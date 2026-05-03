2026-05-03 17:27 女子漾／編輯王廷羽
看完會沉默很久！薛景求封神之作《薄荷糖》4K重映，7段倒敘揭開影史最痛人生
「我想回到過去！」這句台詞，堪稱韓國電影史上最令人心碎的吶喊。由韓國名導李滄東執導、薛景求與文素利主演的經典電影《薄荷糖：4K經典數位修復》，將於5月15日在台上映。這部作品不只是李滄東奠定國際地位的關鍵代表作，也是薛景求演藝生涯的重要轉捩點，透過倒敘結構回望一名男子從崩壞到純真的生命軌跡，被不少影迷稱為「影史最痛倒敘經典」。
文章目錄
《薄荷糖》電影劇情簡介
《薄荷糖》電影劇情簡介
1999 年春天，人到中年的金英浩（薛景求 飾）如幽靈般闖入老同學的聚會。這裡是他們年輕時編織夢想的河邊，也是他與初戀情人尹順林（文素利 飾）擁有最純粹回憶的地方。然而景物依舊，金英浩卻已崩潰走投無路，他在眾人驚恐的目光下站上鐵軌，痛苦大喊：「我想回到過去！」迎向疾駛而來的火車。
隨著時光倒流，電影以七個章節倒敘展開：從他在商場爾虞我詐的潰敗、當警察時的殘暴、到軍旅時期的創傷… 透過 4K 精緻修復，我們將看清命運如何將一名純真少年，步步推向再也無法回頭的深淵。
《薄荷糖》電影5大看點
《薄荷糖》電影5大看點
《薄荷糖》看點1.一句「我想回到過去」成為影史經典
電影開場就把觀眾推進情緒深水區，1999年千禧年前夕，中年男子金英浩闖入昔日同伴的河邊聚會，這裡曾是他與初戀尹順林擁有青春記憶的地方，但多年後的他早已滿身傷痕、走投無路。當他站上鐵軌，對著迎面而來的火車大喊「我想回到過去！」，也正式開啟全片最殘酷的倒敘旅程。
《薄荷糖》看點2. 7段倒敘看見一個人如何被時代壓垮
《薄荷糖》最特別之處，在於電影不是往前走，而是一路往回退。觀眾會先看見金英浩最崩潰、最狼狽的樣子，再逐步回到他的商場失敗、警察時期的殘暴、軍旅時期的創傷，最後看見那個曾經純真、柔軟、相信愛情的青年。這種反向敘事讓人越看越痛，因為觀眾早就知道結局，卻只能眼睜睜看著他一步步走向悲劇的起點。
《薄荷糖》看點3. 薛景求跨越20年演技封神
薛景求在片中飾演金英浩，挑戰從20歲到40歲的生命跨度。他不只是演出年齡變化，更演出一個人眼神如何變硬、笑容如何消失、靈魂如何被磨損。《薄荷糖》也讓薛景求一舉奪下青龍獎影帝與大鐘獎最佳新人等獎項，成為他演員生涯最重要的代表作之一。重看4K修復版，也更能看見他表演細節裡的崩潰、壓抑與殘存溫柔。
《薄荷糖》看點4. 文素利出道作就留下深刻印記
文素利在《薄荷糖》中飾演尹順林，是金英浩青春記憶裡最柔軟的存在。她的角色戲份不靠誇張情節取勝，卻像一顆薄荷糖一樣，帶著清涼、純粹，也帶著後來再也回不去的苦味。文素利之後與李滄東再度合作《綠洲》，並以精湛演出打開國際知名度，而《薄荷糖》正是她電影之路的起點。
《薄荷糖》看點5. 2026「李滄東電影年」必看最後一站
2026年對台灣影迷來說，可說是「李滄東電影年」!《生命之詩：4K數位修復版》4月17日率先上映，《綠洲：4K數位修復版》5月8日接力登場，而《薄荷糖：4K經典數位修復》則於5月15日壓軸上映。三部作品接連重返大銀幕，讓影迷得以重新理解李滄東如何用電影書寫人的痛苦、時代的傷痕，以及命運裡那些無法挽回的瞬間。
《薄荷糖：4K經典數位修復》將於5月15日在台上映。上映前，片商也與光點華山電影館推出限量海報場，於4月25日、4月26日、4月27日、4月29日限定放映，購票即可獲得「薄荷糖原版A3海報」一張，其中4月26日場次更邀請影評人塗翔文進行映後講堂，帶領觀眾深入理解李滄東的作者風格。
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