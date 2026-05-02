Marshmello 繼續進攻鄉村電音！聯手 Thomas Rhett 讓人聽了超過癮！

via Entertainment Focus

Hi there，Marshmello近期都在穩定地持續推出合作單曲，並且值得注意的是他最近都在往鄉村樂壇進攻，像是之前的〈Miles On It (w/Kane Brown)〉(2024)、〈Better Man Than Me (w/Hudson Westbrook)〉(2025)、〈Holy Water (w/Jelly Roll)〉(2025) 等等，讓人不禁聯想或許他正在籌備一張鄉村電音專輯也說不定呢。而在上個月中時，他又聯手了Thomas Rhett推出新單曲〈Where We Go〉(2026)，同樣是讓人很過癮的鄉村電音風格。

Thomas Rhett 近年的知名度算是逐漸水漲船高，個人最新的兩張專輯《Where We Started》(2022) 及《About A Woman》(2024) 也都有越來越好的迴響。而今 Marshmello 請到了 Thomas 合作算是非常地名正言順，畢竟在現今的鄉村樂壇他也是炙手可熱的歌手之一，並且聲線也非常地有辨識度，因此這兩方的合作算是很有看頭的。

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老實說在第一次聽〈Where We Go〉的時候我也立刻想到前面提起的那幾首鄉村電音，尤其在節奏及速度感上總讓我覺得和〈Miles On It〉有異曲同工之妙，不過仔細去品嘗友會覺得在相似的氛圍感中又透漏著一些不一樣的小細節，並且 Marshmello 在編曲部分我認為加了很多分，如果是還沒有認真聽過歌聲之前，也會先被編曲的輕快給吸引，這麼一來 Thomas 的聲音也就能輕鬆地闖進大家的耳裡了，兩者之間的相輔相成算是蠻成功的。

不少人覺得這首〈Where We Go〉一釋出後，便讓大家找回了 Marshmello 在2016年那時給出的氣氛，當時他以一首〈Alone〉驚艷了電音圈子，並且是尚在流行樂壇爆紅之前的時期，因此不少粉絲會認為那一年的 Marshmello 是很純粹的，後來嘗試各種曲風的他雖然依舊有很多粉絲喜歡，但他卻很少再展現出初出茅廬那樣的氛圍了，而這首〈Where We Go〉雖然有著濃厚的鄉村風格，但卻意外地讓大家聯想到十年前的 Marshmello，這也是很奇妙的一件事了。

via Good Star Vibes

目前〈Where We Go〉以歌詞版影片呈現，不過從 Marshmello 和 Thomas 兩人合體拍了那麼多形象照的這點看來，或許他們日後會釋出 MV 也說不定。而這次的歌詞版影片，對我來說其實沒什麼感覺，使用了接近 Marshmello 風格的字體去打造，並且用字幕拖動的方式展現，雖說對歌詞版影片沒什麼太大要求，但總讓我覺得有些陽春，希望是真的有機會釋出正式 MV 啊！

Marshmello 的上一張專輯《Sugar Papi》(2023) 是集合了當時那段期間所發行的拉丁曲風合作曲發行，而近兩年合作釋出的鄉村電音、流行合作曲也讓我有這種感覺，因此我才會在聽這首〈Where We Go〉時冒出或許他要發行一張鄉村專輯的靈感，如果這件事能夠成真，那麼集合了 Thomas Rhett、Kane Brown等歌手的專輯，將會是鄉村陣容豪華的一張作品啊！我想現在或許就缺了幾首鄉村女聲的合作曲，這麼一猜測就讓我自己越來越期待了啊。

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🎧〈Where We Go〉官方收聽連結：tr.ee/oSpA41nIIj

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