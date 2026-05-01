2026-05-01 18:52 女子漾／編輯王廷羽
看完你還敢算命嗎？Netflix《地獄占星師》6大看點，揭祕日本國師「靠恐懼致富」的爭議一生！
Netflix 於 2026 年 4 月底推出的重磅日劇《地獄占星師》（Straight to Hell），改編自日本昭和、平成年間最具爭議的占卜師「細木數子」的生平。這部劇不僅在身心靈圈引發高度討論，更因其大尺度的社會揭秘與精緻的美學設計，在身心靈崛起的寶瓶時代，看這位占星女王如何將神祕學轉化為一場關於人性、金錢與時代變遷的博弈。女子漾本篇整理《地獄占星師》6 大看點，帶你進入這場充滿欲望與神祕感的權力遊戲！
文章目錄
《地獄占星師》劇情簡介
《地獄占星師》劇情簡介
細木數子是一位風靡全日本的傳奇占星師，但這位善於操縱媒體、叱吒風雲的女性，背後的真面目究竟為何？
細木數子憑藉獨到的六星占術，以及「大殺界」和「你會下地獄！」等極具爭議的預言，掀起一股占星熱潮。她以一部電視節目及創下金氏世界紀錄的「史上最暢銷占星書籍」席捲電視及出版業，眾人無不為她圍繞著財富、男人和名譽的驚人生命能量傾倒。一窺這位占星師令人崇敬的奮鬥歷程、無法滿足的慾望等不為人知的過往。
《地獄占星師》好看嗎？6大劇情看點整理
《地獄占星師》好看嗎？6大劇情看點整理
看點1. 酒店老鴇逆襲成國師的黑歷史
《地獄占星師》將焦點放在主角如何從社會底層絕地翻身，細木數子早年混跡銀座，靠著過人的酒量與應酬手腕，從陪酒小姐一路爬向掌握權力的酒店媽媽桑。劇中毫不避諱地呈現她為了還清巨債、動用非法手段生存的過程，這種野生派的成長背景，讓她日後能精準看穿政商名流貪婪的本性，成為一個深諳地下秩序的頂級操盤手。
看點2. 戶田惠梨香 演活爭議國師的 49 年狂妄與孤獨！
《地獄占星師》展現了對女性權力最赤裸的詮釋，堪稱演技顛峰！她演活了主角在男權夾縫中，如何將柔弱化為利刃，從 17 歲的生存渴望，一路展現到 66 歲那種近乎偏執的掌控欲。戶田最精彩的表演集中在那雙眼神：在銀座時是求生的狼，成為國師後則是玩弄人心於股掌間的神，深刻展現了一個女人在獲得全世界後，內心那種無法填補的終極孤獨。
看點3. 超強卡司陣容演繹權力修羅場
《地獄占星師》打造日劇近年罕見的頂級陣容，每一位配角都擁有支撐整部戲的強大氣場，生田斗真演繹與主角糾纏半生的黑道領袖，將地下秩序的狠勁與金錢博弈的張力表現得淋漓盡致，與主角共同建構了那個瘋狂的欲望帝國。伊藤沙莉則以最具生活感的演技，飾演試圖揭開真相的自傳作家，她代表了普羅大眾的冷靜視角，在主角的傳奇人生中尋找真實的人性裂縫。加上安藤櫻驚喜客串的命理競爭對手，這群影帝、影后級的演員在螢幕上火花四射，讓這部作品擺脫單一的人物傳記，演變成一幅生動且充滿壓迫感的時代社會群像。
看點4. 細節也不放過！直接出借本尊私藏名牌做戲服
劇組為了追求極致的真實感，特別向細木家借來本尊生前穿過的皮草、珠寶與高級名牌衣物。當戶田惠梨香換上這些極盡奢華、充滿 80 年代墊肩設計的華服時，畫面完美還原了泡沫經濟時代對金錢的狂熱。這部劇利用這些昂貴的服飾展現主角的心理戰術，她透過珠光寶氣的打扮來威懾政客與財閥，讓自己在男人主導的商業界建立起不容質疑的地位與氣場。
看點5. 揭祕「你會下地獄」背後的心理操盤術
《地獄占星師》直接拆解了「恐懼」如何變成一門賺錢生意，劇情冷靜呈現主角如何利用人們對未來的迷惘，把嚇人的預言變成掌控人心的工具。戲中對占卜的解構讓觀眾重新反思，當大家瘋狂追求「大殺界」的解答時，其實正一步步掉進這場精心設計的心理陷阱，觀看過影集後的你會發現，這不只是在講算命，更是在講一場高明的心理行銷戰。
看點6. 贏了全世界卻孤獨終老？顯化大師的真實代價
影集最後留下了一個殘酷的提問：用欲望交換來的成功，真的快樂嗎？主角細木數子雖然靠著極致的顯化能量，成功翻轉了童年的貧窮與飢餓，住進超級豪宅、開著勞斯萊斯，但在權力的巔峰，她卻面臨家人疏離、官司纏身以及永遠無法滿足的空虛感。透過這場 49 年的人生賽局，劇集具體呈現了她如何因貪婪而反噬了私人生活，這也讓現代女性重新思考，當妳真的擁有了夢寐以求的權力與地位後，是否還有能力守住內心最平凡的平安？
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