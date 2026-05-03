5/4天赦日開運指南：最近總覺得卡關？把握3件事替自己重開機

谷帥臻老師: 2026/5/4 天赦日祈福





文／谷帥臻 風水設計學博士

明明已經很努力，事情卻總是差臨門一腳；工作反覆受阻，貴人不顯、小人不斷；或是家中氣氛沉悶，連帶著人的心也跟著疲累。許多人遇到這種狀態，第一反應會以為只是自己運氣不好，但從風水設計的角度來看，有些不順，往往與居家環境、身心狀態與氣場停滯有關。

2026年5月4日，是擇日學中難得的「天赦日」。古書《天寶曆》記載：「天赦者，赦過宥罪之辰，百事遇禍反為福。」民俗上認為，天赦日適合祈福、懺悔、解除不順，也適合為自己與家庭重新整理能量。

今年5月4日之所以特別，是因為這一天為戊寅日，屬於春季天赦；隔日5月5日交立夏，正是春夏節氣轉換前的清理窗口；同時建除十二神逢「開日」，協紀辨方用事宜「解除」。若以民俗與風水角度來看，這一天很適合整理空間、安定心念，替自己打開新的轉機。

哪些人適合把握天赦日？

若近期有事業卡關、業績不順、貴人不顯、口舌是非纏身、情緒低落、感情婚姻反覆拉扯，或家中氣氛沉悶、家人容易起衝突，都可以趁天赦日做一次簡單的開運整理。真正的開運，並不是等待神蹟，而是在好的時間點，把空間、身體與心念一起重新整理。

1. 淨化居家環境：讓氣重新流動

天赦日早上起床後，可先將客廳、玄關與家中陰暗角落的燈打開，並開窗通風，整理堆積已久的雜物。

從環境角度來看，光線與空氣流動能讓空間變得明亮清爽；從風水角度而言，家宅氣場順暢，人的心也比較容易安定。玄關、客廳與走道，是家中氣流進出的重要位置，若長期堆滿雜物，容易讓人感到壓迫、煩躁，甚至影響日常判斷。

2. 辰時點燈祈願：把心願說清楚

2026年5月4日早上7點至9點，可前往天公廟，或供奉玉皇大帝的廟宇祈福。若不方便外出，也可在家中東南方位，放一杯清水、點一盞燈、上一炷清香。

可準備一張紅紙，用黑筆寫下姓名、生日、地址，以及最重要的1到3個心願。心願不宜過多，越清楚越好。民俗上認為，天赦日的核心在於「上天開恩、赦過宥罪」，因此這一天適合誠心稟告心中困局，祈求轉禍為福、解除阻礙。

3. 行善補福報：別只求不改

天赦日最重要的提醒，是「只求不改」很難真正轉運。這一天可多說好話、多給祝福，或力所能及幫助他人，例如小額捐款、關心親友、化解一段不必要的衝突。

善念不只是宗教意義上的功德，也是一種生活中的修正力量。很多人的不順，並不一定來自重大災難，而是日常累積的怨氣、口舌、焦慮與衝突。透過行善與調整心念，也是在替自己減少看不見的阻力。

把卡住的解除，把該亮的運重新點亮

天赦日不是迷信地等待奇蹟，而是提醒我們在特定時間點，為自己做一次身心與空間的整理。當空間變清爽，心念變穩定，人就比較有力量重新面對問題。5月4日，不妨替自己的家宅與心念做一次「重開機」：把卡住的解除，把沉重的放下，把該亮的運重新點亮。

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