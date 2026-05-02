2026-05-02 21:59 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【《穿著Prada的惡魔2》，演出了最真實的職場殘酷】 —— 安海瑟威教你如何不被裁員
【《穿著Prada的惡魔2》，演出了最真實的職場殘酷】
—— 安海瑟威教你如何不被裁員
▋演出職場殘酷，下一個會是我被裁嗎？
《穿著Prada的惡魔2》，比第一集更殘酷。
它演的，不只是時尚圈。
而是每一個在職場裡都可能遇到的殘酷。
下一秒，就被通知不用來上班。
以前的助理小妹，有一天可能變成你的上司。
叱吒風雲30年的總編輯，
也可能突然下台一鞠躬。
企業換了老闆，
組織文化跟著變。
辦公室開始瀰漫不安。
血淋淋的真實案件上演，tvbs 主播吳安琪被裁。
下一個被裁的人，會不會是我？
▋真正厲害的人，都懂得「管理老闆」
甚至連一起搭車都不願意，
故意要她自己搭地鐵回公司。
看衰她，貶低她。
當別人看衰，小安怎麼翻轉職場？
▋她靠專業和真誠翻轉
1．她有專業。她是記者。有實力的人，到哪裡都有價值。
2．老闆低潮時，她願意一起解決問題。
3．老闆交代的事，使命必達，甚至超乎預期。
4．她的真誠。她的善良。
當老闆陷可能失業時，
有人想趁機消費她、出書爆料。
甚至可以因此賺進30萬美金。
但她沒有。
因為他知道，
爬上高位，是靠實力，
不是靠踩在別人的血上。
▋AI衝擊媒體
這部電影探討AI 的衝擊，過去花大錢，遠征國外攝影。現在，時尚雜誌不需要模特兒，也不需要到國外，一切靠AI。
很諷刺，但也很真實。
但 AI 無法取代記者魂，小安靠著一篇危機處理評論，扭轉公司形象。
▋你，就是品牌
我覺得，這是這部戲最重要的一句話。
不需要靠男人。
不需要靠別人金錢
你，就是品牌。
你的專業。
你的信用。
你的口碑。
就可以讓你成功。
▋人在低潮時，千萬不要急著做決定
電影裡還有一段，很觸動我。
Brenda發現自己可能一夕之間，
從天堂掉到地獄。
沒有頭銜。
沒有身份。
沒有掌聲。
她開始慌了。「我還剩下甚麼？」
但老公對她說：
「我們還有一對雙胞胎。」
「我們還有狗。」
「你還有我。」
然後，他只說了一句很重要的話：
「不要在情緒裡做決定。」
先去睡覺。
明天起床。
喝杯咖啡。
再決定。
結果，Brenda後來真的做出了最明智的選擇。
很多人在低潮時，
最容易衝動離職、衝動翻臉、衝動切割。
但真正成熟的人，
懂得先穩住情緒，再做決定。
▋劇中彩蛋，不只是時尚電影
既然是PRADA ，滿足五感的千變萬化時尚秀，義大利美景，豪宅，當然不會讓你失望。
LADYGAGA 尬一角，唱一曲，創造驚奇。
更驚奇的是，四位男女主角，「米蘭達」梅莉·史翠普（Meryl Streep）、「小安」安海瑟薇（Anne Hathaway）、「艾蜜莉」艾蜜莉·布朗（Emily Blunt）及「奈吉」史丹利·圖奇（Stanley Tucci）。20年過去了，幾乎都沒老。到底怎麼保養的。
梅莉史翠普的惡魔，霸氣，安海瑟薇的自信，氣勢。真的令人百看不厭。
期待，PRADA 3。
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