叫做：

山川不白

有些建築的氣質，其實第一眼就感覺得到！

第一次聽到「山川不白」這個名字時，我其實愣了一下。

因為它不像一般建案會取的名字。

但後來越想越覺得有意思。

如果把這四個字慢慢拆開來看：

山川

好像在說時間、地景，還有某種穩定感。

不白

則有一點不喧嘩、不張揚的意味。

那天站在巷子裡看著這棟建築，其實會發現它的立面比例很克制，沒有太多裝飾。

線條之間的關係很安靜，在老街廓之間，反而顯得很自然。

我感覺到她的存在不是想改變這條街，而是試著和這條街一起存在。

再加上巷子裡其實有不少老樹，建築在樹影之間，看起來就多了一點留白。

那種留白，其實很大安。

有些建築，不會讓人衝動

有些建案會讓人很興奮。

但有些建築不一樣。

它不會讓人衝動。

反而會讓人產生一個很單純的念頭：

「我有點想進去看看。」

想看看它怎麼理解這個城市。

想看看它怎麼把大安區的生活感，放進空間裡。

所以後來我也打電話預約了參觀。

其實沒有什麼很複雜的理由。

只是單純覺得，如果一棟建築可以出現在這樣的街區，那它的空間裡，或許也藏著某種對生活的理解。

如果你也熟悉這一帶的生活，

如果你也曾經在青田街散步，

也喜歡永康街的小餐廳，

也曾經在溫州街咖啡館坐一整個下午⋯

那或許會懂我說的那種感覺！

有些地方，不只是地段。

而是一種生活的氣味。

最近經過和平東路二段18巷時，我都會多看一眼那棟叫做 「山川不白」 的建築。

如果你剛好也熟悉這一帶。

或許有一天散步的時候，也可以自己去看看。

我自己其實也有一點期待。

想知道，最終當真正走進那個空間的時候，它會怎麼說這個城市的故事。

目前 「山川不白」已開放預約參觀。

如果你也喜歡大安區這種慢慢生活的節奏，或許可以找一天，自己去看看。

有些地方，其實不是第一眼就決定的

而是走過幾次之後，才慢慢理解的。

在台北市中心這樣的核心地段，「山川不白」其實很難用單一標準去定義它。

它不只是位置好，而是被真正的城市資源包圍著；

步行約350米即達大安森林公園與台大校園，

日常動線緊鄰和平東路、新生南路、建國南路、辛亥路，

生活、學區與城市節奏，在這裡自然交會。

而當地段已經足夠稀有，建築本身，就更顯得關鍵。

「山川不白」選擇回歸居住本質

一層兩戶的純粹配置，大幅提升隱私性與居住尺度，在市中心依然保有一種難得的從容與安定感。

更值得一提的是，在台北市中心極為稀缺的「平面坡道停車場」

讓日常進出不再是壓力，而是一種流暢且直覺的生活節奏。

「山川不白」所呈現的，不是張揚的奢華，而是一種需要時間理解的深度。

▪️案名：山川不白（即將落成）

坪數：51-56 坪（3 房、雙拼寬邸）

電話：02-2362-1188

接待中心地址：大安區和平東路二段 18-9 號