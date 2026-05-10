50年房貸、還款到80歲——簽下去的那一刻，有些事沒有人告訴你

林小姐，36歲，台北上班族。

去年她簽下了人生第一份房貸——貸款1,200萬，年限40年，每月還款約3.8萬元。身旁的朋友羨慕她：「終於有自己的家了！」但辦完手續走出銀行那天，她突然愣住：

「我還完的時候，已經76歲了。」

那一刻，不是後悔，而是第一次意識到——買房這件事，遠比她想像的複雜。她以為，搞清楚利率、月付金、頭期款，就算做足功課了。但真正的功課，其實才剛剛開始。

▋40歲才買房？你不是特例，而是新趨勢

根據住商機構彙整聯徵中心的數據，2012年至2025年各年齡層新增房貸人數占比，長年為購屋主力的30至40歲族群，占比逐漸萎縮，從2012年的37.3%下滑至2025年的34.8%；反觀40至50歲的中年族群，占比卻從27.5%攀升至31.1%，創下歷史新高。 原因很直接：高房價不僅拉長存頭期款時間，也讓許多消費者持續觀望，加上現代人晚婚、晚育趨勢，使購屋年齡層逐漸遞延。

等了又等，看了又看，最後發現——等待本身，也是一種代價。但你以為，40歲才買，是輸在起跑點。其實更關鍵的問題是：40歲之後買房，你的財務佈局，準備好了嗎？

▋聽過50年房貸嗎？全球已經走在前面了

台灣的40年房貸，放到全球來看，其實算是「中庸」。馨傳不動產智庫統計全球15個主要國家房貸年限，過半數國家房貸年限介於40年至50年，其中英國、韓國、日本都推出50年房貸。日本在1990年代，已有數家銀行提供100年房貸方案，如今最長房貸剩下50年。英國則受到啟發，於2022年首度推出50年房貸方案。

更驚人的是，部分全球50年期以上的房貸採「多代制」，房貸族可把債務轉移至下一代，以「貸貸相傳、代際借貸」的模式由下一代繼承房產與債務。當房子可以跨代繼承，債也跟著跨代傳遞——這不只是貸款問題，而是一道遺產規劃題。

孩子繼承的，到底是資產，還是負擔？答案，往往取決於父母當初的一個決定。

▋三件事，在你簽約之前必須想清楚

關鍵知識1：「年齡＋年限不超過80」這條規則，暗藏一個陷阱

銀行針對貸款年限有內規，也就是「貸款年限加借款人年齡不得超過75或80」。換言之，若在45歲才首度購屋，較難申請到貸款年限達30至40年的房貸，連帶加大每月還款壓力。表面上看，這是銀行控管風險。但真正讓人不安的，不是還款到75歲這件事本身，而是65歲退休後、收入驟降的那10年，還得撐著房貸壓力。

退休規劃與房貸規劃，從來不是兩件事。它們是同一道選擇題的AB兩面。

關鍵知識2：月付金降低，不代表財務壓力就降低

很多人選40年房貸，是因為「月付比較少」。以貸款1,000萬、利率2.19%計算，20年房貸每月還約5.2萬元；40年房貸每月只要還約3.1萬元，等於打了六折。省下的每月2萬元，看起來多了喘息空間。但真正的問題是：拉長年限是為換取每月的現金流空間，但40年期的總利息很可能會高達20年期的2倍。省下的錢，你有沒有讓它發揮更大的作用？

月付金降低，不代表財務壓力就降低了。這40年裡，任何一次意外、一場疾病、一次失業，都可能讓整個計畫崩盤。

房貸是負債，但它背後的那個「人」，才是最需要被保護的資產。

關鍵知識3：簽下房貸的那一刻，你最該問自己一個問題

很少人在簽下40年房貸的那一刻，想到這個問題：萬一還沒還完，責任誰來扛？房子是留給家人，但債也是。這不是在嚇你，而是在提醒你：長期房貸從來不只是「我能不能每個月還得出來」的問題，更是「這40年裡，如果我的人生出了意外，家人還撐得住嗎？」的問題。一份設計得當的保障規劃，本質上就是替家人買了一把鑰匙——能開門，能守住這個家，而不是被債壓垮的門。

▋房子，從來不只是房子

「買房，是給家人一個安全感的地方。」這句話，幾乎每個人都說過。但安全感，從來不只是來自那個地址。它來自：這40年，不管發生什麼事，這個家都還在。「房貸是一份承諾，而所有的承諾，都需要一個備案。」

▋現在，你可以做的第一步

不管你是剛買房、還在觀望，還是已經扛著房貸好幾年——現在最值得做的一件事，是把你的房貸年限、退休年齡、現有保障這三件事放在一起看一次。它們不是三個獨立的問題，而是同一張財務地圖上的三個座標。你現在在哪裡？你要去哪裡？中間的路，夠不夠安全？

這個問題，值得你認真坐下來，好好想一次。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地產專家，但有些問題，值得現在就問自己。