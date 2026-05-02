2026-05-02 11:41 女子漾／編輯周意軒
ROSÉ現身台北！Levi’s《來路不凡之旅》華山快閃登場，沉浸式展區＋同款穿搭一次看
台北近期最有話題的時尚快閃活動之一正式登場。丹寧品牌 Levi’s 攜手 ROSÉ，將全球品牌企劃《Behind Every Original》帶進 華山1914文化創意產業園區，不只是一場快閃店，更像是一段關於女性、風格與自我表達的沉浸式旅程。
時尚×故事：一場走進「原創」的沉浸式體驗
《Behind Every Original 來路不凡之旅 台北站》於5月1日至3日限時登場，核心不只是展示商品，而是重新定義「穿上牛仔褲」這件事背後的意義。活動以「原創精神」為主軸，回溯 Levi’s 如何從歷史中一路走到當代，並透過女性的穿著與詮釋，讓丹寧成為一種態度。從文化象徵到日常單品，牛仔褲不只是衣服，更是一種關於自我認同與時代變化的語言。
兩大展區亮點：從經典歷史到ROSÉ世界觀
7B沉浸式體驗區：穿越丹寧百年歷史
走進7B空間，就像打開 Levi’s 的時間膠囊。現場展出多件品牌典藏單品，包括最早期女性牛仔褲「701 Lady Levi’s」、改造501®的刺繡喇叭褲，以及靈感來自1870年代的Triple Pleat鉚釘外套。這些單品不只是服裝，更像是一段段關於女性突破框架的歷史。
同時也重現《Behind Every Original》形象廣告拍攝場景與幕後環境，讓參觀者實際走進影像之中。整體體驗採預約制，讓觀眾能用更沉浸、緩慢的節奏感受「原創」的重量。
7A期間限定店：ROSÉ粉絲必朝聖打卡點
另一側7A空間則完全是粉絲的天堂。以 ROSÉ《Backstory》為靈感打造的空間，還原排練室氛圍，讓人彷彿走進她的創作日常。最吸睛的是她在BLACKPINK東京巡演中穿過的客製 Levi’s 造型也同步展出，細節控絕對會看得很過癮。
此外，ROSÉ在形象影片中穿著的LYNN CAMI蕾絲細肩帶背心也在現場首賣，搭配熱門的Loose Boot寬鬆靴型牛仔褲，直接打造「ROSÉ同款穿搭」。
不只是買東西：限定周邊＋音樂派對加持
這場快閃最聰明的地方，是把「逛街」升級成一種體驗。活動期間每日都有音樂派對，讓整個空間更像一場潮流聚會。同時也推出限定商品「TAIPEI ‘26 City Tee」，黑、白、粉三色直接鎖定收藏控。只要參加沉浸式體驗或現場加入會員，就能拿到ROSÉ小卡，這點對粉絲來說幾乎是必去理由之一。
活動資訊一次看（懶人包）
活動時間：2026年5月1日－5月3日（11:00－21:00）
地點：華山1914文化創意產業園區 7A＋7B館
亮點：沉浸式展覽＋ROSÉ展區＋限定商品＋音樂派對
預約制：7B沉浸式體驗需事前報名
福利：參與或入會送ROSÉ小卡（隨機款）