【《穿著Prada的惡魔2》，演出了最真實的職場殘酷】

—— 安海瑟威教你如何不被裁員

▋演出職場殘酷，下一個會是我被裁嗎？

《穿著Prada的惡魔2》，比第一集更殘酷。

它演的，不只是時尚圈。

而是每一個在職場裡都可能遇到的殘酷。

下一秒，就被通知不用來上班。

以前的助理小妹，有一天可能變成你的上司。

叱吒風雲30年的總編輯，

也可能突然下台一鞠躬。

企業換了老闆，

組織文化跟著變。

辦公室開始瀰漫不安。

血淋淋的真實案件上演，tvbs 主播吳安琪被裁。

下一個被裁的人，會不會是我？

▋真正厲害的人，都懂得「管理老闆」

小安(安海瑟薇)空降主管，老闆(梅莉史翠普)等著看她失敗。

甚至連一起搭車都不願意，

故意要她自己搭地鐵回公司。

看衰她，貶低她。

當別人看衰，小安怎麼翻轉職場？

▋她靠專業和真誠翻轉

1．她有專業。她是記者。有實力的人，到哪裡都有價值。

2．老闆低潮時，她願意一起解決問題。

3．老闆交代的事，使命必達，甚至超乎預期。

4．她的真誠。她的善良。

當老闆陷可能失業時，

有人想趁機消費她、出書爆料。

甚至可以因此賺進30萬美金。

但她沒有。

因為他知道，

爬上高位，是靠實力，

不是靠踩在別人的血上。

▋AI衝擊媒體

這部電影探討AI 的衝擊，過去花大錢，遠征國外攝影。現在，時尚雜誌不需要模特兒，也不需要到國外，一切靠AI。

很諷刺，但也很真實。

但 AI 無法取代記者魂，小安靠著一篇危機處理評論，扭轉公司形象。

▋你，就是品牌

我覺得，這是這部戲最重要的一句話。

不需要靠男人。

不需要靠別人金錢

你，就是品牌。

你的專業。

你的信用。

你的口碑。

就可以讓你成功。

▋人在低潮時，千萬不要急著做決定

電影裡還有一段，很觸動我。

Brenda發現自己可能一夕之間，

從天堂掉到地獄。

沒有頭銜。

沒有身份。

沒有掌聲。

她開始慌了。「我還剩下甚麼？」

但老公對她說：

「我們還有一對雙胞胎。」

「我們還有狗。」

「你還有我。」

然後，他只說了一句很重要的話：

「不要在情緒裡做決定。」

先去睡覺。

明天起床。

喝杯咖啡。

再決定。

結果，Brenda後來真的做出了最明智的選擇。

很多人在低潮時，

最容易衝動離職、衝動翻臉、衝動切割。

但真正成熟的人，

懂得先穩住情緒，再做決定。

▋劇中彩蛋，不只是時尚電影

既然是PRADA ，滿足五感的千變萬化時尚秀，義大利美景，豪宅，當然不會讓你失望。

LADYGAGA 尬一角，唱一曲，創造驚奇。

更驚奇的是，四位男女主角，「米蘭達」梅莉·史翠普（Meryl Streep）、「小安」安海瑟薇（Anne Hathaway）、「艾蜜莉」艾蜜莉·布朗（Emily Blunt）及「奈吉」史丹利·圖奇（Stanley Tucci）。20年過去了，幾乎都沒老。到底怎麼保養的。

梅莉史翠普的惡魔，霸氣，安海瑟薇的自信，氣勢。真的令人百看不厭。

期待，PRADA 3。