2026-05-03 15:33 跟著KarenW.品味人生
【開箱】JHT NeckRelax 頸椎鬆揉暖枕好用嗎？3C族必備的小資按摩神器Karen 心得分享
最近真的很有感一件事就是
低頭滑手機＋長時間用電腦，脖子直接變石頭🫠
不是那種誇張說法，是那種
👉「轉頭會卡一下」
👉「躺著還在想工作」
👉「怎麼放都覺得脖子怪怪的」
（應該很多人懂我在說什麼吧🥲）
所以我就開始找一些「不用出門、又不會太貴」的小型按摩家電
最後入手了這顆
”JHT NeckRelax 頸椎鬆揉暖枕”
原本真的只是想說「試試看」，
結果…直接全家一起用（欸）
✨ 為什麼會選 JHT NeckRelax 頸椎鬆揉暖枕？
先說，我不是那種會亂買按摩產品的人
（之前踩雷過會怕😂）
但這顆吸引我的點很實際👇
✔ 體積小，不佔空間
✔ 看起來不像硬機器（很像枕頭）
✔ 有溫熱功能（這個超加分）
✔ 價格在小資可接受範圍
而且它主打
👉「擬真人手感揉捏」
我那時候就想：
真的假的？這種大小可以做到嗎？
🛏️ 開箱第一印象：比想像中更“舒服‘’
拿到的第一感覺是
👉「欸它真的很像一顆枕頭」
不是那種冷冰冰的按摩機器
而是外型偏柔軟、摸起來很親膚的材質
✔ 高密度枕芯
✔ 有包覆感但不會塌
✔ 躺上去是“被接住”的感覺
這點我蠻喜歡的，因為
有些按摩器一躺就很有壓迫感（會緊張）
但這顆是那種
👉「會願意躺著滑手機那種舒服」
💆♀️ 使用感受：真的有“在揉”的那種感覺
好，重點來了
實際用起來到底怎樣？
我第一次用的時候真的愣了一下
👉「欸…它真的在揉欸？！」
不是震動那種
是有方向、有節奏的那種揉捏感
✔ 6顆立體按摩頭
這個我覺得很有感
👉 不是單點按壓
👉 是整片區域一起動
會有一種
「整個肩頸被帶著鬆開的感覺」
（不是瞬間，是慢慢那種）
✔ 蝶形軌跡＋C型曲線
這個原本我看不懂
但實際用就懂了😂
👉 它不是直上直下
👉 是有弧度在跑
所以脖子的貼合度很高
不會有「按不到點」的空虛感
✔ 3段強度＋3段溫熱
我自己習慣這樣用👇
🟡 剛開始 → 低強度＋溫熱
🟠 中間 → 中強度
🔴 最後 → 高強度短時間
溫熱我真的要特別說
👉「很加分！！」
那種微微熱感，會讓整個人比較放鬆
尤其晚上用真的很有感（會想直接睡😴）
📱 我家都怎麼用
這顆現在幾乎都是這樣用👇
✔ 下班回家躺床滑手機
✔ 追劇的時候
✔ 睡前放鬆一下
有時候只是想「放空」
就會默默打開來用
👉 它不會讓你覺得很“正式”
👉 比較像一種生活習慣
💡 小資按摩家電值得入手嗎？
如果你跟我一樣👇
✔ 長時間用電腦 / 滑手機
✔ 偶爾覺得肩頸緊緊的
✔ 想找居家放鬆的小工具
✔ 又不想花大錢去外面按摩
那這種「小型按摩家電」其實蠻值得考慮
尤其是這種👇
👉 操作簡單
👉 不佔空間
👉 日常可以一直用
才比較不會買了生灰塵
不一定每天一定要用
但一用就會覺得「欸不錯欸」
⭐ JHT NeckRelax 頸椎鬆揉暖枕推薦嗎？
對小資族來說，是一個很剛好的入門選擇
✔ 價格相對親民
✔ 使用門檻低
✔ 舒適度有感
✔ 很適合日常放鬆
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