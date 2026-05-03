酒吧媽媽桑選市長？黑木華《銀河的一票》太敢拍 23歲柏林影后到「庶民系女王」為何越來越紅？

《銀河的一票》劇照。圖片來源：friDay影音提供

當「酒吧媽媽桑選東京都知事」這種設定出現在日劇裡，多數人第一反應可能是荒謬，但黑木華的新戲《銀河的一票》，卻偏偏用這個看似不合理的起點，拍出一段讓人越看越真實的人生故事。

由 黑木華 主演的日劇《銀河的一票》，近期在friDay影音跟播掀起話題。故事從一封揭發政治黑幕的檢舉信開始，黑木華飾演的政治世家之女星野茉莉，一夕之間從權力核心跌落谷底，人生歸零後，竟決定說服毫無政治經驗的酒吧媽媽桑參選東京都知事，展開一場只有50天的極限選戰。

《銀河的一票》劇照。圖片來源：friDay影音提供

從體制內跌落谷底，她演的不是政治，是「人生重來」

《銀河的一票》表面上是政治題材，實際卻更接近一部「人生重啟」的故事。星野茉莉原本擁有資源、人脈與背景，卻因醜聞事件瞬間失去一切。這種「原本看似穩定的人生，一夜崩塌」的設定，正是現代觀眾最有共鳴的情境。

她沒有選擇回到體制，而是轉向一個更不可控的方向，找一個完全不被看好的素人參選市長。這個選擇看似瘋狂，卻也象徵一種反抗：如果既有規則無法讓人活下去，那就自己創造新的路。

《銀河的一票》劇照。圖片來源：friDay影音提供

松下洸平一句話點破關鍵：政治其實是「人」

劇中由松下洸平飾演的國會議員日山流星，是女主角最信任的存在。他在宣傳場合被問到「會支持誰當東京都知事」時，毫不猶豫點名媽媽桑角色，理由竟然只是：「聊天很開心」。

這句話看似玩笑，卻意外說中了整部劇的核心，政治從來不只是能力與制度，而是「你願不願意相信這個人」。而這種貼近人性的切角，也讓《銀河的一票》跳脫傳統政治劇的嚴肅框架，變得更有溫度。

《銀河的一票》劇照。圖片來源：friDay影音提供

黑木華的轉變：從「被命運推著走」到「開始選擇人生」

回顧黑木華的代表作，無論是《凪的新生活》裡壓抑自我的OL，還是《無法成為野獸的我們》中迷失的現代女性，她多半詮釋的是「被環境影響的人」。

但在《銀河的一票》中，她開始演一種不同的角色，一個試圖改變局勢的人。這樣的轉變，也讓觀眾看到她不只是「擅長演普通人」，而是能把普通人的掙扎，演成一種力量。

23歲柏林影后到現在，她一直在走「不討喜但真實」的路

很多人認識黑木華，是因為她23歲就拿下柏林影展最佳女演員銀熊獎，成為日本影史最年輕影后之一。但她後來的選擇，並沒有往「女神路線」走，反而不斷挑戰看起來不那麼討喜、甚至有點狼狽的角色。

她可以是穿著圍裙忙碌的女性，也可以是情緒壓抑到崩潰的上班族，甚至是不被社會看好的邊緣人物。這些角色有一個共通點，都很像真實世界裡的人。

《銀河的一票》劇照。圖片來源：friDay影音提供

為什麼她會被叫「庶民系女王」？關鍵在她的「不完美」

黑木華的魅力，不在於外型，而在於她的「不完美感」。她不是典型漂亮臉蛋，卻有一種讓人安心的存在感。她的表演不強調戲劇張力，而是讓觀眾慢慢相信這個角色真的活著。

也因此，她特別適合詮釋那些在人生中迷路、掙扎、重新選擇的人。這種貼近現實的演技，正是她能從影展影后，一路走到「庶民系女王」的關鍵。