不是潔癖，是我開始在意牠的每一天nekohako評價＋360度毛孩牙刷開箱

其實我一開始真的沒有那麼在意毛孩的口腔問題，直到有一天抱著牠撒嬌的時候，那個「近距離攻擊」真的有點嚇到我。

不是那種淡淡的味道，是很明顯會讓人下意識想把臉移開的那種口氣，當下才突然意識到：啊，好像不能再忽視了。





但說真的，幫毛孩刷牙這件事，理想很美好，現實卻有點狼狽。

每次拿出牙刷牠就像開啟閃避模式，不是撇頭就是用小手推開，有時候還會露出一臉「你在幹嘛」的表情。

最後常常變成我一邊哄、一邊抓時機快速刷個幾秒，大概10秒就已經是極限了，根本談不上什麼完整清潔。





久了其實會有點焦慮，因為知道這樣的清潔其實不夠，但又不想讓牠每次都搞得很抗拒。

尤其像平常吃完飯或罐頭之後，那個味道真的會殘留，加上有時候工作忙，回到家已經很晚，也不可能每次都花很多時間「對抗式刷牙」，那種無力感其實蠻真實的。





也是因為這樣，才開始慢慢去找一些比較「不那麼強迫」的方式，像是讓牠比較願意接受的潔牙習慣，或是可以融入日常的小改變。

畢竟到後來會發現，比起一次做到很完美，更重要的是「能不能持續」。

只要牠願意慢慢接受、我也不用每次都像在打仗，這件事才有可能真的長久做下去。





現在回頭看，其實那個讓人皺眉的口氣，反而變成一個提醒提醒我開始更認真照顧牠，也讓我們之間多了一點需要磨合的小日常。雖然過程有點混亂、有點好笑，但也很真實。













直到後來接觸到 BOOOOM 寵物 聲波電動牙刷，才有一種「啊，或許可以換個方式試試看」的感覺。

第一次用的時候其實我也有點緊張，怕牠不習慣那個震動，但沒想到聲波的頻率是那種很緻、很溫和的感覺，不是那種會嚇到牠的震動，反而比較像輕輕在幫牠按摩牙齦。





慢慢地，我不需要再像以前那樣一直追著牠刷，只要在牠比較放鬆的時候靠近，讓牙刷輕輕帶過牙齒表面，就可以完成基本的清潔。

那種從「對抗」變成「配合」的過程，其實讓我很有感。

尤其是幾次之後，再靠近牠的時候，那種原本會讓人小退一步的口氣，真的有慢慢變淡。





對我來說，這種改變不是那種很誇張、立刻見效的驚艷，而是一種很生活感的安心就是抱牠的時候可以更靠近一點、親牠的時候不會猶豫。

那種小小的距離感被拉近，其實比什麼都重要。





現在反而會覺得，幫牠照顧口腔這件事，不再是壓力，而是一種很自然的日常。

就像幫牠梳毛、陪牠玩一樣，多了一個屬於我們之間的小默契。

快點來介紹我幫他最近在使用的日本進口電動牙刷

BOOOOM寵物聲波電動牙刷(內含一組標準刷頭)＋一組替換小刷頭









包裝是好看的淺綠色，看起來很輕鬆，上面有品牌的logo booom 還有貓狗，整個外觀相當搶眼!!

讓人過目不忘的那種，這是日本的品牌，難怪設計看起來那麼精緻漂亮~









另外還有兩個小刷頭是自己加購的，刷頭是白色的，外包裝顏色都是同一色系的!

















主機共有兩色藍/粉，我使用的是粉紅色的，我覺得粉紅色比較可愛，粉紅色的比較適合我家胖貓~

牠個性就跟小女生一樣，雖然牠是男生，可是個性跟女生一樣，叫聲也是一樣，粉紅色太適合牠了 笑死~

淺綠色的圓柱狀，然後裡面就插著粉紅色的電動牙刷! 有刷頭及蓋子還有刷身及說明書一張~

相當俏皮且吸引人的設計!

















這是說明書~使用前先閱讀看清楚喔!













剛開始我覺得舊牙刷嗎，跟人用的電動牙說差不多，都刷起來有震動會頭麻的聲音，直到我使用他!!

我後來真的有點改觀，是從開始用BOOOOM寵物聲波電動牙刷之後。









把全部組裝起來，還有這支電動牙說是裝電池的!

為了確保刷牙過程中機身和牙刷頭不會分離，特別設計防脫落接頭，安裝時非轉頭接頭，而是透過轉動接頭來鎖定，





這刷頭是塑膠軟膠材質的一圈一圈的很特別!

























以前對「幫毛孩刷牙」的想像就是一場拉鋸戰，但這支用起來的感覺比較像是在幫牠做一種很輕柔的清潔。

那個音波震動不是誇張的震，而是細細的頻率，搭配一點水流感，會有種慢慢把齒垢帶走的感覺，不是硬刷那種刺激。

透過音波的震動，在口腔內產生細緻的氣泡和水流，能深入刷毛徹體沖洗掉牙垢等，此外對牙齦和牙齒的負擔比較小，且有按摩牙齦的效果，

音波可以每分鐘產生6000至8000次的振動頻率，在清潔時同時分散壓力，並將運作聲音降至最低，幾乎刷起來是無聲音的，跟我們人類使用的電動刷有點不相同，

牙刷也同時有引導功能，每隔30秒會自動暫停提醒，貓奴可以趁機切換刷牙部位，讓清潔牙齒更有效率!

其實一開始我也怕牠會嚇到，但它的聲音很安靜，震動也很溫和，牠反而沒有那麼排斥。





最讓我有感的是那個360度刷頭，真的有點聰明，這是在市面上少見的設計是獨家原創設計。

















以前用一般牙刷都要很努力找角度，深怕哪邊沒刷到，現在只要輕輕貼著牙齒滑過去，刷毛就自己包覆整圈，很多小死角就這樣被帶到。

對我這種常常只能抓幾秒空檔的人來說，差很多，整個過程變得順很多，也不會手忙腳亂。





而且它其實默默幫我把「時間壓力」拿掉。

以前會覺得刷不夠久很焦慮，但這支清潔效率比較好，就算時間不長，也比較安心一點，加上它還會有30秒的小提醒，我不用一直盯著時間，整個人輕鬆很多。





用一段時間之後，會發現牠的口氣真的比較不那麼明顯，靠近的時候不會再下意識想閃，這種小小的改變其實很有感。

還有一點是我自己蠻在意的，它那種溫和震動有點像在幫牙齦做按摩，看起來也比較穩定，不會有之前那種敏感的感覺。





另外一些小細節也蠻加分的，像是刷頭有附防塵蓋，收起來比較乾淨安心，接頭也很穩，不會刷到一半鬆掉，這種東西用久真的會在意。





現在的感覺比較像是，我沒有在「逼牠刷牙」，而是找到一種牠願意接受、我也能輕鬆做到的方式。









那天其實只是很日常的一個晚上，我在沙發滑手機，吉吉窩在旁邊撒嬌，我順手摸牠、靠近牠，結果那股口氣又默默提醒我嗯，好，這件事真的不能再拖了。

也就是那時候，我把BOOOOM寵物聲波電動牙刷拿出來，算是正式開始認真面對牠的潔牙這件事。





外型其實比我想像中精緻，握在手上是那種不會滑、很好操作的感覺，但真正讓我有感的，是第一次用在吉吉身上的時候。

那個聲音真的很安靜，不是那種會讓貓咪瞬間警戒的電動聲，反而是很低調的震動感。

吉吉一開始有點觀察，但沒有炸毛或逃走，這對我來說已經是很大的進步，因為牠本來就是那種對新東西很有戒心的貓。









我也研究一下這隻好用的電動日本寵物牙刷，它其實有可以替換刷頭這件事，對像如果是剛出生的小貓這種嘴巴比較小、又偏敏感的貓來說真的很加分。





















換上比較適合的小的尺寸之後，小貓整個刷牙過程變得更順，就比較不會有卡卡或不舒服的感覺，牠接受度也會更高。若家中有比較小的貓可選擇替換刷頭!

所以你家有小貓使用這隻電動牙刷也是很OK的喔!!





刷頭本身是360度設計這點，我原本沒有太大概念，但實際用起來差很多。

以前最困擾的就是角度，永遠覺得有些地方刷不到，但現在只要輕輕貼著牙齒滑過去，刷毛就會自己包覆整圈，那種「不用很用力但又有清潔到」的感覺，真的會讓人安心很多。





還有一點我很喜歡的是，它真的讓整個潔牙過程變快很多。

不是那種隨便帶過，而是效率變好，所以不需要拖很久。

對吉吉來說壓力比較小，對我來說也不會覺得每次刷牙都要花很多精力去「對抗」，反而比較像一個可以自然完成的小步驟。





用了一段時間之後，我最有感的不是什麼誇張的變化，而是那種很細微但很真實的差別。

像是抱牠的時候可以更靠近一點，或是牠打哈欠的時候，不會再下意識想閃開。

那種距離感被慢慢拉近，其實會讓人覺得很安心。





現在回頭看，會覺得這支牙刷厲害的地方不是只有功能，而是它真的幫我把「很難堅持的事」變成一件可以持續的小日常。

對我這種曾經只能刷10秒就放棄的人來說，已經很可以了。

直到後來接觸到 BOOOOM寵物聲波電動牙刷，才有一種也許可以換個方式試試看的感覺。

這也算是我這次很真實的一次 BOOOOM寵物聲波電動牙刷評價。





第一次用的時候其實我有點緊張，但它的聲波震動不是那種會嚇到毛孩的強烈震動，而是很細緻、很溫和的頻率，比較像在幫牙齦做輕柔按摩。

那一刻我就有點理解，為什麼很多人會做這類 毛孩音波牙刷推薦。





慢慢地，我不需要再像以前那樣一直追著牠刷牙，只要在牠放鬆的時候靠近，讓牙刷輕輕帶過牙齒表面，就可以完成基本清潔。

透過細緻的氣泡和水流去除牙垢，無須刷磨，能減少牙齒和牙齦的負擔，在不造成傷害下完成刷牙動作，

不需要來回移動的刷牙，因為刷起來不累，能在短時間高效的完成刷牙，

溫和的刺激牙齦可增加寵物的血液流通，讓牙齦恢復原本的狀態，可讓牙周病做對抗~

這種從對抗變成配合的轉變，對我來說真的差很多，也讓我開始認真思考原來這才是適合我的 寵物快速刷牙方法心得。





而且它的360度刷頭設計真的蠻有感。

















以前用一般牙刷最困擾的就是角度，總覺得有死角，但現在只要輕輕貼著牙齒滑過去，刷毛會自然包覆整圈，很多細節就被帶到。

對我這種常常只能抓幾秒空檔的人來說，這種 高效寵物牙刷分享真的很加分。它能高效設計快速完成寵物潔牙~





另外一點我很喜歡的是，它的聲音真的很安靜。

不像傳統電動牙刷那樣有存在感，這種 毛孩靜音電動牙刷分享的體驗，對像我家這種比較敏感的貓來說差很多。





我家吉吉一開始只是觀察，但沒有炸毛或逃走，這已經是很大的進步。

後來換上比較小的刷頭之後（這點對於 幼貓電動牙刷分享或幼犬電動牙刷分享真的很重要），整個過程更順，也比較不會有不適感。





用了一段時間之後，我最有感的其實不是什麼誇張變化，而是那種很日常的小差別。





像是抱牠的時候可以更靠近一點，或是牠打哈欠的時候，不會再下意識閃開。

那種距離感慢慢被拉近，真的會讓人覺得很安心。





如果你也跟我一樣，曾經對幫毛孩刷牙這件事感到挫折，我會蠻推薦可以看看這類產品。

這算是我近期很有感的一次 好用寵物用品分享，也是我自己會持續使用的 毛孩潔牙好物推薦。





至於很多人在找的 nekohako評價 或 nekohako寵物牙刷評價，我自己是覺得每個品牌都有特色，但以我目前的使用習慣來說，這支在「溫和度＋效率＋接受度」之間的平衡，真的做得蠻剛好。

















以上是我使用這支寵物電動牙刷的簡單心得，如果你也是貓奴可以考慮考慮!!











