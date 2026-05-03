女主外男主內撐得住嗎？《佐藤妻夫物語》6亮點：現代婚姻最殘酷崩壞 不是不愛了是不知道怎麼愛了

《佐藤妻夫物語》劇照。圖片來源：天馬行空

當愛情進入婚姻，最可怕的從來不是不愛，而是慢慢無法理解彼此。

由新銳導演天野千尋執導的日本電影《佐藤妻夫物語》，找來日本奧斯卡影后岸井雪乃與宮澤冰魚主演，透過一對從大學相戀到步入婚姻的夫妻，細膩刻畫長達15年的關係變化。兩人擁有35公分身高差的反差萌設定，卻在片中演繹出最貼近現實、也最讓人心痛的婚姻樣貌。電影5月29日在台上映，並入選東京國際影展女性賦權單元，成為近年備受關注的婚姻題材作品。

《佐藤妻夫物語》劇照。圖片來源：天馬行空

從法律世家出發 導演把「現實壓力」寫進婚姻裡

《佐藤妻夫物語》的故事之所以真實，來自導演天野千尋的親身觀察。她出身法律世家，祖父為律師，父親也曾挑戰司法考試，她本人更曾就讀法律系。她坦言，學生時期看著身邊的人為考試投入多年心力，有人成功、有人反覆失敗，而這些差距往往不只改變人生方向，也會影響親密關係的平衡。

因此，她將「司法考試」設定為故事核心，讓婚姻問題不只是情感，而是制度與社會期待交織出的結果。

《佐藤妻夫物語》劇照。圖片來源：天馬行空

從戀愛到婚姻崩解 沒有背叛，只有現實慢慢侵蝕

活潑開朗的佐藤紗千（岸井雪乃 飾）和個性認真的佐藤保（宮澤冰魚 飾）在大學相遇，性格截然相反的兩人，不知為何卻互相吸引，進而展開同居生活。五年後，立志成為律師的阿保在司法考試中落榜，為了陪伴並支持持續自學準備考試的他，紗千也決定一起加入挑戰司法考試。很快地，紗千成功通過司法考試，阿保卻依然榜上無名。

同時，剛展開職場新生活的紗千發現自己懷孕了，興奮的兩人決定攜手建立美滿家庭。然而，成為律師，每天工作忙到昏天暗地，連飯都沒時間吃的的紗千；一邊育兒、做家事，一邊持續準備考試的阿保，明明兩人都沒變，不知為何，這段婚姻似乎漸漸地變質了……

《佐藤妻夫物語》劇照。圖片來源：天馬行空

時代背景壓力爆發 角色顛倒讓婚姻更失衡

導演將故事設定在2007年，讓整體更具社會現實感。當時日本社會仍以「男主外、女主內」為主流價值，因此當紗千成為經濟支柱，她在職場中必須面對性別與家庭角色的雙重質疑；而阿保則在社會與自我認同中，承受「不夠成功」的壓力。

這些壓力並非劇烈爆發，而是透過日常慢慢累積，最終成為壓垮婚姻的關鍵。

《佐藤妻夫物語》劇照。圖片來源：天馬行空

卡司介紹：影后×實力派男星 打造最貼近現實的夫妻關係

本片卡司同樣是亮點之一。女主角由岸井雪乃主演，她1992年出生於神奈川，2009年出道後逐步累積演技實力，曾以NHK大河劇《真田丸》打開知名度，並在電影《惠子不能輸》中飾演聾啞拳擊手，以極具層次的演出橫掃各大獎項，奪下日本奧斯卡影后。

她擅長用細膩的情緒表現刻畫角色內心，在本片中成功詮釋一位在職場與家庭之間掙扎的女性。

《佐藤妻夫物語》劇照。圖片來源：天馬行空

男主角則由宮澤冰魚出演，他1994年出生於美國舊金山，最初以《MEN'S NON-NO》專屬模特兒身份出道，之後轉戰戲劇圈，透過《我的初戀情人》、《狂賭之淵》、《偽裝不倫》等作品累積人氣。

近年他在電影《愛是自私》中展現突破性演出，逐步轉型為實力派演員。本次在片中飾演內斂壓抑的丈夫，將長期挫敗與自我懷疑的情緒層層堆疊，成為全片關鍵。兩人首次合作，透過大量排練與生活化互動，呈現出極具真實感的夫妻關係，也讓這段婚姻故事更加貼近觀眾。

《佐藤妻夫物語》劇照。圖片來源：天馬行空

婚姻崩壞的真相：不是不愛，是溝通開始失效

《佐藤妻夫物語》最讓人不安的，是它沒有戲劇化衝突。

沒有外遇、沒有背叛，只有日常。岸井雪乃也坦言，在詮釋角色時最深刻的感受，是那些原本應該愉快的對話，卻總因為一句話變成爭吵。關心變成壓力，沉默變成距離。這些看似微小的變化，最終讓兩人逐漸失去理解彼此的能力。

《佐藤妻夫物語》劇照。圖片來源：天馬行空

入選東京影展 當代婚姻與女性議題一次拋出

導演天野千尋以幽默的方式和溫暖的影像，帶領觀眾一窺這對明明深愛彼此的夫妻，究竟是如何漸漸離彼此愈來愈遠？她坦言，電影並沒有特別偏袒哪一方，而是將雙方在婚姻中的問題和責任攤開在陽光下，留給觀眾自己去思考，因為人與人之間的關係終究不是非黑即白的事情。

本片入選東京國際影展女性賦權單元，透過這段關係提出更深層問題，當女性在職場中成功、男性角色開始轉變時，家庭如何重新定義？電影沒有給答案，而是將問題交給觀眾。

《佐藤妻夫物語》最殘酷的地方，在於它沒有壞人。兩個人都努力生活、努力維繫關係，卻還是走到彼此難以理解的地方或許真正讓人心碎的，不是分開，而是那一刻你發現對方還在身邊，卻已經不再懂彼此。