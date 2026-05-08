3個你不知道的遺囑地雷：一個家庭因此賠上3千萬，第2個讓我當場說不出話

她幫婆婆找了律師、付了錢、全程陪著辦，結果那份遺囑一毛錢都沒用——因為少了3個簽名 ——我才發現，我們這一代人最大的盲點不是不懂賺錢，是不懂怎麼把錢好好地交出去

▋那通電話，她哭著打來的

去年底，朋友雅婷打電話給我。她婆婆走了。

老人家生前頭腦清楚，知道家裡有個小姑常年不回家，一回來就伸手要錢。婆婆不是沒有防備，她提早找了律師，親自交代遺囑，要把名下的老透天留給陪她走到最後的兒子，也就是雅婷的先生。律師去了，遺囑立了，錢也付了。婆婆走得很安心，以為這件事做好了。但辦理遺產的時候，那份遺囑被認定——無效。原因只有一個：蓋了章，但沒有簽名。

雅婷在電話裡說：「我們根本不知道有差。那個律師也沒說。」

▋一個真實案件，讓我說不出話

雅婷的故事不是個案。

新北市有一位82歲的陳婦，二女兒借走她70萬老本沒還，又逼她拿老房子貸款400萬周轉，分產時還當著她的面打了她三拳。她去找律師立了代筆遺囑，想把那棟住了一輩子的透天厝留給照顧她的兒子。兒子黃男，照顧母親整整40年。家裡窮，他說「和樂」。母親走後，他帶著那份遺囑去國稅局，以為只是例行手續。遺囑被認定無效。

只因為他們踩了三個地雷：

地雷一：遺囑人未親自簽名，僅以蓋章代替：陳婦在遺囑上只蓋了印章，未親筆簽名，也未捺印指紋。依據《民法》第 1194 條，代筆遺囑的法定要件之一，是遺囑人必須親自簽名（或以指印代替簽名）。蓋章在台灣遺囑法中不等同於簽名，無法替代。遺囑因形式不符法定要件，被認定全部無效，陳婦的心願完全落空。

地雷二：見證人（律師）未親自簽名：代筆遺囑的3位見證律師，同樣未在遺囑上親自簽名，僅以蓋章方式處理。《民法》第 1194 條明定，代筆遺囑須有3位以上見證人，且見證人必須親自簽名於遺囑上，缺一不可。見證人簽名瑕疵，使遺囑在程序上完全不符合法定形式，進一步確認遺囑無效。

地雷三：遺囑無效導致繼承順序逆轉，孫子失去繼承權：陳婦原本希望跳過子女，直接遺贈給孫子，並剝奪曾毆打她的次女等人的繼承權。但遺囑無效後，一切回歸法定繼承。他氣到2度中風。那棟老房子，他唯一的棲身處，可能要被變賣。他母親生前立遺囑那幾天，從來沒想過會是這個結局。

▋「做了」跟「做對了」，是兩件完全不同的事

這個故事讓我想到一句話：我們這一代人最懂的是積累，最不懂的是交出去。買保險，以為夠了。立遺囑，以為夠了。找了專業人士，以為夠了。但「夠了」這個感覺，法律不認。一般人的做法，是做完就放心了。真正讓家人受保障的做法，是做完之後，再讓另一個人從頭審查一遍。不是原來那位，是另一位。

就這一個動作，可能省掉一場打好幾年的官司，省掉一段因為財產反目的家庭關係。

▋有一條路，比遺囑更不容易出錯

很多人不知道的是，並不是所有財產都要靠遺囑來傳。壽險的身故保險金，只要受益人欄位填對了，就直接給付給你指定的人——不列入遺產，不受遺囑有效性影響，不需要等漫長的遺產程序，也不會因為少了一個簽名就全部泡湯。這條路，不是取代遺囑，是當遺囑出問題的時候，讓你的心意還有另一條出口。

財富傳承最怕的不是沒有規劃，是以為規劃好了，但沒有人幫你確認那個規劃真的有效。

▋你現在可以做的一件事

不用現在就去翻所有的法律條文。只需要做一件事：

這個週末，坐下來陪家裡的長輩聊一次。不是為了分財產，是為了讓他說出他的心意，然後一起找一個你們都信任的人，認真確認那個心意有沒有辦法真的被執行。

很多長輩不是不想規劃，是沒有人願意陪著走。你願意坐下來，就是最實在的一件事。黃男那40年，換來的應該不只是一張被認定無效的紙。他母親的心意，值得被法律好好地讀到。你家人的心意，也是。

如果你身邊有人正在幫長輩處理這件事，或者家裡有份遺囑從來沒有人重新確認過，這篇值得傳給他看，也值得你們好好重新思考。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。