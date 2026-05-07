【郭台銘多付了6000萬，員工卻說「謝謝你幫我省錢」】 —— 一堂沒有人教你的傳家課，從3億獎金開始說起

▋那天她突然問我：「老公的財產，真的是我的嗎？」

那是一個普通的週五下午。

朋友雅婷傳來一則新聞截圖，是郭台銘在鴻海運動嘉年華宣布發放3億元獎金的報導。她沒有問我郭台銘賺多少錢。她問的是：「你說，他老婆曾馨瑩，那些股票真的是她的嗎？還是只是掛在她名下？」我愣了一秒。

因為我知道，她問的不是曾馨瑩。她問的是她自己。那天我們聊了兩個小時。我才發現，很多女人對「老公的財產算不算我的」這件事，心裡其實一直有一個說不清楚的不安全感。而那個不安全感，其實是有答案的。

▋郭台銘那6000萬，是一道算術題

先說那則新聞。郭台銘發3億獎金，自己掏腰包幫員工繳了6000萬的贈與稅（贈與稅：把錢送給別人時，由給錢的人向政府繳的稅）。

很多人的第一反應是：他在燒錢嗎？但算一下就知道。如果這3億走「薪資」路徑發給員工，員工要面對的是最高40%的所得稅——3億的40%，是1.2億。換成「個人贈與」路徑，贈與稅率是20%，由郭台銘自己繳，員工一毛稅都不用扣，全額到手。他多付了6000萬，替員工省下了1.2億。這不是大方，這是精算。

而這個邏輯——「錢怎麼給，決定對方實際拿到多少」——不只適用於億萬富翁，它適用於每一個想把錢好好留給家人的普通人。

▋老公的財產，法律其實早就幫你想好了

回到雅婷的問題。郭台銘將2500張鴻海股票，市值約5.73億元，移轉給妻子曾馨瑩。零贈與稅。這不是特權，這是台灣《遺產及贈與稅法》第20條——夫妻之間的財產贈與，免課贈與稅。合法婚姻關係下，老公把資產移到老婆名下，不需要繳任何贈與稅。

但這個條文能做到的事，遠不止「省稅」：股票移轉到太太名下，股利所得從此分散，整體稅率級距下降；太太名下每年多一份免稅額，可以用來慢慢對孩子進行傳承佈局。一個動作，同時完成免稅、省稅、傳承三件事。

雅婷聽完沉默了一下，說：「所以這件事，我應該跟我老公認真談一次。」對。就是這樣。

▋那天學到最重要的一句話

財產這件事，從來不是「給了」就算給了。給的方式，決定了對方真正拿到多少。給的時機，決定了這份心意能不能完整到達。

很多家庭以為財產規劃是有錢人才需要的事。但真正的現實是：越早規劃，越多選擇；越晚規劃，越多稅單。

▋知道了之後，你可以做一件事

不需要馬上去做任何決定。但可以今天就問自己一個問題：「我和另一半，有沒有認真討論過，萬一有一天需要，財產要怎麼安排？」很多太太對這件事有直覺，卻不知道從哪裡開口。這篇文章，可以是那個開口的理由。

如果你身邊有正在考慮這件事的朋友，或者家裡有房產、股票、保單想好好規劃的媽媽，這篇值得傳給她看。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是大企業家， 但有些想法，想跟你分享。