韓版《解憂雜貨店》來了！催淚神作3國版本差異一次看 準備哭爆全亞洲

日本推理大師東野圭吾經典小說《解憂雜貨店》又要翻拍了！Disney+正式宣布推出韓國真人影集版《解憂雜貨店》，預計2027年獨家上線，並一口氣公開柳承龍、金惠奫、文相敏、李彩玟、裴仁爀、鄭彩娟等20位豪華卡司，消息曝光後立刻引發書迷與韓劇迷熱議。

《解憂雜貨店》過去已被改編成日本電影、華語電影、舞台劇等多種版本，故事用一間能接收「過去來信」的神祕雜貨店，串起一群迷惘人生的選擇與遺憾。這次改編成韓劇版，不只篇幅從電影升級為10集影集，也讓外界好奇，韓劇最擅長的情感鋪陳與群像敘事，會如何重新打開這間讓人哭到停不下來的雜貨店。

韓劇版《解憂雜貨店》介紹：柳承龍演雜貨店老闆，20位卡司太狂

韓版《解憂雜貨店》來了！柳承龍領軍20位神級卡司共同演出。圖片來源：Disney+

韓版《解憂雜貨店》改編自東野圭吾同名小說，劇情描述三名小偷在逃避追捕時，意外闖入一間已關閉40年的「解憂雜貨店」，沒想到這間看似廢棄的店鋪，竟開始收到來自過去的煩惱信。三人原本只是隨手回信，卻在一次次與過去對話的過程中，改變了他人的命運，也被迫面對自己人生中的傷口。

韓版《解憂雜貨店》來了！柳承龍領軍20位神級卡司共同演出。圖片來源：Disney+

這次韓版靈魂人物由柳承龍飾演雜貨店老闆「高珉中」（暫譯），他過去以《7號房的禮物》、《雞不可失》、《Moving異能》等作品展現強大情感感染力，這次接棒詮釋「替人解憂」的關鍵角色，幾乎已經讓觀眾先準備好面紙。三名闖入雜貨店的小偷，則由姜有皙、朴柾佑、金成正飾演。

韓版《解憂雜貨店》來了！柳承龍領軍20位神級卡司共同演出。圖片來源：Disney+

更誇張的是，Disney+同步公開的卡司名單幾乎像韓劇頒獎典禮紅毯，包括金惠奫、文相敏、李彩玟、尹敬浩、高我星、李秀敬、金敏荷、裴仁爀、朴喜洵、吳娜拉、文佑鎮、朴世阮、廉晶雅、廉惠蘭、鄭彩娟、張東潤、姜有皙、朴柾佑、金成正等人都將出演。

韓版《解憂雜貨店》來了！柳承龍領軍20位神級卡司共同演出。圖片來源：Disney+

韓版目前已於4月中開拍，預計2027年在Disney+上線。比起電影版只能濃縮原著故事，10集影集版最大優勢，就是有機會把每一封信背後的人生困境說得更完整，也讓「一封回信改變一生」的催淚感更有發酵空間。

韓版《解憂雜貨店》來了！柳承龍領軍20位神級卡司共同演出。圖片來源：Disney+

華語版《解憂雜貨店》：王俊凱、迪麗熱巴、董子健青春版改編

《解憂雜貨店》華語版由王俊凱、迪麗熱巴及董子健演出。圖片來源：華映提供

《解憂雜貨店》華語電影版於2017年推出，主角群由王俊凱、迪麗熱巴、董子健主演，成龍特別出演，整體改編方向比日版更偏青春、勵志與成長。

華語版同樣保留「三名年輕人闖入荒廢雜貨店」的核心設定，但在故事安排上做出調整，將不同章節重新組合，強化年輕人在迷惘、犯錯與選擇中的成長感。當時電影團隊也曾強調，改編重點不是單純複製原著，而是在保留「解憂」精神的基礎上，讓故事更貼近華語觀眾的情感經驗。

這版最有討論度的地方，在於它把原著的日式療癒感，轉化成比較直球的青春敘事。對原著粉來說，華語版不一定是最細膩的版本，但它確實把「年輕人在人生低谷中被一封信拉住」的主題，拍得更大眾、更通俗，也讓不少沒看過小說的觀眾因此認識《解憂雜貨店》。

《解憂雜貨店》華語版由王俊凱、迪麗熱巴及董子健演出。圖片來源：華映提供

日本版《解憂雜貨店》：山田涼介、西田敏行詮釋最經典版本

圖片來源：ナミヤ雑貨店@twitter

2017年日本電影版由山田涼介主演三名年輕人之一的敦也，西田敏行飾演浪矢雜貨店老闆浪矢雄治。這一版被許多書迷視為最貼近原著氣質的影像化作品。

故事從2012年的某個夜晚開始，三名孤兒院出身的年輕人因故躲進一間早已停業的雜貨店，卻收到來自1980年代的煩惱信。他們一開始半信半疑，甚至只是抱著好奇心回信，卻逐漸發現，這些信件不只影響了陌生人的人生，也和他們自己的過去有著千絲萬縷的關聯。

圖片來源：ナミヤ雑貨店@twitter

日本版最動人的地方，是西田敏行飾演的浪矢爺爺。他不是神，也不是萬能人生導師，而是一個願意認真讀信、認真回覆陌生人煩惱的普通老人。正因為這份笨拙又溫柔的善意，讓整部電影充滿日式療癒作品最迷人的留白感。

圖片來源：ナミヤ雑貨店@twitter

當年日本版上映後創下亮眼票房與口碑，也讓原著小說再度掀起銷售熱潮。對許多觀眾來說，《解憂雜貨店》真正好哭的不是奇幻設定，而是它讓人相信：即使人生走到很低的地方，也可能有人願意好好聽你說話。

圖片來源：ナミヤ雑貨店@twitter

《解憂雜貨店》到底紅什麼？沒有命案的東野圭吾，反而最催淚

《解憂雜貨店》華語版由王俊凱、迪麗熱巴及董子健演出。圖片來源：華映提供

東野圭吾以推理小說聞名，代表作包括《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》、《伽利略》系列等，但《解憂雜貨店》卻是他作品中非常特別的一部。它幾乎沒有典型兇案，也不是靠兇手反轉取勝，而是把「推理」放進人生選擇裡。

這部作品最迷人的地方，是每一封信看似獨立，最後卻會在命運中彼此扣合。有人為愛情煩惱，有人為夢想猶豫，有人站在人生十字路口不知道該往哪裡走，這些問題看起來很普通，卻正是每個人都可能經歷過的時刻。

《解憂雜貨店》能紅遍亞洲，關鍵就在於它把「人生沒有標準答案」這件事說得很溫柔。浪矢雜貨店給出的不是完美解答，而是一種陪伴，一種「你的煩惱有人看見」的安慰。

《解憂雜貨店》華語版由王俊凱、迪麗熱巴及董子健演出。圖片來源：華映提供

對現代觀眾來說，這個故事更像是一封寫給焦慮世代的信。當大家都在問自己選錯了怎麼辦、錯過了怎麼辦、人生還能不能重來時，《解憂雜貨店》用跨越時空的回信告訴觀眾：有些答案，不一定會立刻出現，但你曾經認真活過的痕跡，終究會抵達某個人心裡。

也因此，從日本電影、華語電影到如今韓劇版，《解憂雜貨店》每隔幾年就能重新被翻拍、重新被討論。因為它真正寫的不是雜貨店，而是每個人心中那個曾經迷路、曾經需要被接住的自己。

韓版為什麼值得期待？韓劇最會拍「遺憾」，這次可能會哭更慘

韓版《解憂雜貨店》最值得期待的，不只是卡司豪華，而是韓劇長篇敘事剛好非常適合這個故事。

原著本身就是多線人物命運交錯，每一封信都能延伸成一段人生故事。如果用電影篇幅處理，很容易必須刪減支線；但改成10集影集後，角色的青春、失落、家庭關係、愛情選擇與人生後悔，都有機會被鋪得更細。

再加上韓劇非常擅長拍「小人物的遺憾」與「情緒後勁」，從柳承龍的溫暖大叔形象，到金惠奫、文相敏、李彩玟等年輕演員的青春能量，這次韓版很可能不只是翻拍，而是把《解憂雜貨店》拍成一部適合2027年觀眾重新流淚的療癒群像劇。

如果日本版像一封安靜放在窗邊的信，華語版像一段青春迷惘的告白，那韓劇版或許會像一整晚停不下來的回憶殺。當那間關閉40年的雜貨店再次亮起燈，觀眾要面對的，恐怕不只是劇中人的煩惱，也是自己心裡那封一直沒寄出的信。